ৰাজনীতিত একনায়কত্ববাদ আহিছে কাৰণে বাক-স্বাধীনতা হেৰাইছে নেকি ? যুৱ ভোটাৰে কি কয় ?

ৰাজনীতিত একনায়কত্ববাদ আহিছে কাৰণে বাক-স্বাধীনতা হেৰাইছে নেকি ? যুৱ ভোটাৰে কি কয় ?
বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিক লৈ কিয় শংকিত হৈছে যুৱ ভোটাৰ ?
Published : March 30, 2026 at 7:35 PM IST
ধেমাজি: আগন্তুক সময়ত দিছপুৰত শাসনৰ গাদীত কোন বহিব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৰাজ্যৰ মহিলা আৰু নৱ ভোটাৰে ৷ ইয়াৰে ৰাজ্যৰ কোনবোৰ মৌলিক সমস্যা সমাধান হোৱাটো বিচাৰে যুৱ ভোটাৰে ? গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত নতুন ভোটাৰসকলৰ ভূমিকা আৰু ৰাজনীতি সম্পৰ্কীয় ধাৰণা কি ?
এই সম্পৰ্কে ধেমাজিৰ মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী তথা একাংশ নৱ ভোটাৰে কয়,"এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি শংকিত হৈ পৰিছো ৷ কাৰণ আমাৰ যি মৌলিক সমস্যা আৰু জাতীয় সমস্যা আছে সেয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আঁচনিত হেৰাই গৈছে ৷ আমি বিচাৰো আমাৰ যি মৌলিক সমস্যা যেনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু মূল্যবৃদ্ধি আদি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে প্ৰাধান্য দিয়াটো ৷"
যুৱ ভোটাৰজনে লগতে কয়, "ৰাজ্যত প্ৰতিবছৰে লক্ষাধিক নিৱনুৱাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ গতিকে নিৱনুৱা সমস্যাৰ বাবে কি পদক্ষেপ ল'ব, নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক কেনেকৈ ভিন্ন কামত নিয়োগ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ প্ৰতি বছৰে হোৱা মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সমাধানৰ কি ব্যৱস্থা আছে ? সেই বিষয়ত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে ৷"
আন এজন যুৱ ভোটাৰে কয়,"আমাৰ যিজন প্ৰতিনিধি তেওঁ সমষ্টিটোৰ স্বাস্থ্য, শিক্ষাৰ লগতে অন্যান সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ লগতে সমাধান কৰাৰ পৰিপক্কতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷ ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ যাতে তেওঁৰ সমস্যা বুলি ভাবি সদনত উত্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব ৷ তেতিয়া ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব ৷"
যুৱ ভোটাৰসকলে আৰু কয়, "সমস্যাবোৰৰ স্থায়ী সমাধানৰ বিপৰীতে খন্তেকীয়া সমাধান কৰি মূল বিষয়ৰ পৰা আমাক আঁতৰাই ৰখা হৈছে ৷ আজিৰ ৰাজনীতিত একনায়কত্ববাদৰ ধাৰা প্ৰচলন হৈছে ৷ যাৰ ফলত আমি কিছুক্ষেত্ৰত বাক স্বাধীনতা হেৰুৱাই পেলাইছো ৷"
