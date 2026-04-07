সাহসৰ কথা কৈ এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত খেড়া পলাল কিয় ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজি পোৱা নাই

সাহসৰ কথা কৈ এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত খেড়া পলাল কিয় ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজি পোৱা নাই
"উজনিৰ প্ৰায় কেইটা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত যাব ৷ কেৱল যোৰহাট জিলাৰ সমষ্টি কেইটাত অলপ ইফাল-সিফাল হ'ব পাৰে ৷" মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যদ্বাণী ৷
Published : April 7, 2026 at 3:13 PM IST
শিৱসাগৰ: কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই দেখুওৱা পাছপ'ৰ্টৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ ইজিপ্ত আৰু ডুবাইৰ কৰ্তৃপক্ষই পাছপ'ৰ্টৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়," ইজিপ্ত, ডুবাইৰ কৰ্তৃপক্ষই সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে ৷ কংগ্ৰেছ নেতাই দেখুওৱা পাছপ'ৰ্ট তিনিখন সেই দেশৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমত থাকি সেইদিনা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস আছে নেকি বুলি খেড়াই কৈছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ পৰা তেওঁ পলাল ৷ দুদিনৰ আগলৈকে কৈ আছিল মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস আছে যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ৷ কিন্তু সেই সাহস দেখুওৱা নেতা পলাল ৷"
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত 'বিজয় সংকল্প' নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ ইফালে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়," অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে কুশল দুৱাৰী বেয়া হ'ল ৷ অখিল গগৈয়ে সংঘটিত কৰা ঘটনাৰ জীৱন্ত সাক্ষ্য বৰ্তমানো আছে ৷ কিন্তু ৰাজনীতিত এই ধৰণৰ কথাই শোভা নাপায় ৷"
উজনি অসমত কিমানখন আসন এনডিএই পাব বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "উজনিৰ প্ৰায় কেইটা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত যাব ৷ কেৱল যোৰহাট জিলাৰ সমষ্টি কেইটাত অলপ ইফাল-সিফাল হ'ব পাৰে ৷ উজনি অসমৰ আসনসমূহৰ পূৰ্বৰ পৰাই বিজেপিৰ দখলত আছে ৷ এইবাৰ এনডিএই অভিলেখ ভংগ কৰি অতি কমেও ১০০ আসনত জয়লাভ কৰিব ।"
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ কয় যে ৰাজ্যত এইবাৰ দুই লাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ মহিলাসকলৰ বাবে ২৫ হাজাৰ টকাকৈ সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে ডাঙৰ পৰিয়ালসমূহক অতিৰিক্ত ৰেচন কাৰ্ড আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক:গুপ্তহত্যাৰ নায়ক কোন আছিল ? মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি হৰেকৃষ্ণ ডেকাই দিলে তথ্যসহ উত্তৰ