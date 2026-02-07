ETV Bharat / politics

দিছপুৰত দাবীদাৰ বহুজন : কোন দলৰ হৈ কোনে পাব টিকট, চলিছে বঙহৰ যুঁজ

কাৰ হ'ব দিছপুৰ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দিছপুৰ সমষ্টিত এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ কুচকাৱাজ ।

Dispur LAC
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 7, 2026 at 12:04 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ অন্যতম এটা সন্মানীয় সমষ্টি হিচাপে পৰিচিত দিছপুৰ সমষ্টিত কোন দলৰ হৈ কোনে পাব টিকট । বৰ্তমান এই প্ৰশ্ন বিশেষভাৱে চৰ্চাত আছে । কাৰণ দিছপুৰ সমষ্টিত কোনো দলৰে নিৰ্দিষ্ট এজন প্ৰাৰ্থী নাই । মূলতঃ শাসকীয় দল বিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ একাধিক টিকট প্ৰত্যাশী আছে । বহুতে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰো ৰূপৰেখা বহু পৰিমাণে সলনি হ'ল । কিছু অন্য সমষ্টিৰ অংশ হ'ল আৰু কিছু নতুন এলেকা দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হ'ল । মুঠতে সীমাৰ ব্যাপক সালসলনি হ'ল । যাৰ ফলত ৰাজনৈতিক সমীকৰণো সলনি হৈছে ।

সন্মানীয় দিছপুৰ সমষ্টিত টিকট লাভৰ বাবে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ উভয়তে এতিয়া বঙহৰ যুঁজ চলিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে দিছপুৰ সমষ্টিটো প্ৰতিটো দলৰে আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিব পৰা এটা সন্মানীয় সমষ্টি । কথাই আছে যে দিছপুৰ যাৰ চৰকাৰ তাৰ । অৱশ্যে সেই কথা সকলো সময়তে প্ৰযোজ্য নহয় ।

Dispur LAC
বিধায়ক অতুল বৰাৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ (ETV Bharat Assam)

দিছপুৰ সমষ্টি আৰু ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধি

নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ পৰা চালে দিছপুৰ সমষ্টিক জনতা পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ, অগপ আৰু বিজেপিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে দিছপুৰ সমষ্টিত ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ হৈ আৰু ১৯৮৩ চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ তাৰিণী মোহন বৰুৱাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে আৰু ১৯৯১ চনত আৰু ১৯৯৬ চনত অগপৰ হৈ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অতুল বৰাই । ইয়াৰ পিছত ২০০১ চনত কংগ্ৰেছৰ ৰবীন বৰদলৈয়ে দিছপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

Dispur LAC
দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam Graphics)

ইয়াৰ পিছত ২০০৬ চনত আৰু ২০১১ চনত দিছপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কংগ্ৰেছৰ অকণ বৰাই । ইয়াৰ পিছত ২০১৬ চনৰ পৰা বিজেপিৰ অতুল বৰাই সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।

Dispur LAC
বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সমষ্টিটোত ব্যাপক তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)

২০২১ৰ নিৰ্বাচনত অতুল বৰাই ১,৯৬,০৪৩ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে, ৭৪,৩৮৬ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল কংগ্ৰেছৰ মনজিৎ মহন্ত । ইফালে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত অতুল বৰাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱশালী নেতা অকণ বৰাক পৰাস্ত কৰিছিল ।

দিছপুৰত শাসকীয় দলৰ টিকট প্ৰত্যাশী

নিৰ্দলীয় আৰু অগপৰ হৈ দিছপুৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অতুল বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত ২০১৬ চনৰ পৰা দুবাৰকৈ বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে দিছপুৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে । কিন্তু এইবাৰ কি হ'ব । পুনৰ টিকট পাবনে অতুল বৰাই । কাৰণ এইবাৰ দিছপুৰৰ আছে বিজেপিৰ একাধিক টিকট প্ৰত্যাশী । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা সলনি হ'ল । সকলো দলৰে দৃষ্টি আছে দিছপুৰ সমষ্টিত ।

