ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ দৌৰত কোন কোন ?

ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰ । বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যশীৰ কুচ-কাৱাজ ।

Which candidates are contesting in the Dimoria Assembly constituency
ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ দৌৰত কোন কোন ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 15, 2026 at 9:44 AM IST

8 Min Read
গুৱাহাটী: সমাগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । একপ্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী জ্বৰত আক্ৰান্ত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা, কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকল । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত ভিৰ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ।

নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিতসমূহত নির্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে দলৰ নেতা, কৰ্মীয়েই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি নিজৰ দলত আবেদন কৰিছে । নির্বাচনত সমষ্টিৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক যুঁজখন অব্যাহত আছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী অন্যতম সমষ্টি ডিমৰীয়া সমষ্টিটো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ এক প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক ভিতৰুৱা যুঁজ চলি আছে ।

ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ দৌৰত কোন কোন ? (ETV Bharat Assam)

বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নতুনকৈ গঠন হোৱা গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম এটা সমষ্টি হ'ল ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টি । এইবেলি নিৰ্বাচনত নতুন ডিমৰীয়া সমষ্টিটো কেৱল অনুসূচীত জাতিৰ (SC) প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে ।

৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰ ১,০৬,৬২৪ টা, মহিলা ভোটাৰ ১,১০,৪৮২ টা আৰু তৃতীয় লিংগৰ ৫ গৰাকীকে ধৰি সৰ্বমুঠ সমষ্টিটোত ২,১৭,১১১ গৰাকী ভোটাৰ আছে ।

বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ ইতিমধ্যে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বাবে কেইবাগৰাকী দলৰ নেতা, কৰ্মীয়েই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিছে যদিও ডিমৰীয়া সমষ্টিটোৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক এই যুঁজখনত অন্যতম প্ৰবল দাবীদাৰ ৰূপে আগত আছে দলৰ দুগৰাকী নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী ।

কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ দৌৰত প্ৰবল দাবীদাৰ হিচাপে সন্মুখত আছে অসম যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক তথা যুৱ প্ৰাৰ্থী অভিনাশ দাস আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক স্বপন কুমাৰ মণ্ডল । কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে নাম চূড়ান্ত নকৰিলেও নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰতাশীয়ে

নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মন মেলি দুগুণ উৎসাহৰে ৰাইজৰ মাজত সোমাই দলৰ সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । ডিমৰীয়া সমষ্টিবাসীয়ে এইবেলি শাসনৰ পৰা ৰাইজে বি জে পি দলক আঁতৰাব বিচাৰিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে সমষ্টিটোৰ অন্যতম প্ৰাৰ্থীৰ দাবীদাৰ অসম যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা যুৱ নেতা অভিনাশ দাসে ।

তেওঁ লগতে কয়, "মই এই সমষ্টিটো বহু দিনৰ পৰা কাম কৰি আছো । সকলোৱে সমষ্টিটোত বি জে পি বিৰোধী কথা পাতি আছে । সমষ্টিটোৰ ভিতৰত ৰাইজৰ মাজত গৈ গম পালো যে সকলোৱে কৈছে বিজেপি দলে আঁচনিৰ নামত ধন দিছে যদিও এয়া আমাৰে টকা দিছে । বিজেপিৰ পৰা টকা ল'লেও আমি ভোটটো কংগ্ৰেছকে দিম । আমি দৃঢ় বিশ্বাসী এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব । বি জে পি চৰকাৰ দিনত হৈ থকা মানুহৰ হাৰাশাস্তিখিনি দূৰ হ'ব ।"

সমষ্টিটোৰ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এই সমষ্টিত বহু সমস্যা আছে খোৱাপানী, বাটপথৰ সমস্যা, প্ৰদূষণৰ সমস্যা আছে । এইখন চৰকাৰে কৈছে বেদখল কৰিব । চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়া নিজৰ মানুহক বেদখল কৰি আছে । মই সেই বেদখল কৰা মানুহখিনিৰ বাবে ওলাই আহিছো । মই প্ৰাৰ্থিত্ব পাওঁ বা নাপাওঁ, দলে টিকট দিয়ে বা নিদিয়ে । মোৰ শৰীৰৰ শেষ বিন্দুলৈ তেজ থকালৈ সেই মানুহখিনিৰ বাবে যুঁজ দিম ।"

একেদৰেই কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী আন এগৰাকী দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থী স্বপন কুমাৰ মণ্ডলে এইদৰে কয়, "মই এজন দাবীদাৰ । মই SC ল'ৰা হিচাপে নিষ্ঠাসহকাৰে বহু দিন ধৰি কংগ্ৰেছ দলত সেৱা আগবঢ়াই কাম কৰি আছো । মই যিহেতু দলৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক গতিকে গোটেই অসমতে কাম কৰি আছো । বিশেষকৈ ডিমৰীয়া সমষ্টিত প্ৰতিটো চুকে-কোণে ঘূৰি মই জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছো ।"

