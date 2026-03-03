দুলীয়াজানত কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিয়েই দিলে

দুলীয়াজানত কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিয়েই দিলে
ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনত বিজপিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰে ৷ এৰি দিব ইউ পি পি এলক ৷
Published : March 3, 2026 at 7:23 PM IST
গোলাঘাট : ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে তেৰছ গোৱালা আৰু মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ নাম আজি ঘোষণা কৰিলে । এই ঘোষণা পিছতেই দুলীয়াজান আৰু মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিয়ে কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা । বিজেপিত নতুনকৈ যোগদান কৰা যুৱ নেতাক টিকট দিব বুলি অপেক্ষা কৰি থকাসকলৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে তেৰছ গোৱালা আৰু যোগেন মহনৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ মাত্ৰ কেইঘন্টামানৰ পিছতেই এইবাৰ দুলীয়াজানত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া স্পষ্ট কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
দুলীয়াজানত কোন হ'ব পাৰে প্ৰাৰ্থী :
দুলীয়াজানত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুলীয়াজান সমষ্টিত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু মাহমৰা সমষ্টিত নতুনকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব । বিজেপি দলত নতুনকৈ যোগদান কৰা যুৱ নেতাসকলক অহাবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, এইবাৰ নহয় ।"
তৃতীয়খন আসনত বিজেপি জয়ী হ'ব নোৱাৰে :
আনহাতে, ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনত বিজপিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, " কাইলৈ আমি বিধায়কসকলক গুৱাহাটীত মাতিছো আৰু মনোনয়ন পত্ৰ ঠিক কৰি দাখিল কৰিম । তৃতীয়খন আসনত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰমোদ বড়ো বা বেলেগ কোনোবাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই । কাৰণ তৃতীয়খন আসনত বিজেপি জয়ী হ'ব নোৱাৰে ।"
সতী সাধনী সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা :
মঙলবাৰে বোকাখাত সমষ্টিৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৪৫ বিঘা মাটিত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ শৌৰ্য-বীৰ্য্যৰ প্ৰতীক সতী সাধনী সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি বীৰাংগনা সতী সাধনী সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল । ইয়াত চুতীয়া জাতিৰ ইতিহাস ধৰি ৰাখিবৰ বাবে আৰু সতী সাধনীক সন্মান জনাবলৈ এখন সুন্দৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিম । প্ৰায় ৪৫ বিঘা মাটিত এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ হ'ব । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকাৰ বাবে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব । অহা দুবছৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব ।" আজি বীৰাংগনা সতী সাধনী সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী অতুল বৰাও উপস্থিত থাকে।