Dispur LAC
পুনৰ টিকট লাভ কৰিবনে পাঁচবাৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিটো দলৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে বঙহৰ যুঁজ । দিছপুৰত অতুল বৰা থকাৰ পিছতো বিজেপিৰ জয়ন্ত কুমাৰ দাস আৰু মানস বৰাই টিকটৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাইছে । সমষ্টিৰ ঠায়ে ঠায়ে দেখা গৈছে দুয়োজন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ পোষ্টাৰ-বেনাৰ । নিৰ্বাচন আহিলেই দিছপুৰ সমষ্টিত টিকটৰ দাবীদাৰ হৈ উঠা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ন্ত কুমাৰ দাস এইবাৰ পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে । ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত টিকট নাপাই জয়ন্ত কুমাৰ দাসে ব্যাপক ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি দল ত্যাগৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছিল । সেই সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুজনিত তেওঁ শান্ত হৈছিল ।

Dispur LAC
বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সমষ্টিটোত ব্যাপক তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ কিন্তু তেওঁ টিকট পাম বুলি সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিত হৈ আছে । ইতিমধ্যে জয়ন্ত কুমাৰ দাসে টিকটৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক সাক্ষাৎ কৰি দাখিল কৰিছে নিজৰ আবেদন । লগতে জোৰদাৰভাৱে চলাই আছে প্ৰচাৰ অভিযান ।

Dispur LAC
বৰ্তমানৰ বিধায়ক অতুল বৰা আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত দাস, মানস বৰা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত জয়ন্ত কুমাৰ দাসে কয়, "দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস কেতিয়াও অথলে নাযায় । দিছপুৰবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত সকলো সমীক্ষা আমাৰ পক্ষতে আছে । মই সদায়ে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাষত আছোঁ । বিজেপিৰ এগৰাকী নিষ্ঠাৱান কৰ্মী হিচাপে দিছপুৰবাসীৰ সেৱা কৰিবলৈ এইবাৰ দলে মোক এশ শতাংশ সুযোগ দিব বুলি মই বিশ্বাসী ।"

ইফালে ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিমুখী হোৱা এসময়ৰ গৌৰৱ গগৈৰ অতি ঘনিষ্ঠ মানস বৰাই এইবাৰ দিছপুৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ আশাৰে সমষ্টিৰ অলিয়ে-গলিয়ে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে । পিতৃ অকণ বৰাৰ হেৰুওৱা সমষ্টি লাভৰ বাবে তেওঁ চলাইছে জোৰদাৰ কুচকাৱাজ । বিজেপিৰ দুই যুৱ নেতা এতিয়া সমষ্টিত ব্যস্ত । ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ জনসম্পৰ্ক গঢ়াৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ আছে ।

Dispur LAC
দিছপুৰ সমষ্টিত বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত মানস বৰাই কয়, "মই আশাবাদী । দিছপুৰত মোৰ পুৰণা ভেটি আছে । ৰাইজৰ লগত মোৰ এটা পুৰণা আত্মিক সম্পৰ্ক আছে । দলে নিশ্চিতভাৱে মোক দায়িত্ব দিলে মই বহু কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিব পাৰিম । বাকী দলে যি সিদ্ধান্ত ল'ব মই নিশ্চিতভাৱে মানি ল'ম । আমাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত কৰা ।"

আনহাতে, বিজেপিৰ দুই যুৱ নেতাৰ এনে তৎপৰতাত অলপো বিচলিত হোৱা নাই বিধায়ক অতুল বৰা । তেওঁ নিশ্চিত হৈ আছে যে তেৱেঁই টিকট লাভ কৰিব । বিধায়ক অতুল বৰায়ো জোৰদাৰভাৱে চলাই আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । দলে কাক টিকট দিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও টিকট প্ৰত্যাশীয়ে চলাই গৈছে প্ৰচাৰ অভিযান । কিবা কাৰণত অতুল বৰাই টিকট নাপালে নিৰ্দলীয় হিচাপে সমষ্টিটোৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।

Dispur LAC
বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সমষ্টিটোত ব্যাপক তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত অতুল বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁ কয়, "মই নিশ্চিত মই টিকট পাম । ইয়াত চিন্তা কৰাৰ কথা নাই । আন কোনোবাই টিকট বিচাৰিব পাৰে । টিকট বিচৰাত কোনো আপত্তি নাই । মই টিকট নোপোৱাৰ কথাই নাই । এশ শতাংশই খাটাং মই টিকট পাম । সেইবাবে অন্য চিন্তা কৰাৰ কথা নাই ।"

