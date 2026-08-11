এনডিএৰ সাংসদৰ পদযাত্ৰা : ৰাহুল কেতিয়া ঝাৰখণ্ডলৈ যাব বুলি বিজেপিৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰত প্ৰিয়ংকাৰ হাঁহি
২০২৬ চনৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই বিশৃংখলতাই বিৰাজ কৰিছে । এদিনো সদন সুচাৰুৰূপে চলিব পৰা নাই ।
By ANI
Published : August 11, 2026 at 1:49 PM IST
নতুন দিল্লী : ঝাৰখণ্ডত অব্যাহত থকা শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীক লৈ মঙলবাৰে নতুন দিল্লীৰ লগতে গুৱাহাটীতো NDA-ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ’ল ৷ নতুন দিল্লীৰ সংসদ ভৱনৰ সমীপত NDA-ৰ সাংসদসকলে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত কৰা লাঠীচালনাৰ প্ৰতিবাদত এক সমদল বাহি কৰে আৰু গুৱাহাটীতো বিজেপি নেতা পীযুজ হাজৰীকাই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷
মন্ত্রী পীযুজ হাজৰীকাই কয়, ‘‘শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ অত্যাচাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো । কংগ্ৰেছ আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰে নিৰস্ত্ৰ আৰু নিৰ্দোষ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত চলোৱা দমন আৰু নিপীড়নে দেশৰ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আৰু মানৱতাক লজ্জানত কৰিছে ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘জেপিএছই আৰু জেএছএছচি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফালিদ হোৱা ঘটনাৰ বাবে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰি ঘটনাৰ চিবিআই তদন্ত দাবী কৰি ঝাৰখণ্ডৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল । ২৫ জুলাইলৰ পৰা ৰাঁচীত শিক্ষাৰ্থীসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি আহিছিল । এই আন্দোলনৰ ঘটনাক কংগ্ৰেছ দল বা তেওঁলোকৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা শব্দৰে সমৰ্থন কৰা দেখা নগ'ল ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "যেতিয়া দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত নীট পৰীক্ষাৰ সংশোধনীৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে আন্দোলন কৰিছিল তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে তাত নিজে জপিয়াই পৰিছিল । আনকি ৰাহুল গান্ধীয়ে লজ্জাজনকভাৱে প্ৰধানমন্ত্রীৰ আৱাসৰ সন্মুখত নিশা ধৰ্ণাত বহিছিল । কংগ্ৰেছ দল তথা ৰাহুল গান্ধীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ ব্যাপক সলনি হোৱাটো বিচাৰিছিল । গণতান্ত্রিক পৰম্পৰাক সন্মান জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নীট পৰীক্ষাৰ ব্যাপক সংশোধনীৰ বাবে সংসদলৈ বিধেয়ক আনিছিল । কিন্তু এই বিধেয়কৰ বিতৰ্কত কংগ্ৰেছ দলে ভাগেই নল'লে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ দলে নীটৰ ওপৰত আলোচনা বিচাৰিছিল যদিও সংসদত বিতৰ্কত ভাগ নল'লে । এইটো অত্যন্ত দুখৰ বিষয় । ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে নীটৰ পৰীক্ষা তথা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্রীৰ পদত্যাগৰ দাবীত শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰা আন্দোলনত গুলী চলোৱা বুলি মিছা প্ৰচাৰ চলালে । যিটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আছিল । তাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে সংসদত ভাষণ দিব লাগে বুলি দাবী কৰিলে । তেওঁলোকক সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু পীযুষ গোৱেলে আমন্ত্রণ জনাই ক'লে যে সংসদত আলোচনা হ'ব আৰু গৃহমন্ত্রীয়ে সকলো উত্তৰ দিব । কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কথা নুশুনে । অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সংসদত কিবাকে হুলস্থূল হৈ থকাটো বিচাৰে । যাতে প্ৰধানমন্ত্রী নাইবা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীয়ে যাতে উত্তৰ দিব নোৱাৰে ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰতিটো পৰিস্থিতিৰ ৰাজনৈতিক সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দেশত অস্থিৰতা আৰু অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰা । দিল্লীৰ যন্ত্ৰৰ-মন্তৰ ঘটনাক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ সদায় তৎপৰ ৰাহুল গান্ধী আজি ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আৰ্তনাদৰ প্ৰতি সম্পূর্ণ বধিৰ কিয় ? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীৰ কোনো সম্পর্ক নাই, তেওঁ কেৱল সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে । য'ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰ চলায়, তাত তেওঁ নীৰৱতা অৱলম্বন কৰে আৰু য'ত ৰাজনৈতিক লাভৰ সম্ভাৱনা দেখে, তাত তেওঁ নাটক মঞ্চস্থ কৰে ।’’
