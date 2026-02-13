হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোণোৱালক কিয় ইমান বেয়া পায় ! কথাটো হেনো বুজি পোৱা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোণোৱালক কিয় ইমান বেয়া পায় ! কথাটো হেনো বুজি পোৱা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে
মাজুলীত 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰা লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : February 13, 2026 at 2:46 PM IST
যোৰহাট: "অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ আসন বুজাবুজি হ'ব ।" আজি সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাই মাজুলীত আউনীআটী সত্ৰত সেৱা লোৱাৰ লগতে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ লগত বার্তালাপ কৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে ।
'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰাৰে মাজুলীত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই গৌৰৱ গগৈয়ে । মিত্ৰতা সম্পৰ্কে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়,"বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত, গতিকে আমাৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি বিভিন্ন ঠাইত আছে যাৰ বাবে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত যি সভা হোৱা কথা আছিল, সেয়া পলম হৈছে ৷ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ মিত্ৰতাত এ জি পি বা আন সহযোগী দলক কিমান আসন দিব সেইটো ঠিক হোৱা নাই । এটা কথা ঠিক আমাৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "এই চৰকাৰৰ দিনত কেবল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অপমান কৰা দেখা যায় । সৌ সিদিনা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সন্মুখত ৰাখি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মুকলিকৈ যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে তেন্তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাটো কেনেকুৱা কথা হৈছে । এনে কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অপমান কৰা হোৱা নাইনে ?" সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বাৰম্বাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অপমান কৰা বুলি অভিযোগ তোলে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় ইমান সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বেয়া পাই বুলিও প্ৰশ্ন কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেতিয়াবা যদি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক বিশ্বাসঘাতকতা কৰে, কেতিয়াবা আকৌ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বিশ্বাসঘাতকতা কৰে । মোৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিমান অভিযোগ আনে তাৰ কোনো হিচাপ নাই, আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ভাবি থাকে সেই বিষয়ে তেওঁহে জানে ।"