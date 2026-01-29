দৌৰত আছে বহুজন : কোন দলৰ পৰা কোন হ'ব ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ?

দৌৰত আছে বহুজন : কোন দলৰ পৰা কোন হ'ব ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ?
ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ দৌৰ । কংগ্ৰেছৰ ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ।
Published : January 29, 2026 at 7:45 PM IST
তেজপুৰ : সমাগত ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ সময় যিমানেই আগবাঢ়িছে, সিমানেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰো প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে । অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি এক অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি ।
সমষ্টিটোত দুটা কাৰ্যকাল শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত আছে । সমষ্টিৰ পৰা বৰ্তমানৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।
ঢেকীয়াজুলি অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত । শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত এই সমষ্টিটো তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ ৯টা বিধানসভাখণ্ডৰ ভিতৰত অন্যতম ।
সমষ্টিটোত বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ভোটাৰ ভিত্তি আছে । অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু মুছলমান ভোটাৰে ভোটাৰৰ উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন কৰিছে । অঞ্চলটো প্ৰধানকৈ গ্ৰাম্য, চহৰীয়া ভোটাৰৰ জনসংখ্যা কম ।
২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুসৰি ঢেকীয়াজুলিত ২৫৩টা ভোটকেন্দ্ৰত বিস্তৃত মুঠ ২,০৩,১৬৬ জন ভোটাৰ আছিল । সমষ্টিটোত ৭৮.০৯% ভোটাৰৰ উল্লেখযোগ্য ভোটদান লাভ কৰে । যিয়ে নিৰ্বাচনত শক্তিশালী অংশগ্ৰহণৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
এই সমষ্টি অসমৰ শ্বহীদ নগৰী হিচাবে খ্যাত
শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি আৰু গহপুৰ শ্বহীদ নগৰী হিচাবে খ্যাত । স্বাধীনতা আন্দোলনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামী বীৰ পুৰুষ মহিলাসকলে প্ৰথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি ব্ৰিটিছৰ বন্দুকৰ গুলী আৰু অত্যাচাৰত প্ৰাণ আহুতি দিছিল ।
মিশ্ৰিত জন গাথঁনিৰে পৰিপূৰ্ণ এই সমষ্টিতো বৰ্তমান পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে কংগ্ৰেছ দলে । এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত প্ৰথম স্থানত আছে চতিয়া সমষ্টি বৰ্তমানৰ নদুৱাৰৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক প্ৰানেশ্বৰ বাসুমতাৰী ।
সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাবে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আৱেদন কৰিছে বেণুধৰ নাথ, বাটাছ ওৰাং, অঞ্জন উপাধ্যায়, মেলকাছ তপ্ন' আৰু মিনা তেলী ।
বেণুধৰ নাথে বিগত ২০২১ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । সমান্তৰালভাৱে শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা পদত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা বাটাছ ওৰাং এইবাৰ সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ ।
আনহাতে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা এই সমষ্টিত কোনো প্ৰাৰ্থী নাথাকিব । কাৰণ মিত্ৰজোঁটত থকাৰ বাবে এই সমষ্টি বিজেপিৰ হাতত দিয়া হৈছে । পূৰ্বতে এই সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ পৰা যোচেফ তপ্প' বিধায়ক হিচাবে আছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰয়াত হাবুল চক্ৰৱৰ্তীৰ হাতলৈ যায় ।
বৰ্তমান ২৮৫টা ভোটকেন্দ্ৰ থকা সমষ্টিটোত ৫,৩৭৬টা নতুনকৈ ভোটাৰৰ নামভৰ্তি আৰু ৪,৩৫৭টা ডিলিট হোৱাৰ ফলত ১০১৯ জন ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়া মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,২৮,৫০১ জন ।
কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বাসুমতাৰীয়ে কয়, ''সমষ্টিটোত প্ৰায় ৭২ হাজাৰ বড়ো ভোটাৰ আছে আৰু এইসকল ভোটাৰৰ সমান্তৰালভাৱে সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোটাৰ মোৰ লগত আছে । মই এগৰাকী অতি পুৰণি দলীয় কৰ্মী লগতে বহু পূৰ্বৰে পৰা এই সমষ্টিত মই কাম কৰি আহিছো । দলে যদি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে তেন্তে এই সমষ্টিৰ পৰা মই বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত ।''
আনহাতে সমষ্টিটোত ৰাইজৰ দলৰ কোনো সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নাই । এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ নেতা অলক নাথে জনায় যে বৰ্তমানলৈকে ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত দলৰ পৰা কোনো প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা হোৱা নাই । আনহাতে সমষ্টিটোত জাতীয় পৰিষদৰো কোনো সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ওলোৱা নাই ।