‘‘ভণ্ডামিপূর্ণ দুমুখীয়া মানদণ্ডৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ যুৱ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব । এই বিষয়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশবাসীক উত্তৰ দিবই লাগিব । ৰাহুল গান্ধী এতিয়া কেৱল এজন ব্যর্থ নেতাই নহয়, দেশত অৰাজকতা আৰু মিছা কথাৰ প্ৰতীকৃত পৰিণত হৈছে । তেওঁৰ উদ্দেশ্য আলোচনা বা সমাধান নহয়, তেওঁৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈছে বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰা । সেইবাবেই তেওঁ প্ৰতিদিনে নিজৰ দাবী আৰু লক্ষ্য সলনি কৰি আহিছে ।" হাজৰীকাই কয় ৷
ৰাহুল গান্ধীক প্ৰত্যক্ষ প্ৰত্যাহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ৰাহুল গান্ধী আপুনি ৰণক্ষেত্ৰৰ পৰা পলায়ন নকৰিব । বিতর্কলৈ ভয় নকৰিব । দেশৰ যুৱ সমাজে কংগ্ৰেছৰ এই দুমুখীয়া চৰিত্ৰ ইতিমধ্যে বুজি পাইছে । মিছা কথাৰ ভেঁটিত গঢ়ি তোলা ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনীতি অতি সোনকালেই দেশবাসীৰ সন্মুখত মুখথেকেচা খাব ।"
- দিল্লীত প্ৰতিবাদ
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ ১৭ সংখ্যক দিন । ২০ জুলাইত আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা সদনৰ এটা দিনো মসৃণ কাৰ্যবিধি দেখা পোৱা নাই । সংসদৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰত বিৰোধীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন শ্ল’গান দি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । ইফালে মঙলবাৰে শাসকীয় নেশ্ব’নেল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ (NDA) সাংসদসকলে সংসদলৈ এক সমদল বাহিৰ কৰি দুয়োটা সদনত বিৰোধীৰ অচলাৱস্থাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, শেহতীয়াকৈ হোৱা ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু বিক্ষোভকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে লোৱা পদক্ষেপক লৈ চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ মাজত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতে এই সকলোবোৰ ঘটি আছে । এই বিষয়টোক লৈ বাৰে বাৰে সংসদৰ কাম-কাজ ব্যাহত হৈ আহিছে । বিৰোধীয়ে চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে, ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্বাহৰ পৰা উত্তৰ দাবী কৰিছে । এতিয়া চৰকাৰে এই বিষয়ত বিতৰ্কৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে, ইয়াৰ উত্তৰ দিব গৃহমন্ত্ৰীয়ে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে এনডিএৰ সাংসদসকলে সোমবাৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলৰ পৰা JPSC আৰু JSSC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে লাঠীচাৰ্জ আৰু জল কেনন ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰিছিল ।
- বিজেপি নেতাৰ মতামত
সংবাদ সংস্থা ANI-ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিজেপি সাংসদ কংগনা ৰনৌতে কয়, "তেওঁলোকে এতিয়া এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । প্ৰথম অৱস্থাত আলোচনাৰ দাবী কৰিছিল, যিটো আদৰণি জনোৱা হৈছিল, কিন্তু পিছত তেওঁলোক পিছুৱাই গৈছে । দেশক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে ।’’
#WATCH | Delhi: BJP MP Kangana Ranaut says, " rahul gandhi has refused to hold a discussion. initially, he demanded a discussion regarding the 'cockroach protest,' but when he was invited to do so, he declined. you can see how much they are betraying the country; they are not… https://t.co/DiRQ7pB5Y7 pic.twitter.com/d1syM3dTRa— ANI (@ANI) August 11, 2026
