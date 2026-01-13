ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছৰ কি বিজেপিয়ে অনুসৰণ কৰিছে: ক'লে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে

কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ৰিয়াক বিজেপিয়ে নকল কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ । বিজেপিয়ে টকাৰ পাহাৰত বহি থাকে বুলি কটাক্ষ বৰদলৈৰ ।

What is the Congress thing the BJP is following says MP Pradyut Bordoloi
সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 8:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাইজৰ দিহা-পৰামৰ্শ লৈ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে । ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি চলোৱা অভিযানৰ সোমবাৰে সমাপ্তি ঘটে । কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক গ্ৰহণ তথা নকল কৰিছে বিজেপি দলে । এই কথা আমি কোৱা নাই । এই কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ কমিটীৰ অধ্যক্ষ তথা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।

মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সাংসদ বৰদলৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ দলে জনতাৰ ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে বিগত কেইবা মাহ ধৰি প্ৰণালীগতভাৱে আগবাঢ়িছে । ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা অসমৰ ৩৫ খন জিলাৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ বিভিন্ন স্তৰৰ বহু লোকৰ সৈতে কথা-বতৰা পতাৰ পিছত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সোমবাৰে গুৱাহাটীত সমাপ্ত কৰা হয় ।"

সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এই সময়চোৱাত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী, সংগঠন তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রৰ লোকৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে । ৰাইজে কোৱা কথাখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰিছো । মানুহৰ কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা আৰু সপোনক আমাৰ ইস্তাহাৰত প্ৰতিফলন ঘটোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব । দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে পাঁচটা গোট কৰি এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' কাৰ্যসূচীৰে এই পৰিক্ৰমাটো কৰা হয় । আনহাতে আকাংক্ষা বাকচসমূহ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি আছে ।"

কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা সদৰী কৰি তেওঁ কয়, "দুদিন পূৰ্বে বিজেপি দলেও ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁলোকেও আমাৰ অনুৰূপ ধৰণে জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষা শুনিব আৰু সংকল্প ল'ব । আমি বেয়া পোৱা নাই । আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দৰে বিজেপি দলেও কৰিব । কিন্তু তেওঁলোক টকাৰ পাহাৰত বহি থাকে । ছিণ্ডিকেটৰ ধন আহে । আমাৰ দৰে নিঃকিন দল নহয় তেওঁলোক । তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিসৰত কৰিব ।"

বৰদলৈয়ে কয়, "আমি পাঁচটা টীমত সৰু সৰু পাঁচখন বাছ দিছিলো । তেওঁলোকে ৬৯ খন বিলাসী বাছ পঠিয়াব । তেওঁলোকে নিশ্চয় পাৰিব । আমাৰ দৰে শ শ বাকচো বনাব দিছে । আমাৰ দৰে তেওঁলোকে মানুহৰ পৰামৰ্শসমূহ ডিজিটেল ফ'ৰ্মত গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে । আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে । আমি ভাল পাইছোঁ । অন্ততঃ হাইঠা মাটিত পৰিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আজি হঠাতে বিজেপিৰ সাধাৰণ মানুহৰ কথা মনত পৰিছে । কংগ্ৰেছৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰি তেওঁলোকে মানুহৰ ওচৰলৈ যাব বুলি আমি শুনিছোঁ । তেওঁলোকে বহু বহল পৰিসৰত কৰিব ।"

বিজেপিৰ ২০১৬ চনৰ ভিজন ডকুমেণ্টৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এইখন বিজেপিৰ লক্ষ্যভ্ৰষ্ট ভিজন ডকুমেণ্ট । ভিজন ডকুমেণ্টত কোৱা বহু কথাৰ তেওঁলোকে ওলোটাতো কৰিছে । ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে । ভয়-শংকাৰ পৰিৱেশ কৰিছে । আনহাতে ভিজন ডকুমেণ্টত এন আৰ চি আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণত কথা কোৱা হৈছিল ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি কৈছিল । কিন্তু এতিয়া অসম চুক্তিৰ আত্মাটোকে মাৰি পেলালে । কেৱল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবৰ বাবে মানুহক বিভাজন কৰি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে । অসমৰ ৰাইজে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে । এতিয়া তেওঁলোকে কি ভিজন ডকুমেণ্ট কৰিব তথা কি সংকল্প ল'ব এই বিষয়ে আমাৰ জনা আছে ।"

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টাৰ্গেট কৰি তেওঁ কয়, "বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাক লজ্জিত কৰি তিনিটা বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছিল । সেই তিনিটা কেলেংকাৰীৰ মহানায়ক হিচাপে বিজেপিৰ সংসদীয় বোৰ্ডে বতৰ্মানৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক চিহ্নিত কৰিছিল । এইটো কংগ্ৰেছৰ কথা নহয় । বিজেপিত যোগদানৰ পাছতে তেওঁ ধোৱা তুলসী পাত হৈ গ'ল । বিজেপিৰ ৱাছিং মেছিনত সুমাই নিকা হৈ গ'ল । আমি আমোদ পাইছো যে এইজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছিল আৰু এতিয়া তেওঁৰ দিনত হোৱা নাই ।"

সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁলোকে ছিণ্ডিকেটৰ পৰা বছৰি ১২ হাজাৰ কোটি টকা নগদ সংগ্ৰহ কৰে । এই টকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰলৈ যায় আৰু তদাৰক কৰে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই । চাৰিওফালে ছিণ্ডিকেটৰ অৰ্থনীতি । তৰুণ গগৈ চৰকাৰে ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা দি যোৱা বুলি কোৱা সেই মানুহজনে এতিয়া কেৱল ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে । অসমৰ মানুহে এইবোৰ অনুধাৱন কৰি আহিছে ।" সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা আৰু জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ৰিতুপৰ্ণ কোঁৱৰ উপস্থিত আছিল ।

লগতে পঢ়ক: নলবাৰীত উৰুকাত অ'বি বি শিক্ষকৰ ২৪ ঘণ্টীয়া অনশন

শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনোৱা...বিতৰ্কিত ৰেজাউল কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজেণ্ট ! জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ সন্দেহ

TAGGED:

CONGRESS
PRADYUT BORDOLOI SLAMS BJP
ইটিভি ভাৰত আৰম্ভ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
MP PRADYUT BORDOLOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.