দৃঢ় বিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "মই ইয়াত জিকিব পাৰিম । দলেও সমীক্ষা কৰিছে, প্ৰতিবেদন লৈ আশ্বস্ত হৈছে যে ইয়াতে মই জিকিব পাৰিম । বহুতেই ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে এই কথাই প্ৰমাণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িছে ৰাইজৰ । ২০০১ ত হৈছিল আৰু এইবাৰ হৈছে । অসমৰ মানুহে হিন্দু মুছলমান বিচৰা নাই । একতাৰ অসম বিচাৰিছে । অসমৰ মানুহে জুবিনৰ হত্যাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে । এইবাৰ অসমৰ জনতাই কংগ্ৰেছক চৰকাৰত বহুৱাব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ডিমৰীয়া সমষ্টি নতুন সমষ্টি । বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্মালম্বীৰ মানুহৰ লগতে বিশেষকৈ জনজাতি লোকৰ বাসস্থান । এই সমষ্টিত জনজাতি বেল্টৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰে মাটিৰ পট্টা নাই । খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰে ভূমিপট্টা নাই । চৰকাৰে শ্ল'গান দিছিল জাতি, মাটি, ভেঁটি । এতিয়া এই অধিকাৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰে নাই । অসমৰ মাটিৰ অধিকাৰ আদানীলৈ গৈ আছে ।"

বিজেপিক সমালোচনা কৰি স্বপন কুমাৰ মণ্ডলে কয়, "চৰকাৰে তেওঁলোকক দিছে । বিজেপিয়ে যি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজে এতিয়া গম পাইছে । বি জে পিয়ে যিমান প্ৰচাৰ নকৰক মানুহে ভুল নাযায় । এই সমষ্টিত বহু জনে প্ৰাৰ্থীত বিচাৰিছে । সকলো যোগ্য প্ৰাৰ্থী । দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি মই আশাবাদী । মই সমষ্টিত সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিম । সমষ্টিত সকলোতে মই ঘূৰিছো । মই বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিব পাৰো ।"

ইপিনে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ সমষ্টিটোত টিকট বিচৰা প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে দলে নিৰ্বাচিত কৰিব বুলি আশাবাদী যদিও সময়লৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছ দলে কাক ডিমৰীয়া সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাৰে প্রক্ষেপ কৰে ।

আনহাতে ডিমৰীয়া সমষ্টিত শাসনাধিষ্ঠ বি জে পি দলৰ হৈয়ো প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে কেইবাজনো দলৰ নেতা-কৰ্মী । সমষ্টিটোত কেইবাজনো প্ৰাৰ্থিত্ব প্রত্যাশীয়ে সমষ্টিটোত দলৰ নেতা-কৰ্মীৰ লগত শক্তিশালী সাংগঠনিক কামত নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সমষ্টিটোত বিজেপি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিজেপিৰ অনুসূচীত মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নবাৰুণ মেধিৰ নাম চৰ্চাত আছে । বিজেপি দলৰ পৰা নিশ্চিত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ আশাৰে নবাৰুণ মেধিয়ে সমষ্টিত সাংগঠনিক কামত লাগি ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰা পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ নবাৰুণ মেধিয়ে এইদৰে কয়, "এইটো ডাঙৰ সমষ্টি । সমষ্টিটোত ভোটাৰ দুই লাখত কৈ অধিক ভোটাৰ আছে । মই ১৯৯৫ তে বি জে পি দলত যোগদান কৰিছিলো । যুৱ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দলত কাম কৰি এই পৰ্যায় পাইছো । মোক দলে যি দায়িত্ব দিয়ে সেয়ে পালন কৰি আছো । মই এই সমষ্টিত বহু সমস্যাৰ লগত জড়িত আছো । আমাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ বহু সমস্যা বিধায়ক অতুল বৰাই কৰি দিছে । বহু সমস্যাৰ সমাধান কৰিছো ।"

টিকটৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "দলৰ সিদ্ধান্ত । সকলোৰে টিকট বিচৰা অধিকাৰ আছে । দলে যাক দিয়ে । আমি সকলোৱে কাম কৰি আছো । আমাৰ মাজৰে পৰা এজন হ'ব । সাধাৰণ সমস্যা কিছু আছে । আমাৰ দিনতেই যথেষ্ট সমস্যা সমাধান হৈছে । সমষ্টিতো প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী । কৃষি, পৰ্যটন, ক্ৰিয়া ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন কৰাৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ বহু অৱকাশ আছে । মই বহু সমস্যাৰ সৈতে ৰাইজৰ লগত আছো ।"

আনহাতে বি জে পি দলৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে দলটোৰ কেইবাগৰাকী নেতা-কর্মী তথা অন্যতম শক্তিশালী প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হিচাপে চৰ্চাত আছে পবিত্ৰ দাস, সুজিত বিশ্বাস, বিজয় পাঠক আদিকে ধৰি আবেদন কৰা সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থী ।

কিন্তু সময়ৰ হিচাপ সময়তে গম পোৱা যাব কোনে লাভ কৰিব বি জে পি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব । দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সমষ্টিটোৰ পৰা কাক প্রক্ষেপ কৰিব সেইটো সময়তহে জানিব পৰা যাব ।

উল্লেখ্য যে, ডিমৰীয়া সমষ্টিত নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে । আনহাতে বিজেপি দলৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে । সময়ত গম পোৱা যাব কোনে কোনে ডিমৰীয়া সমষ্টিত টিকট লাভ কৰিব ।