দিছপুৰত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী

ইফালে বিৰোধীৰ মাজতো চলিছে দিছপুৰ সমষ্টিক লৈ টনা-আঁজোৰা । বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই । কিন্তু তাৰ মাজতে বহু আগৰে পৰাই টিকট লাগিব বুলি দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰত নামি পৰিছে ৰাইজৰ দলৰ উপ-সভাপতি ৰমেন বৰঠাকুৰ । এইগৰাকী ৰমেন বৰঠাকুৰে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছিল । এটা কথা খাটাং যে কংগ্ৰেছ দলে কোনো পৰিস্থিতিতে দিছপুৰ সমষ্টিটো কাকো এৰি নিদিয়ে । তেনেস্থলত ৰমেন বৰঠাকুৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

ইফালে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ ৯ গৰাকীয়ে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰি আবেদন কৰিছে । প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে এইবাৰ দিছপুৰৰ টিকট বিচাৰি আবেদন কৰিছে । ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত মীৰা বৰঠাকুৰে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ পৰাজিত হৈছিল । সেইদৰে ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈ মীৰা বৰঠাকুৰ পৰাজিত হৈছিল ।

Dispur LAC
বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সমষ্টিটোত ব্যাপক তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ হৈ দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰি আবেদন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱা, প্ৰাক্তন সাংসদ কিৰিপ চলিহাৰ পুত্র অৰ্কশীশ চলিহা, জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র গোপাল শৰ্মা, যুৱ নেত্রী যুগাস্মিতা তালুকদাৰ, ভৱ বৰা, ভাস্কৰণ গোঁহাই আৰু ত্রিদিপ বৰ্মনে । সেইদৰে কংগ্ৰেছৰ হৈ দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রৰ পৰিচিত লুইত কুমাৰ বৰ্মনে । অৱশ্যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কাক বাছনি কৰে সেয়া সময়েহে ক'ব যদিও টিকট প্ৰত্যাশী সকলোৱে জোৰদাৰভাৱে চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান । এনে প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰিৱেশ ।

দিছপুৰ সমষ্টিৰ কিছু আভাস

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা ৩৩ নং দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰো সীমাৰ যথেষ্ট সালসলনি হয় । দিছপুৰ সমষ্টি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বহু অঞ্চল দিছপুৰ সমষ্টিৰ অধীনলৈ আহে । সেইদৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ বহু অঞ্চল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্গত হয় ।

Dispur LAC
দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত ৱাৰ্ডসমূহ (ETV Bharat Assam Graphics)

নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণেৰে গঠিত দিছপুৰ সমষ্টিত পৌৰ নিগমৰ ১৩ টা ৱাৰ্ডক সামৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত পৌৰ নিগমৰ ১৬ নং ৱাৰ্ডৰ লালগণেশ, ওদালবাক্ৰা, জ্যোতিকুছি, ১৭ নং ৱাৰ্ডৰ সাউকুছি, ২২ নং ৱাৰ্ডৰ লুটুমা, কাহিলিপাৰা পাৱাৰ হাউছ, ২৪ নং ৱাৰ্ডৰ উদয়াচল, গণেশগুৰি, ২৬ নং ৱাৰ্ডৰ শ্ৰীমন্তপুৰ, ৪৩ নং ৱাৰ্ডৰ খ্ৰীষ্টানবস্তি, আনন্দনগৰ, ৪৪ নং ৱাৰ্ডৰ চিৰিয়াখানা, জাপৰিগোগৰ অংশবিশেষ, ৫৫ নং ৱাৰ্ডৰ বেলতলা, ছার্ভে, ৰুক্মিণীগাঁও, ৫৬ নং ৱাৰ্ডৰ বশিষ্ঠ, লতাকটা, ৫৭ নং ৱাৰ্ডৰ ভেটাপাৰা, বশিষ্ঠ, ঘোঁৰামাৰা, ৫৮ নং ৱাৰ্ডৰ বেলতলা অঞ্চল, ৫৯ নং ৱাৰ্ডৰ কাহিলিপাৰা, হাতীগাঁও আৰু ৬০ নং ৱাৰ্ডৰ হাতীগাঁও, ভেটাপাৰাৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হৈছে ।

Dispur LAC
দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam Graphics)

শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি, দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৯,৭৪৬ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত ১,২১,১৮০ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ১,২৮,৫৫২ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ১৪ গৰাকী ভোটাৰ আছে । সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ ২৪৯ টাৰ পৰা ২৭২ টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত কাজিয়া; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে সকলো
লগতে পঢ়ক :উন্নয়ন হৈছেনে নাওবৈচা সমষ্টিত ? কি কয় ভোটাৰে ?

TAGGED:

DISPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
ATUL BORA
দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
DISPUR LAC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.