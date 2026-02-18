ETV Bharat / politics

কি কাৰণে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ? নিজেই ক'লে কাৰণ

"বিৰোধী বুলিবলৈ কেৱল ৰৈ যাব নুৰুল হুদা, ৰকিবুল হুছেইন, চুমাবাবাৰ দৰে কিছুমান মানুহ ৷" হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 9:14 AM IST

গুাৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় কংগ্ৰেছ ত্য়াগ কৰিছিল ? অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ ত্য়াগ কৰি বিজেপি গমনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এসময় কংগ্ৰেছ ত্য়াগ কৰাৰ ভিতৰুৱা কাৰণ ব্য়াখ্য়া কৰিলে ।

"আমি কষ্ট কৰি এইখিনি পৰ্যায় পাইছো । ২০১২ চনত আমি কৈছিলো পেৰাচ্য়ুট লেণ্ডিং কৰা নেতাৰ ওচৰত আমি আত্মসমৰ্পন নকৰো । তেতিয়া মিডিয়াই আমাক দাদা ব্ৰিগেড বনাই দিলে । তেতিয়া ইচ্ছ্যুটো কি আছিল । আমাক কেবিনেট মন্ত্রীসকলক গৌৰৱ গগৈৰ মিটিঙত যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । মই কিয় ৰিজাইন দিলো আপোনালোকে নাজানে ।"এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

কি কাৰণত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে বিধানসভা চৌহদত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ প্ৰসংগত কয়,"মই মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈক কৈছিলো মই গৌৰৱ গগৈৰ মিটিঙত নাযাও । অসমৰ কেবিনেট মন্ত্রীৰ মৰ্যাদা আছে । মোৰ মিটিঙত গৌৰৱ গগৈ আহিব পাৰিব, মই নাযাও । মই তৰুণ গগৈৰ মুখত এই কামটো কৰিব নোৱাৰো বুলি কৈছিলো । মুখ্যমন্ত্রীৰ মিটিঙত যিমান যাব লাগে যাম; কিন্তু আপোনাৰ পুত্রৰ মিটিঙত যাব নোৱাৰো । কাৰণ মই সাংবিধানিক পদবীত আছো । বাকী মন্ত্রীসকলে যোৱা অভ্যাস কৰিলে ।"

"তাৰ পিছতেই গণ্ডগোল । ভগবানে মোক বহুত দি দিলে কাৰণে এই কথা বিলাক মই মনত পেলাও । কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্রী হোৱা হ'লে মোৰ কাললৈ এটা কলংক থাকি গ'লহেঁতেন । এনেকৈ সনাতন আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন । ইয়াৰ বাবে মই ৰাহুল গান্ধীক ধন্যবাদ জনাও যে সেই সময়ত তেখেতে মোক মুখ্যমন্ত্রী নাপাতিলে । যাৰ কাৰণে আজি মই বুকু ডাঠ কৰি সনাতন আৰু অসমৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিছো । মোক গোৰ মাৰি গংগাত পেলোৱা হৈছিল । তাৰ বাবে মই আনন্দিত । তাক লৈ মোৰ আজি কোনো দুখ নাই ।" এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা :

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ আচল তালিকাখন বনাইছে ইনক্লুচিভ মাইণ্ডে । তাত নাম আছে এটা বা দুটা । এই ইনক্লুচিভ মাইণ্ড সক্ষম মাৰুৱা, সুনীল কানেগুলে কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ মানুহবোৰে মিছাতে মিটিংবোৰলৈ গৈ আছে । সংখ্যালঘু আসনবোৰত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন হৈছে । এই লেনদেন কৰিছে ইনক্লুচিভ মাইণ্ডে । সেইকাৰণে কংগ্ৰেছত টিকট দিয়াৰ দিনাখন বহুত গণ্ডগোল লাগিব । বিজেপিতো অলপ-চলপ লাগিব; কিন্তু তাত টকা-পইচাৰ কথা নাহে । কংগ্ৰেছত ইনক্লুচিভ মাইণ্ডে বহুত টকা সংগ্ৰহ কৰি আছে । তেওঁলোকে বেলেগ এখন তালিকা পঠাইছে । যাৰ বাবে কালিৰ মিটিঙত কাৰো গুৰুত্ব নাই ।"

জীতেন্দ্ৰ সিং মিটিঙলৈ কিয় নাহিল ?

জীতেন্দ্ৰ সিং মিটিঙলৈ কিয় নাহিল তাৰো কাৰণো ব্য়াখ্য়া কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "জীতেন্দ্ৰ সিঙে নিজে মিটিঙতে নাহিল । তেওঁ জানে এইখন মিটিঙৰ গুৰুত্ব নাই । সক্ষম মাৰুৱা আৰু সুনীল কানেগুলাৰ নেতৃত্বত পাঁচজনে মিলি তালিকা কৰিছে । আমি থকা দিনত এই সংস্কৃতি নাছিল । গতিকে ২০২৯ৰ আগত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এশ শতাংশ আহিব । ৰিপুণ বৰাও আহিলেহেঁতেন; কিন্তু তেওঁৰ এটা ট্ৰেজেদি হৈ গ'ল । মাজত তৃণমূলত গুচি গ'ল । কিমান বাৰ অহা-যোৱা কৰিব । তৃণমূল কংগ্ৰেছত নোযোৱা হ'লে আহি গ'লহেঁতেন ।"

বিৰোধীত থাকিব চুমাবাবা :

বিৰোধী নোহোৱা হৈ যাব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বিৰোধী থাকিব । নুৰুল হুদা,ৰকিবুল হুছেইন এনেকুৱা থাকিব । চুমাবাবা থাকিব । কেৱল সনাতনী নাথাকিব । শ্বেৰমান আলী কম শক্তিশালী নেকি ? অখিল গগৈয়ে পাঁচ বছৰ যুঁজি যুঁজি তিনিজন কৰিলে । কিবা এটা আহিছে ।" ধুবুৰীত ১০ লাখ ভোট পোৱাটো কৃতিত্বত নপৰে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ কৰে ।

