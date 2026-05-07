১২ মে'ৰ শপতগ্ৰহণৰ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত কোন কোন থাকিব : ক'লে ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই

এনডিএ চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিশেষ বৈঠক । বৈঠকৰ পাছত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত জনালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই।

BJP STATE PRESIDENT DILIP SAIKIA
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিশেষ বৈঠক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 9:22 PM IST

গুৱাহাটী : বিৰোধীক বিধ্বস্ত কৰি ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰা বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ ল'বলৈ সাজু হৈছে । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ হাতত নিজৰ পদত্যাগ পত্র দাখিল কৰিছে । অহা ১২ মে'ৰ দুপৰীয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে শপতগ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে । এই ঐতিহাসিক শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হয় ।

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক পীযুষ হাজৰীকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা কৌশিক ৰায়, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুকে ধৰি কেইবাজনো নেতা উপস্থিত আছিল ।

বৈঠকৰ অন্তত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত দিলীপ শইকীয়াই কয়, "এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, এনডিএ শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা এনডিএৰ বুথ সভাপতিকে ধৰি দলৰ আত্মীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ উপস্থিতি থাকিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "১২ মে’ৰ পুৱা ১০.১৫ বজাত বৰঝাৰৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নাৰেংগীৰ হেলিপেডলৈ যাব । তাৰপৰা ১১ বজাত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ভাগ ল’ব মোদীয়ে । আনহাতে ইয়াৰ পূৰ্বে ১০ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব বিজেপি বিধায়নী দলৰ বৈঠক । তাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ’ব এনডিএ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক । ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বৈঠক । তাৰৃবাবে আজি প্ৰস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । সিদিনা খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত লক্ষাধিক লোক সমবেত হ'ব । আনহাতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰ্যবেক্ষক হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা আৰু সহ-পৰ্যবেক্ষক হিচাপে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং ছাইনীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।"

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়, "১০ মে'ৰ দিনা তেওঁলোকে নিজৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিব । বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰিব । আমি আশা কৰা ধৰণে এনডিএৰ নেতা নিৰ্বাচন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো । তাৰ পিছত ১২ মে'ত আমি এন ডি এই তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে শুভাৰম্ভণি কৰিম ।"

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা বিজেপিয়ে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মূখীন হৈ আহিছে । কিন্তু আমি আমাৰ সংকল্প আৰু লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে আমাৰ হাজাৰ-হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তাই জীৱন-যৌৱন আই অসমী আৰু মা ভাৰতীৰ সেৱাৰ কাৰণে দিছে । কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ নিৰ্ণায়ক সিদ্ধান্ত সেইটো এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পাইছো । আমি আমাৰ সংকল্প পত্রৰ সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰিম । ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া আৰু সনাতনী ৰাইজে এইবাৰ মূৰৰ চুলি চিঙি বিজেপি আৰু এনডিএক আশীৰ্বাদ কৰিছে । প্ৰতিগৰাকী ভোটদাতাক কৃতজ্ঞতা জনাইছো । যিসকলে আমাক ভোট দিয়া নাই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছো । আজি দিয়া নাই কাইলৈ দিব ।"

