ৰূপালী নে নন্দিতা-কোনে দখল কৰিব হাফলং সমষ্টি ?
বিজেপিৰ টিকট নাপাই নিশাটোৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হোৱা নন্দিতা গাৰ্লোচাই পাৰিব নে বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ ?
Published : April 28, 2026 at 11:51 AM IST
হাফলং: এতিয়া ৰাজ্য়বাসীৰ অপেক্ষা ৪ মে'ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ । মাজত আৰু মাত্ৰ সাত দিন । আৰম্ভ হৈছে কাউন্ট ডাউন । কোনে দখন কৰিব দিছপুৰৰ মচনদ ? সমান্তৰালভাৱে চৰ্চা হৈছে ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত কোনটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতিত চিপৰাং মৰা বিষয়টোৱে তোলপাৰ লগোৱাৰ পিচতেই এইবাৰ জয়-পৰাজয়ৰ অংকত আউল লগোৱাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে । সদ্য়সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেইবাটাও দলৰ নেতাই দলীয় টিকট নাপাই নিশাটোৰ ভিতৰতেই দল বাগৰাত সম্প্ৰতি চিপৰাং ৰাজনীতিক লৈ চলিছে বিশেষ চৰ্চা ।
সামাজিক মাধ্য়মত ইতিমধ্য়ে এই আশংকা প্ৰকাশ কৰি কেইবাগৰাকী নেতাই চিপৰাং মৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰাত এইবাৰ বহুতো সমষ্টিত সমীকৰণ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নোহোৱা নহয় । তেনে এটা সমষ্টি হৈছে ডিমা হাছাও জিলাৰ একমাত্ৰ ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টি । এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা গাৰ্লোচাক লৈ চলিছে চৰ্চা । কাৰণ নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে এইগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আছিল বিজেপিৰ বিধায়িকা তথা মন্ত্ৰী । বিজেপিৰ পৰা টিকট নাপাই দলত্য়াগ কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক বিভিন্ন প্ৰকাৰে পতিয়ান নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও নিশাটোৰ ভিতৰতেই নন্দিতা গাৰ্লোচাই পদুম এৰি ধৰিছিল হাতত ।
এই সমষ্টিটোত বিজেপিৰ ৰূপালী লাংথাচা, কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা গাৰ্লোচা আৰু এনপিপি দলৰ ডেনিয়েল লাংথাচাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । নন্দিতা গাৰ্লোচাই কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ালেও তেওঁৰ সৈতে বিজেপিৰ একাংশৰ সমৰ্থন নিশ্চয়কৈ থাকিব । এইসকল বিজেপিৰ সমৰ্থকে হয়তো ভোট দিয়াৰ সময়ত দোদুল্য়মান অৱস্থাত উপনীত হৈছিল-বিজেপিৰ ৰূপালী লাংথাচা নে কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা গাৰ্লোচাক ভোট দিব ।
সেইবাবে এইবাৰ হাফলং সমষ্টিৰ ফলাফল আকৰ্ষণীয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা নোহোৱা নহয় । যোৱা পাঁচ বছৰ হাফলং সমষ্টিৰ বিধায়িকা আছিল নন্দিতা গাৰ্লোচা । ২০২১ চনত বিজেপিৰ টিকট জয়লাভ কৰিছিল নন্দিতাই । এবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়িকা হিচাবে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰিব নে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট লাভ কৰা নন্দিতা গাৰ্লোচাই ? সেয়া এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে পাহাৰীয়া জিলাখনত ।
যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী নন্দিতাই ১৮ হাজাৰ ৫৯৬ ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল লাংথাচাক পৰাজিত কৰিছিল । ২০২১ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নন্দিতাই মুঠ ভোট লাভ কৰিছিল ৬৭ হাজাৰ ৭৯৭ টা আৰু কংগ্ৰেছৰ নিৰ্মল লাংথাচাই পাইছিল ৪৯ হাজাৰ ১৯৯ টা । যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত হাফলং সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭৪ শতাংশ আৰু এইবাৰ ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাই হৈছে ৮২.৪৩ শতাংশ ।
এইবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সন্মুখত আছে বিজেপিৰ ৰূপালী লাংথাচা আৰু এনপিপিৰ ডেনিয়েল লাংথাচা । সেইবাবে এইবাৰ সমষ্টিটোৰ পৰা কোন হ'ব বিধায়ক, তাকে লৈ ডিমা হাছাও জিলাত চলিছে চৰ্চা । তৃতীয়বাৰৰ বাবে হাফলং সমষ্টিটো বিজেপিয়ে দখল কৰিব পাৰিব নে ? তাৰবাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহা ৪ মে'লৈকে ।
