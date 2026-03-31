কি কি ইছ্যুৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই ?
খোৱাপানীৰ সমস্যা, ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা, কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আৰু পাহাৰীয়া ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ভূমিপট্টাৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।
Published : March 31, 2026 at 5:55 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । তুংগত উঠিছে শাসক-বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকল । বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে ৰাজনৈতিক দল তথা নেতাসকল । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই সমষ্টিত চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান ।
খোৱাপানীৰ সমস্যা, ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা, কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আৰু পাহাৰীয়া ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ভূমিপট্টাৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে তেওঁ । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তে শৰ্মাই ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তথা ৰাইজৰ সঁহাৰি সন্দৰ্ভত কিছু কথা ।
তেওঁ কয়,"ৰাইজৰ পৰা খুব ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ । ৰাইজ স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে । ক'ৰবাত গৈছোঁ ৰাইজে দবা-শংখ বজাই আদৰিছে, ক'ৰবাত আমাৰ আই-মাতৃসকলে পায়স বনাই আনি খুৱাইছে । গতিকে নিৰ্বাচনটো আমি আগতেও কৈছিলোঁ যে ৰাইজে খেলিব । এটা খুব ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ । ইমান ৰাইজে মৰম কৰিছে । মই খুব কৃতজ্ঞ আৰু খুব আত্মবিশ্বাসী যে খুব ভাল ব্যৱধানত আমি বিজয়ী হ'ম ।"
নিৰ্বাচনী ইছ্যু সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয়, "কেইবাটাও ইছ্যু আছে । প্ৰথম কথাটো হ'ল উন্নয়ন, উন্নয়ন যথেষ্টখিনি হৈছে । ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি তথা সমগ্ৰ অসমখনৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ সেইটো এটা নিৰ্বাচনী ইছ্যু । নিউ গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি কাম হৈছে । আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত, পথ, পোহৰ আৰু পানী এই শ্ল'গানেৰে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ নেতৃত্বত কাউঞ্চিলাৰসকলে পৌৰসভাত কৰিছে । গতিকে মোৰ কাম সহজ হৈ আছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"তাৰ মাজতো কিছু কিছু অঞ্চলত খোৱাপানীৰ সমস্যা আছে, কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুখিনি কৰিবলগীয়া আছে, পাহাৰৰ ভূমি পট্টা সন্দৰ্ভত কিছু কৰিবলগা আছে । গতিকে সকলো মিলি কাম কিছু কৰিবলগা আছে । কিন্তু মই খুব আত্মবিশ্বাসী চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ থাকিব আৰু ইতিমধ্যে হৈ যোৱা কামখিনিক মনিটৰিং আৰু যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে সোনকালে যাতে সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব ।"
কেনে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শৰ্মাই কয়,"প্ৰত্যাহ্বান একো নাথাকে, ইয়াত ২৫ বছৰ ধৰি কাম কৰিছোঁ, সমগ্ৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, ৰাইজ দলেবলে ওলাই আহিছে, মহিলাসকল ওলাই আহিছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সকলোৰে মাজত আছে, মানুহৰ ঘৰত আছে, মানুহৰ অন্তৰত আছে, সেয়ে আমাৰ কোনো প্ৰত্যাহ্বান নাই ।"