যদি পৰোৱাই নকৰে প্ৰতীকী বৈঠক কিয় ? 'ছাৰ' সন্দৰ্ভত আলোচনা নকৰাত কেন্দ্ৰক তীব্ৰ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ
গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰে যে চৰকাৰে কেৱল 'প্ৰতীকী' বৈঠকৰহে আহ্বান জনায়, য'ত তেওঁলোকে বিষয়সমূহৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াৰ অভিনয় কৰে ।
By ANI
Published : December 2, 2025 at 2:48 PM IST
নতুন দিল্লী : সংসদত সৰৱ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে মঙলবাৰে সংসদক সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে । কেন্দ্ৰক সমালোচনা কৰি লোকসভাত বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতিগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে চৰকাৰে এফালে সংসদত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনাৰ কথা কৈ আহিছে, আনহাতে বিৰোধী সাংসদসকলে এছ আই আৰৰ ওপৰত কৰা আলোচনাৰ দাবীক আওকাণ কৰি আহিছে ।
"একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে আজি সংসদীয় কাম-কাজৰ বাবে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো এজেণ্ডাত তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । বিজেপিয়ে কিয় সংসদক সাধাৰণভাৱে লৈছে ?" কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে X পোষ্টত কয় ।
তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে চৰকাৰে কেৱল 'প্ৰতীকী' বৈঠকৰহে আহ্বান জনায়, য'ত তেওঁলোকে বিষয়সমূহৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াৰ অভিনয় কৰে । কিন্তু একেবোৰ বিষয়কে সংসদৰ কাৰ্যসূচীত তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
"সংসদৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে প্ৰতীকী বৈঠক কিয় হয়, য'ত আপোনালোকে ৰাজনৈতিক দলৰ উদ্বেগক গুৰুত্ব দিয়াৰ অভিনয় কৰে, যদিহে আপোনালোকে দৈনন্দিন কাৰ্যসূচীত ইয়াৰ বিষয়ে এটা কথাও উল্লেখ নকৰে ? গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰে ।
তেওঁ লগতে শীতকালীন অধিৱেশনক বিধায়িনী দলৰ বাবে আটাইতকৈ চুটি অধিৱেশনসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি সমালোচনা কৰি দাবী কৰে যে এইটো সংসদত 'বিশৃংখলতাৰ বীজ' সিঁচাৰ এক পথ ।
"এইটো মাত্ৰ ১৫ টা কৰ্মদিনৰ এক চুটি শীতকালীন অধিৱেশন । বিজেপিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে ভাৰতৰ সংসদত বিশৃংখলতাৰ বীজ সিঁচিছে নেকি ?" তেওঁৰ প্ৰশ্ন ।
আনহাতে, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সাংসদ মহুৱা মাঝিয়ে কয় যে যদিহে চৰকাৰে এছ আই আৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ সন্মতি নিদিয়ে, তেন্তে ইণ্ডিয়া ব্লকে সম্ভাব্য 'বিশৃংখল অধিবেশন'ক সকীয়াই দিছে ।
"কালি পুৱা অনুষ্ঠিত বিৰোধী দলৰ নেতাৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে আমি এছ আই আৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ক'ম । ইয়াৰ ওপৰত বিতৰ্ক হ'ব লাগে, আলোচনা হ'ব লাগে । যদি তেওঁলোকে সন্মতি নিদিয়ে, তেন্তে আমি বিৰোধিতা কৰিম । যিহেতু কালি শাসকীয় দলটোৱে আলোচনা কৰিবলৈ সন্মত হোৱা নাছিল, সেয়েহে এইটো সম্ভৱনা আছে যে আজিৰ বৈঠকত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম যে যদি তেওঁলোকে বিতৰ্কৰ তাৰিখ নিদিয়ে, তেন্তে আমি বিৰোধিতা কৰিম । তেতিয়া আজিৰ অধিৱেশন বিশৃংখল হ’ব ।" জে এম এমৰ সাংসদগৰাকীয়ে এ এন আইৰ আগত এনেদৰে কয় ।
উল্লেখ্য যে একাধিক কংগ্ৰেছ সাংসদে লোকসভা স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰি ভোটাৰ তালিকাৰ তথাকথিত 'অপৰিকল্পিত আৰু খৰখেদাকৈ' বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (এছ আই আৰ) স্থগিত ৰখাৰ দাবী জনাইছে । লগতে বুথ লেভেল বিষয়াৰ (বি এল অ’) ওপৰত তীব্ৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি একাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
কংগ্ৰেছ সাংসদ মণিকাম ঠাকুৰে “জৰুৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়”ৰ ওপৰত আলোচনা বিচাৰি সদন স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে । আনহাতে, দলৰ সাংসদ বিজয় কুমাৰ আৰু কে চি বেণুগোপালেও এই বিষয়ত আলোচনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
ইফালে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনতো বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে এছ আই আৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰথমদিনাই বিৰোধীৰ সমন্বিত শ্লোগান আৰু প্ৰতিবাদৰ বাবে সদন বাৰে বাৰে স্থগিত ৰাখিবলগা হয় ।