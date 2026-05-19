প্ৰসংগ বিৰোধী দলপতি : চৰ্চাত কোন আছে, কি কয় ডাঃ জয়প্রকাশ দাস আৰু ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে

বিৰোধী দলপতিৰ প্ৰসংগক লৈ কংগ্ৰেছত সংঘাত আৰম্ভ হৈছে ।

LEADER OF OPPOSITION
কোন হ’ব বিৰোধী দলপতি ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 6:33 PM IST

গুৱাহাটী: বিৰোধী শক্তিৰে মিলি চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী হৈ থকা কংগ্ৰেছ দলে '২৬ৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয়বৰণ কৰিলে । '২১ৰ নিৰ্বাচনত ২৯ গৰাকীকৈ বিধায়ক লাভ কৰা কংগ্ৰেছে এইবাৰ লাভ কৰিলে ১৯ জন বিধায়ক । এই ১৯ জন বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮ জন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ আৰু এজন হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ । তেনেস্থলত ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী বিৰোধী দলপতি কোন হ’ব, তাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ।

এই চৰ্চা কেৱল বিৰোধী শিবিৰতে চলা নাই, বৰং শাসকীয় পক্ষৰ মাজতো বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে । শাসকীয় পক্ষৰ মতে কংগ্ৰেছ দলটো 'মুছলিম লীগ'ত পৰিণত হৈছে আৰু এইবাৰ বিৰোধী দলপতিও সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব । ইফালে ২১ মে’ৰ পৰা চাৰিদিনৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্রেছে কেবিনেট মর্যাদাসম্পন্ন বিৰোধী দলপতিৰ পদত এজন বিধায়কক প্রতিষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা প্রবল ।

লক্ষণীয় বিষয় যে পূর্বতে ১২৬ জনীয়া অসম বিধানসভাত অতি কমেও ২১ জন বিধায়ক থকা দলেহে বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ সংশোধনী হোৱাত এতিয়া ১৩ জন বিধায়ক থকা বিৰোধী দলেও বিৰোধী দলপতি পদ লাভ কৰাৰ বাট মুকলি হৈছে । অৱশ্যে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ।

'২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্রধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ জয়ী হৈছে ১৯ জন বিধায়ক । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছে বিৰোধী দলপতিৰ পদ লাভ কৰিব । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চৰ্চাত থকা বিষয়টো হৈছে যে কাক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত কৰা হ'ব । এই বিষয়টোক লৈ স্বাভাৱিকতে সমস্যত পৰিছে বিৰোধী দল । আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ১৯ জন বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮ জনেই হৈছে মুছলমান বিধায়ক । কেৱল নাওবৈচাৰ বিধায়ক ডাঃ জয়প্রকাশ দাস হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ একমাত্র হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতিনিধি । প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা নাওবৈচাৰ ডাঃ জয়প্রকাশ দাস ৰাজনীতিত যদিও যথেষ্ট পুৰণি যদিও বিধায়ক হিচাপে একেবাৰে নতুন ।

পূৰ্বতে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিও দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডাঃ জয়প্রকাশ দাসে পৰাজয়বৰণ কৰিবলগা হৈছিল । এনএছইউআই, যুৱ কংগ্ৰেছৰ মজিয়া গৰকি প্ৰথমবাৰলৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক হিচাপে নির্বাচিত হোৱা নাওবৈচাৰ ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসক বিৰোধী দলটোৱে কেবিনেট মৰ্যাদাৰ বিৰোধী দলপতি পদত অধিষ্ঠিত কৰিলে আন বিধায়কসকলে তেওঁৰ নিৰ্দেশ মানিব নে নামানে, তাক লৈ দলৰ ভিতৰত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।

ইফালে কংগ্ৰেছৰ ১৯ জন বিধায়কৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত বীৰসিং জাৰুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী । ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ উপৰিও জ্যেষ্ঠতাৰ ক্ষেত্রত ছমৰীয়াৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, পাকাবেতবাৰীৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা আদিও আছে । কিন্তু বিৰোধী দলপতি পদত জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত বিধায়ক নিযুক্তি কৰিলে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ সম্ভাৱনাই বেছি । লক্ষণীয় বিষয় যে ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে ৰাজনৈতিক সম্পর্ক অনুকূল নহয় ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ ।

এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নাওবৈচাৰ একমাত্ৰ হিন্দু বিধায়ক ডাঃ জয়প্রকাশ দাস নে বীৰসিং জাৰুৱাৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক বিৰোধী দলপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰে তাক লৈ গভীৰ উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত ১৯ জন বিধায়কে দলটোৰ হাইকমাণ্ডৰ সৈতে আলোচনা কৰি বিৰোধী দলপতি বাছনি কৰাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক অৰ্পণ কৰিছে । বৰ্তমান গৌৰৱ গগৈ আছে নতুন দিল্লীত । দিল্লীত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অহা ২১ মে'ৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়কক বিৰোধী দলপতি পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

কংগ্ৰেছত সংঘাত

ইফালে বিৰোধী দলপতিৰ প্ৰসংগক লৈ কংগ্ৰেছত সংঘাত আৰম্ভ হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মুখপাত্রই জনোৱা অনুসৰি বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ২০ মে'ত ৰাজীৱ ভৱনত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । নৱ-নিৰ্বাচিত সকলো বিধায়ক উপস্থিত থাকিবলগীয়া এই বৈঠকতে নির্বাচিত কৰা হ'ব বিধায়িনী দলৰ নেতা ।

উল্লেখ্য যে, দলৰ একাংশ নেতাই একমাত্র হিন্দু বিধায়ক ডাঃ জয়প্রকাশ দাসক বিধায়নী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰাত গুৰুত্ব দিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দলৰ একাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বিধায়নী দলৰ নেতা হোৱাটো বিচাৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত বিধায়িনী দলৰ নেতাক লৈ দলটোত দুটা শিবিৰৰ সৃষ্টি হৈছে ।

কংগ্ৰেছৰ এই বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এআইইউডিএফ দলে । কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে একমাত্র হিন্দু বিধায়কগৰাকীকে নির্বাচিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে । চৰ্চিত এই বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক যোগাযোগ কৰাত তেওঁ কয়, "দলৰ হাইকমাণ্ডে এইক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব । তেওঁলোকে যিগৰাকী বিধায়ককে বিধায়নী দলৰ নেতা হিচাপে দায়িত্ব দিয়ে, বিধায়কসকলে তেওঁকে মানি ল'ব ।’’

আনহাতে নাওবৈচাৰ বিধায়ক ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসক যোগাযোগ কৰাত তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত লয় তাত আমি ১৯ গৰাকী বিধায়কৰ সহমত আছে । আমি ইতিমধ্যে দলৰ সভাপতিক অৱগত কৰিছো । বিৰোধী দলপতিৰ যাকেই দিয়ে তেওঁৰ পক্ষত আমি সকলো আছো । আমি সকলোৱে তেওঁক সহযোগ কৰিম ।’’

বিৰোধী দলপতিৰ ক্ষেত্রত উত্থাপন হোৱা হিন্দু-মুছলানৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘মই আগতেও কৈছো যে আমাক হিন্দু বা মুছলমান বুলি বিধায়কৰ প্ৰমাণপত্র দিয়া নাই । আমাক নিৰ্বাচন আয়োগৰ নাওবৈচাৰ বিধায়ক বুলি চাৰ্টিফিকেট দিছে । তাত হিন্দু-মুছলমান বুলি উল্লেখ নাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি আমি ১২৬ জন বিধায়ক আৰু ইয়াত হিন্দু-মুছলমানৰ কথা নাই । বিজেপিয়ে ইয়াক লৈ নেৰেটিভ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । সেইটো বিজেপিৰ পুৰণা এজেণ্ডা । এই এজেণ্ডাই কাম নকৰে । অসমৰ ৩.৪০ কোটি মানুহৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ বিৰোধী পক্ষ হিচাপে যিখিনি কৰণীয় আছে, আমি ১৯ জন বিধায়কে সেইখিনি কৰিম বুলি ইতিমধ্যে কথা পাতিছো ।’’

আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘বিৰোধী দলপতি কোন হ'ব তাক লৈ আমাৰ ১৯ জন বিধায়কৰ মাজত কোনো মতবিৰোধ নাই । দলৰ নেতৃত্বই যাকে এই দায়িত্ব দিব আমি সকলোৱে মানি ল’ম । ইয়াত হিন্দু-মুছলমানৰ কোনো কথা নাই । আমি ১৯ জন বিধায়কে বিধানসভাত বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিম ।’’

