সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক সদনত গৃহীত কৰিবলৈ মেজিক নম্বৰ আছে নে শাসকীয় পক্ষৰ !
উভয় সদনত মেজিক নম্বৰ আছে নে শাসকীয় পক্ষৰ ? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ অনামিকা ৰত্নাৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : November 28, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 10:45 PM IST
নতুন দিল্লী : আগন্তুক সংসদৰ অধিৱেশনত উত্থাপন হ'বলগীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক লৈ দেশজুৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ সমান্তৰালকৈ বিধেয়কখন সদনত গৃহীত কৰিবলৈ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত উপযুক্ত মেজিক নম্বৰ আছে শাসকীয় পক্ষৰ ? এই লৈ চৰ্চা চলিছে ৷
আনহাতে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পূৰ্বেই উচ্চ সদন ৰাজ্যসভাত বিধেয়খনৰ সমৰ্থনত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি শাসকীয় পক্ষ আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে । লোকসভাতো অনুৰূপ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য’ত চৰকাৰৰ পক্ষত সাংসদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত সংসদত উত্থাপ কৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়খনত শাসকীয় পক্ষই ২৯৮-২৩০ ভোটত পৰাস্ত হৈছিল । ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন বিৰোধী দলৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল । বৰ্তমান ডিএমকে (DMK) মুৰব্বী তথা তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিন, এনচিপি-এছপি (NCP-SP)-ৰ শৰদ পাৱাৰ আৰু অন্যান্য আঞ্চলিক নেতাসকলৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে শাসকীয় পক্ষৰ ।
|প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক লৈ কিমান আশাবাদী শাসকীয় পক্ষ :
সংখ্যাগত দিশৰ পৰা ৰাজ্যসভাত এনডিএৰ সাংসদ : তথ্য অনুসৰি, বিজেপিৰ ১১৭ গৰাকী, ডিএমকে (৮), ৱাইএছআৰচিপি (৪), বিআৰএছ (৩) আৰু অন্যান্য দলৰ সমৰ্থনত চৰকাৰে ৰাজ্যসভাত দুই-তৃতীয়াংশৰ সীমা (প্ৰায় ১৬৩–১৬৪) অতিক্ৰম কৰাৰ সমীপত ৷ যদিহে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যলৈ চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে এনডিএ(NDA)ৰ মুঠ সাংসদৰ সংখ্যা ১৫২ গৰাকী ৷
ইয়াৰে ইউপিপিএল (UPPL)ৰ ২ গৰাকী, ডিএমকে (DMK) ৮ গৰাকী, ৱাইএছআৰচিপি (YSRCP) ৪ গৰাকী, বিজেডি (BJD)ৰ ৫ গৰাকী, বিআৰএছ (BRS)ৰ ৩ গৰাকী সাংসদ আছে ৷
ৰাজ্যসভাত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে প্ৰায় ১৬৩ টা ভোটৰ প্ৰয়োজন । বৰ্তমান ১৭৪ টা ভোটৰ সৈতে চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাতকৈ ১১ টা ভোট বেছিকৈ আছে বুলি ধাৰাণা কৰা হৈছে ৷ লগতে বিআৰএছৰ তিনিওগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে বিধেয়কখনক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু ই চৰকাৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ ৷
সংখ্যাগত দিশৰ পৰা লোকসভাত এনডিএৰ সাংসদ : লোকসভাত ৫৩৮ গৰাকী বৰ্তমানৰ সাংসদ (দুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে) আছে ৷ বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ ৩৬০ মেজিক নম্বৰ সমৰ্থত পাব লাগিব ৷ যদিহে সংখ্যাগত দিশটো চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে এনডিএ আৰু মিত্ৰদলৰ সাংসদ আছে ৩২০ গৰাকী ৷ ইয়াৰে ডিএমকে (২২), এনচিপি (এছপি) (৮), ৱাইএছআৰচিপি (৪) গৰাকী ৷ অৰ্থাৎ মুঠ ৩৫৪ গৰাকী সাংসদ এনডিএৰ পক্ষত ৷
একেদৰে এনচিপিআই (তৃণমূলৰ বিদ্ৰোহী ২০ গৰাকী সাংসদ) আৰু জেএমএম (৩)-ৰ সম্ভাব্য সমৰ্থনে এই সংখ্যা ৩৬০ বা তাতকৈ ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে । যাৰ বাবে অনুপস্থিতি বা ক্ৰছ-ভোটিঙেও পাৰ্থক্য আনিব পাৰে ।
|প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক বিফল কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰস্তুতি :
যাতে বিধেয়কখন দুয়োখন সদনত দুই-তৃতীয়াংশ ভোট লাভ নকৰে তাৰ বাবে ইণ্ডিয়া ব্লকেও প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷ কিন্তু বিধেয়কখনক লৈ 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ শিবিৰত বিভাজন সৃষ্টি কৰিছে ৷ যিটো চৰকাৰৰ বাবে লাভজনক হৈছে ।
ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টী (SP) আৰু বাওঁপন্থী দলসমূহে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাত অটল আছিল ৷ কিন্তু ডিএমকে আৰু এনচিপি-এছপি ইয়াৰ পৰা বিৰত থাকে । সংখ্যাগত দিশৰ পৰা যদিহে চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে, ৰাজ্যসভাত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদ আছে ৬৪ গৰাকী ৷ ইয়াৰে কংগ্ৰেছৰ ৩০ গৰাকী সাংসদ, AITC আছে ৯ গৰাকী সাংসদ ৷ আনহাতে লোকসভাত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদ আছে ১৮৩ গৰাকী ৷
|প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক গৃহীত হ'বলৈ উভয়সদনত কিমান গৰাকী সংসদ উপস্থি হোৱাৰ প্ৰয়োজন ?
তথ্য অনুসৰি, প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক গৃহীত হ'বলৈ উভয়সদনত কিমানগৰাকী সংসদ উপস্থি হোৱাৰ প্ৰয়োজন সেই কথা স্পষ্ট নহয় ৷ কিন্তু উভয় সদনত উপস্থিত থকা দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদে বিধেয়খনৰ সমৰ্থনত ভোট দিব লাগিব ৷ তেতিয়াহে উভয় সদনত বিধেয়খন গৃহীত হ'ব ৷
লগতে পঢ়ক: ভাৰত একনায়কত্ববাদ শাসনৰ দিশে আগবাঢ়িছে : ৰাহুল গান্ধী