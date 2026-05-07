মধ্য অসমৰ পৰা নতুন মন্ত্ৰীসভা কোনে শুৱনি কৰিব ?

বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে । মধ্য অসমৰ পৰা কাৰ কপাল ফুলিব ? জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ প্ৰত্যাশা কি ? এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

মধ্য অসমৰ পৰা নতুন মন্ত্ৰীসভা কোনে শুৱনি কৰিব ?
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 6:43 PM IST

নগাঁও: সদ্যঘোষিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা এনডিএ এতিয়া মন্ত্ৰীসভা গঠনক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাত পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ-পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পাছতেই নতুন মন্ত্ৰীসভাক লৈ আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা ।

নতুনকৈ গঠন হ’বলগীয়া মন্ত্ৰীসভাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডঃ হিমন্ত বিশ্বই শপত গ্ৰহণ কৰাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে । কিন্তু ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত কোনে কোনে লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব ? মধ্য অসমৰ পৰা নতুন মুখে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব নেকি ? উজনি অসমৰ এটা অংশ সামৰি মধ্য অসমৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি আৰু মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ বাবে কাৰ কপাল ফুলিব ?

কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি

উজনি অসমৰ গোলাঘাট, খুমটাই, সৰুপথাৰ আদি সমষ্টিৰ লগতে মধ্য অসমৰ কলিয়াবৰ, বঢ়মপুৰ, হোজাই আদি সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীসহ কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ নাম মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছে । বিশেষকৈ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৪৩,৭৫৯ ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্রাৰ্থীক পৰাজিত কৰি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । এনে অৱস্থাত নতুন মন্ত্ৰীসভাত জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী হিচাপে অজন্তা নেওগে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অজন্তা নেওগ (ETV Bharat Assam)

একেদৰে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৬০,৫৩৮ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হোৱা অগপৰ সভাপতি তথা পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাকো মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অৱকাশ নাই । ইপিনে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৬৬,০৮০টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নামো নতুনকৈ গঠন হ’বলগীয়া মন্ত্ৰীসভাৰ বাবে চৰ্চাত আছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিশ্বজিত ফুকন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আটাইতকৈ কম প্ৰচাৰ কৰিও স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভোটাৰে নিৰ্বাচিত কৰা কেইবাবাৰৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ নামো এইবাৰ মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে চর্চালৈ আহিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)

আনকি কাজিৰঙা লোসকভা সমষ্টিৰ অধীনতেই আছে পূৰ্বৰ মন্ত্ৰী তথা অগপৰ সভাপতি কেশৱ মহন্ত পুনৰবাৰ নিৰ্বাচিত হোৱা কলিয়াৰ বিধানসভা সমষ্টিও । এনে ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতেই চৰ্চাত থাকিব কেশৱ মহন্তৰ নাম ।

হ’বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপেও পৰিচিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা জিতু গোস্বামীৰ নামো মন্ত্ৰীৰ বাবে চৰ্চাত আছে । কেৱল এয়াই নহয়, ব্রহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ভাষিক সংখ্যালঘু নেতা হিচাপে হোজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ নামো মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে চৰ্চাত আছে ।

মুঠতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা যদি দুগৰাকী বিধায়কক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰে, তেন্তে জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী হিচাপে অজন্তা নেওগ আৰু মিত্ৰদল অগপৰ সভাপতি হিচাপে অতুল বৰাকেই মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনাই অধিক । আনহাতে, দুজনতকৈ অধিকক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিলে যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ভাষিক সংখ্যালঘু হিচাপে শিলাদিত্য দেৱে স্থান লাভ কৰে তেন্তে অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক জিতু গোস্বামী বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ।

জিতু গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

এনে অৱস্থাত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কাক বঞ্চিত কৰি কাৰ নাম নতুন মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব পাৰে দুই-চাৰিদিনৰ ভিতৰত ।

পীযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)

নগাঁও লোকসভা সমষ্টি

মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত পীযুষ হাজৰীকাই মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত । মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ পৰা ৯৩,৫৮৪ ভোটৰ ব্যৱধানত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হোৱা পীযুষ হাজৰীকাই মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিলেও নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ নগাঁও জিলাৰ পৰা শূন্য হৈ থাকিব মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য । এনে ক্ষেত্ৰত নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় ৬২ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ৰূপক শৰ্মাৰ কপাল ফুলিব পাৰে ।

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ নগাঁও জিলাৰ পৰা এজনক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিলেও ৰূপক শৰ্মাৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ সম্ভাৱনাই অধিক ।

মধ্য অসমৰ পৰা নতুন মন্ত্ৰীসভা কোনে শুৱনি কৰিব ? (ETV Bharat Assam)

নতুন মন্ত্ৰীক লৈ কি আশা মধ্য অসমৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ?

এনডিএৰ নেতৃত্বত নতুনকৈ গঠন হ'বলগীয়া চৰকাৰক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ নাগকৰিক । এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট গল্পকাৰ, সাহিত্যিক তথা নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক শিবানন্দ কাকতিয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, “নতুন মন্ত্ৰীসভাত কাক স্থান দিব তাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পচন্দ অনুযায়ী মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব । কিন্তু নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে নগাঁৱৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ৰূপক শৰ্মাক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিলে সামগ্ৰিকভাৱে নগাঁৱৰ অধিক উন্নয়ন হ’ব ।”

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ৰূপক শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

বিগত দুটা কাৰ্যকালত নগাঁৱত বিধায়ক হৈ ৰূপক শৰ্মাই কৰা উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰূপক শৰ্মাই মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিলে ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই নগাঁও অন্যতম হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে বিশিষ্ট গল্পকাৰ তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক শিবানন্দ কাকতিয়ে । এতিয়া নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ বাবে কাৰ কপাল ফুলে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ’ব ।