ৰাজ্যসভাৰ সদস্য তৰুণ সুঘে (Tarun Chugh) ৰাহুল গান্ধীক উদ্দেশ্যি কয়, "এয়া তেওঁৰ দোদুল্যমান স্থিতি । ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনৰ পৰা পলাই আছে, ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠীচাৰ্জ সন্দৰ্ভতো মৌন হৈ আছে । দেশবাসীয়ে সকলো চাই আছে ।"
বিজেপিৰ সাংসদ সাক্ষী মহাৰাজে কয়, "সমগ্ৰ বিৰোধীয়ে কোনো সমালোচনা নিবিচাৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে জড়িত বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত যন্তৰ মন্তৰৰ লৈকে তেওঁলোকৰ স্থিতি আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বাবে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বেলেগ নীতি ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷’’
ইফালে সংসদ কমপ্লেক্সত শাসকীয় দল আৰু বিৰোধীৰ মাজত কথাৰ কটা-কটি হৈ এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ বিজেপি সাংসদ মুকেশ দলাল আৰু কেৰালাৰ ৱায়ানাদৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাৰ মাজত কথাৰ কটা-কটি হয় ।
#WATCH | Delhi: NDA MPs hold a protest march towards Parliament's Makar Dwar carrying placards against the Opposition, alleging that they are running away from discussion despite the government stating that HM Amit Shah is ready for discussion on the student protests issue. pic.twitter.com/xuDuEpiln6— ANI (@ANI) August 11, 2026
প্ৰিয়ংকা গান্ধী সংসদত প্ৰৱেশ কৰোতেই মুকেশ দলালে হাতত পোষ্টাৰ লৈ চিঞৰি উঠে ৷ ‘‘ৰাহুল গান্ধী, ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰৰ ওপৰত হোৱা নৃশংসতাৰ উত্তৰ দিয়ক" বুলি পোষ্টাৰ দেখুৱাই তেওঁ কয়, "ৰাহুল গান্ধী অলপতো লাজ কৰক !" বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁ কেতিয়া ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণ কৰিব ? প্ৰিয়ংকাই উত্তৰত কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময়ো কৰিছিল ।
- কংগ্ৰেছ নেতাৰ মতামত
এনডিএৰ সাংসদৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, ‘‘অৱশেষত শাসকীয় দলৰ সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিছো, অন্ততঃ আমি তেওঁলোকক এনে কৰিবলৈ বাধ্য কৰালো ৷ এতিয়া তেওঁ (অমিত শ্বাহ) আহি বক্তব্য দিব লাগে ।’’
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " for the first time i have seen that the mps of the ruling party are holding a protest. at least we have forced them to do this. now he (amit shah) should come and give a statement." pic.twitter.com/DZ7gYgLPoS— ANI (@ANI) August 11, 2026
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মঙলবাৰে সংসদৰ কাম-কাজ আৰু শেহতীয়াকৈ ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদক লৈ কেন্দ্ৰক প্ৰত্যুত্তৰ দি পূৰ্বতে শিক্ষা সন্দৰ্ভত হোৱা আলোচনাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অনুপস্থিতিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।গগৈয়ে কয় যে সংসদত শিক্ষা সম্পৰ্কীয় দুদিনীয়া আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী বাদ্ৰাই নিজৰ মতামত দাঙি ধৰে ।
#WATCH | Delhi: Congress MP Gaurav Gogoi says, " when a two-day discussion on education took place—where rahul gandhi and priyanka gandhi presented their views, and the bjp government issued several statements, including remarks by minister jitendra singh—where was amit shah then?… pic.twitter.com/sKgdow4DLM— ANI (@ANI) August 11, 2026
তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে অমিত শ্বাহে সেই আলোচনাত কিয় অংশ লোৱা নাছিল ? ‘‘যেতিয়া দুদিনীয়া শিক্ষা সম্পৰ্কীয় আলোচনা হৈছিল, য'ত ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰে মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ মন্তব্যকে ধৰি কেইবাটাও বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল, তেতিয়া অমিত শ্বাহ ক'ত আছিল ? আলোচনাত তেওঁ কিয় অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল ?" গগৈয়ে কয় ৷