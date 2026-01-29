ETV Bharat / politics

দৌৰত আছে বহুজন : কোন দলৰ পৰা কোন হ'ব ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ?

ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ দৌৰ । কংগ্ৰেছৰ ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ।

Assam polls 2026
প্ৰতীকী ফটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : সমাগত ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ সময় যিমানেই আগবাঢ়িছে, সিমানেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰো প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে । অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি এক অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি ।

সমষ্টিটোত দুটা কাৰ্যকাল শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত আছে । সমষ্টিৰ পৰা বৰ্তমানৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।

ঢেকীয়াজুলি অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত । শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত এই সমষ্টিটো তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ ৯টা বিধানসভাখণ্ডৰ ভিতৰত অন্যতম ।

সমষ্টিটোত বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ভোটাৰ ভিত্তি আছে । অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু মুছলমান ভোটাৰে ভোটাৰৰ উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন কৰিছে । অঞ্চলটো প্ৰধানকৈ গ্ৰাম্য, চহৰীয়া ভোটাৰৰ জনসংখ্যা কম ।

২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুসৰি ঢেকীয়াজুলিত ২৫৩টা ভোটকেন্দ্ৰত বিস্তৃত মুঠ ২,০৩,১৬৬ জন ভোটাৰ আছিল । সমষ্টিটোত ৭৮.০৯% ভোটাৰৰ উল্লেখযোগ্য ভোটদান লাভ কৰে । যিয়ে নিৰ্বাচনত শক্তিশালী অংশগ্ৰহণৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।

এই সমষ্টি অসমৰ শ্বহীদ নগৰী হিচাবে খ্যাত

শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি আৰু গহপুৰ শ্বহীদ নগৰী হিচাবে খ্যাত । স্বাধীনতা আন্দোলনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামী বীৰ পুৰুষ মহিলাসকলে প্ৰথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি ব্ৰিটিছৰ বন্দুকৰ গুলী আৰু অত্যাচাৰত প্ৰাণ আহুতি দিছিল ।

Assam polls 2026
প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী (ETV Bharat)

মিশ্ৰিত জন গাথঁনিৰে পৰিপূৰ্ণ এই সমষ্টিতো বৰ্তমান পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে কংগ্ৰেছ দলে । এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত প্ৰথম স্থানত আছে চতিয়া সমষ্টি বৰ্তমানৰ নদুৱাৰৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক প্ৰানেশ্বৰ বাসুমতাৰী ।

সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাবে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আৱেদন কৰিছে বেণুধৰ নাথ, বাটাছ ওৰাং, অঞ্জন উপাধ্যায়, মেলকাছ তপ্ন' আৰু মিনা তেলী ।

Assam polls 2026
অশোক সিংহল (ETV Bharat)

বেণুধৰ নাথে বিগত ২০২১ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । সমান্তৰালভাৱে শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা পদত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা বাটাছ ওৰাং এইবাৰ সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ ।

Assam polls 2026
বাটাছ ওৰাং (ETV Bharat)

আনহাতে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা এই সমষ্টিত কোনো প্ৰাৰ্থী নাথাকিব । কাৰণ মিত্ৰজোঁটত থকাৰ বাবে এই সমষ্টি বিজেপিৰ হাতত দিয়া হৈছে । পূৰ্বতে এই সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ পৰা যোচেফ তপ্প' বিধায়ক হিচাবে আছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰয়াত হাবুল চক্ৰৱৰ্তীৰ হাতলৈ যায় ।

Assam polls 2026
অঞ্জন উপাধ্যায় (ETV Bharat)

বৰ্তমান ২৮৫টা ভোটকেন্দ্ৰ থকা সমষ্টিটোত ৫,৩৭৬টা নতুনকৈ ভোটাৰৰ নামভৰ্তি আৰু ৪,৩৫৭টা ডিলিট হোৱাৰ ফলত ১০১৯ জন ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়া মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,২৮,৫০১ জন ।

Assam polls 2026
বেণুধৰ নাথ (ETV Bharat)

কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বাসুমতাৰীয়ে কয়, ''সমষ্টিটোত প্ৰায় ৭২ হাজাৰ বড়ো ভোটাৰ আছে আৰু এইসকল ভোটাৰৰ সমান্তৰালভাৱে সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোটাৰ মোৰ লগত আছে । মই এগৰাকী অতি পুৰণি দলীয় কৰ্মী লগতে বহু পূৰ্বৰে পৰা এই সমষ্টিত মই কাম কৰি আহিছো । দলে যদি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে তেন্তে এই সমষ্টিৰ পৰা মই বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত ।''

আনহাতে সমষ্টিটোত ৰাইজৰ দলৰ কোনো সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নাই । এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ নেতা অলক নাথে জনায় যে বৰ্তমানলৈকে ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত দলৰ পৰা কোনো প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা হোৱা নাই । আনহাতে সমষ্টিটোত জাতীয় পৰিষদৰো কোনো সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ওলোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক : ব্যস্ততা বাঢ়িছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ : ৰাজ্যজুৰি ই ভি এম আৰু ভি ভি পেটৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ প্রায় সম্পূর্ণ

TAGGED:

DHEKIAJULI ASSEMBLY CONSTITUENCY
ASSAM POLITICS
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM POLL 2026
ASSAM ASSEMBLEY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.