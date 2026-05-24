কোন হ'ব বিৰোধী দলপতি : পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত হ'ব সিদ্ধান্ত

কংগ্ৰেছ দলে বাচনি কৰিব পৰা নাই বিৰোধী দলপতি । দেওবাৰে সন্ধিয়া ৭ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক ।

Who will be the LOP and The decision will be taken at the CLP meeting in the presence of observers
কোন হ'ব বিৰোধী দলপতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 6:20 PM IST

গুৱাহাটী: প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই বিৰোধী দলপতি । ইতিমধ্যে নতুন চৰকাৰৰ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ২১ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু দুটা দিন পাৰ হৈ গৈছে । কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে বাচনি কৰিব পৰা নাই বিৰোধী দলপতি । ১৯ গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত কাক বিৰোধী দলপতিৰ আসনত বহুৱাব তাক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ'ৰাত চলিছে গুণাগথা ।

১৯ গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮ গৰাকী হৈছে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ আৰু এগৰাকী হৈছে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ । তেনেস্থলত কাক বিৰোধী দলপতি বাচনি কৰিব তাকলৈ বিবুদ্ধিত পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব । এই বিবুদ্ধি দূৰ কৰি বিৰোধী দলপতি বাচনি কৰাৰ কৰাৰ বাবে দেওবাৰে সন্ধিয়া ৭ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক । এই বৈঠকতে বিৰোধী দলপতিৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ কক্ষত এই বৈঠক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক । বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সকলৰ লগত আলোচনা কৰি সহমতৰ যোগেদি বিৰোধী দলপতি বাচনি কৰা হ'ব । এই বৈঠকৰ বাবে দিল্লীৰ পৰা আহিব কংগ্ৰেছৰ পৰ্যৱেক্ষক ভূপেশ ৱাঘেল । তেওঁ বিধায়কসকলৰ সৈতে আলোচনা মৰ্মে বাছনি কৰিব কোন হ'ব বিৰোধী দলপতি ।

এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৱাজেদ আলি চৌধুৰীয়ে কয়,"আমি আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ হাইকামাণ্ডে যাকে দায়িত্ব দিব আমি তাকে মানি ল'ম । এইটো স্থিতি আমাৰ আৰম্ভনীৰ পৰাই আছে । মাজতে যিবোৰ কথা ওলাই আছে সেইটো আমাৰ স্থিতি নহয় । আমি বিৰোধী দলপতি বাচনিৰ বাবে হাইকামাণ্ডক দায়িত্ব অৰ্পন কৰিছোঁ । মোৰ নামটো মিডিয়াই চৰ্চাত আনিছে ।"

তেওঁ কয়,"দলৰ মাজত কোনো আলোচনা হোৱা নাই । দলৰ মাজত আজিহে প্ৰথম আলোচনা হ'ব । আজি সন্ধিয়া ৭ বজাত দিছপুৰত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক হ'ব । দেওবাৰে বিয়লি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেল আহিব । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ো যোৰহাটৰ পৰা আহিব । বিধায়কসকলৰ লগত ভূপেশ বাঘেলে আলোচনা কৰিব যদিও স্থান নিৰূপণ হোৱা নাই । আলোচনাৰ অন্তত পৰ্যবেক্ষকে বিৰোধী দলপতিৰ নাম ইয়াত ঘোষণা কৰিব নে দিল্লীত কৰিব সেই কথা আমি গম নাপাওঁ ।"

ইফালে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিৰোধী দলপতি বাচনি আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ প্ৰসংগত কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে নাওবৈচাৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে । তেওঁ কয়,"অখিল গগৈৰ কথা-বতৰাত মানুহে সন্দেহ কৰে । অখিল গগৈ প্ৰকৃত নে অপ্ৰকৃত সেয়া চিনিবলৈ অসুবিধা হয় । অখিল গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈ সন্দৰ্ভত কোৱা কথাৰ ক্ষেত্রত আমি কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ দেশৰ এগৰাকী সৎ আৰু নিকা ৰ‍াজনীতিক । গৌৰৱ গগৈ ভৱিষ্যৎ থকা ৰাজনীতিক । তেখেতক ক্ষতি কৰাৰ বাবে বহুত ষড়যন্ত্র কৰা হৈছে আৰু এই ষড়যন্ত্রৰ এক অংশত অখিল গগৈয়ো জড়িত হৈ আছে ।"

