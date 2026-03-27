তিনিচুকীয়াৰ ছয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান ?

তিনিচুকীয়াৰ ছয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান ?
মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাহুল চেত্ৰী আৰু শদিয়াৰ জগদীশ ভূঞা শিক্ষাগত অৰ্হতা স্নাতকোত্তৰ ৷ তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ ডেভিড ফুকন আইনত স্নাতক । ২৮ গৰাকীৰ তিনিগৰাকী মেট্রিক অনুত্তীর্ণ ৷
Published : March 27, 2026 at 10:39 AM IST
তিনিচুকীয়া: বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগে তৎপৰতাৰে আৰু নিখুঁতভাৱে চলাই আছে যাৱতীয় কাম-কাজ । নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগা প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিছে । মনোনয়নপত্ৰ গৃহীত হোৱা তিনিচুকীয়া জিলাৰ তিনিচুকীয়া, ডুমডুমা, শদিয়া, মাৰ্ঘেৰিটা, ডিগবৈ আৰু নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিকে ধৰি ছয়টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে সৰ্বমুঠ ২৮ গৰাকী প্রার্থীয়ে নিজ নিজ মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা শিক্ষাগত অর্হতাক লৈ জিলাখনত ব্যাপক চর্চা চলিছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, ছয়টা সমষ্টিৰ দুগৰাকী প্রার্থী স্নাতকোত্তৰ, আঠগৰাকী স্নাতক, দুগৰাকীৰ বৃত্তিগত অর্হতা থকাৰ বিপৰীতে সাতগৰাকী প্ৰাক স্নাতক আৰু ছগৰাকী মেট্রিক উত্তীর্ণ প্রার্থী । তিনিগৰাকী প্রার্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ভিতৰত । শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্রার্থী জগদীশ ভূঞাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা স্নাতকোত্তৰ হোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী বলিন চেতিয়া প্রাক্ স্নাতক পৰ্যায়ৰ ৷
মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্রার্থী ৰাহুল চেত্ৰীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা স্নাতকোত্তৰ হোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা প্রাক স্নাতক পৰ্যায়ৰ ৷ ডুমডুমাৰ বিজেপি প্রার্থী ৰূপেশ গোৱালা আৰু ডুমডুমাৰ কংগ্ৰেছ প্রার্থী দুর্গা ভূমিজ স্নাতকৰ তালিকাত ৷ তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্রার্থী ডেভিড ফুকন আইনত স্নাতক হোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পুলক গোঁহাই প্রাক স্নাতক পৰ্যায়ৰ ৷
আনহাতে ডিগবৈৰ জে এম চিৰ প্ৰাৰ্থী ভৰত নায়কৰ শিক্ষাগত অর্হতা এম বি এ হোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেন ফুকন মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ, ৰাইজৰ দলৰ দুলাল মৰাণ প্ৰাক স্নাতক পৰ্যায়ৰ । ঠিক তেনেদৰেই নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্রার্থী শিবনাথ চেতিয়া প্রাক স্নাতক পৰ্যায়ৰ হোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলৰ প্রার্থী তথা প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ ।
সমান্তৰালভাৱে ছয়টা সমষ্টিৰ স্নাতকৰ তালিকাত আছে শদিয়াৰ নির্দলীয় প্রার্থী আব্রাহাম তিৰ্কী, মাৰ্ঘেৰিটাৰ জে এম চিৰ প্রার্থী জাৰ্ণেল মিঞ্জ, মাকুম সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দিলীপ মৰাণ, নির্দলীয় লক্ষ্যজ্যোতি ৰাজখোৱা আৰু পদ্মকান্ত চুতীয়া আৰু তিনিচুকীয়াৰ নিৰ্দলীয় প্রার্থী গোবিন্দ জইছী । প্রাক স্নাতক পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীসকল হ'ল মাকুমৰ নির্দলীয় প্রার্থী জিন্তু বৰা আৰু জনী কিৰণ নায়ক ।
শদিয়াৰ নিৰ্দলীয় প্রার্থী ললিত দেউৰী আৰু দিলীপ বৰগোঁহাই, তিনিচুকীয়াৰ ৰিপাব্লিক পাৰ্টীৰ প্রার্থী ইজৰাইল নন্দ আৰু নির্দলীয় লালন চাহানীৰ শিক্ষাগত অর্হতা মেট্রিক উত্তীর্ণ । সৰ্বমুঠ ২৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী আকৌ মেট্রিক অনুত্তীর্ণ প্রার্থী ।
তেওঁলোক হ'ল ডিগবৈৰ নির্দলীয় প্রার্থী লক্ষেশ্বৰ মৰাণ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জীতেন নাগ আৰু তিনিচুকীয়াৰ নির্দলীয় প্রার্থী ভৈৰৱ ভগত । এতিয়া ভোটাৰ ৰাইজে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অর্হতাক গুৰুত্ব দিব নে, প্রার্থীগৰাকীৰ ব্যক্তিত্ব কিম্বা ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাক গুৰুত্ব দিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ৷