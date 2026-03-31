শাসক-বিৰোধী উভয়ৰে প্ৰাৰ্থী মহিলা : কি কয় মঙলদৈৰ মহিলাই ?

কংগ্ৰেছ-বিজেপি দুয়ো দলে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীক ।

মঙলদৈ সমষ্টিৰ দুই মহিলা প্ৰাৰ্থী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 8:22 PM IST

মঙলদৈ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । বৰ্তমান শাসকীয় দলৰ লগতে বিৰোধী দলসমুহে নিজা নিজা প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে । দৰং জিলাৰ মঙলদৈ সদৰ সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে তুংগত উঠিছে । ৫০ নং মঙলদৈত সমষ্টিত বৰ্তমান বিশেষ এটি বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে । মঙলদৈ সমষ্টিত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিজেপি দলৰ সৈতে প্ৰায় ৩১ বছৰ জড়িত হৈ থাকি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন কৰি অহা নীলিমা দেৱীক । একেদৰে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে দৰং কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিজুমনি তালুকদাৰক । মুখ্যতঃ এই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতেই হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ ।

পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মঙলদৈ সমষ্টিত বিজেপি বা কংগ্ৰেছ দলে মহিলা প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু এই দুইগৰাকীৰ মাজৰে পৰা এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব । মঙলদৈ সমষ্টিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মহিলা বিধায়ক লাভ কৰিব । অৱশ্যে সমষ্টিটো বিগত ৪৭ বছৰ অনুসূচিত জাতীয় বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছিল । ২০২৫ চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাণত সমষ্টিটো সংৰক্ষণ মুক্ত হয় ।

শাসকেও দিলে মহিলাক, বিৰোধীয়েও দিলে মহিলাক, সন্তুষ্টনে মঙলদৈৰ মহিলাসকল ? (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিটোত প্ৰধান দুই ৰাজনৈতিক দল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে মহিলা প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলদৈৰ মহিলা সকলে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় । ছিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা তথা ছিপাঝাৰ বি এড কলেজৰ অধ্যক্ষ ডঃ মোহিনী গোস্বামী এই সম্পৰ্কে কয়,"আমাৰ বহুদিনীয়া এটা অভাৱ আছিল যে মহিলা বিশেষভাৱে কামত আগবাঢ়ে, কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰ নাপায় । সাহিত্য, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি সকলোতে আগবাঢ়ে কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰ নাপায় । ৰাজনীতিত এইবাৰ অগ্ৰাধিকাৰ পাইছে, ভাল লাগিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলৰ পৰা পাইছে আৰু দুয়োগৰাকীৰে উপযুক্ততা আছে কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱী বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠান লগত জড়িত । আমাৰ দুয়োগৰাকী মহিলা আহিছে, আগবাঢ়ি আহক, তেওঁলোকৰ যিটো পাৰদৰ্শিতা আছে, ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যিটো শক্তি আছে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰতে তেওঁলোকক ভোটাৰে নিৰ্বাচিত কৰিব ।"

বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱী (ETV Bharat Assam)

মোহিনী গোস্বামীয়ে কয়,"এইটো আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ সুখবৰ যে তেওঁলোক উপযুক্ত হিচাপে, প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰিছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰতিযোগিতা হ'ব, ভোটাৰে যাকে বিচাৰে তেৱেঁই বিধায়ক হ'ব । আমি দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । মঙলদৈৰ মহিলা বহু আগবাঢ়িছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে, আগবঢ়া বহুতেই আছে, কিন্তু আগবাঢ়িলেই নহয়, তেওঁলোকক আগবঢ়াই দি সমৰ্থন কৰা লোকো লাগে ।"

দলগাঁৱৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি কুঞ্জ দেৱীয়ে কয়,"প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল দুটাই যে মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে সেয়েহে দ'ল দুটাক মই ধন্যবাদ জনালোঁ । যিসকল মহিলা এটা সময়ত আখলত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু আজি আগবাঢ়ি আহিবলৈ তেওঁলোকৰ যি বৌদ্ধিক যাত্ৰা এই বৌদ্ধিক যাত্ৰাত তেওঁলোকে সক্ৰিয় ভূমিকা ল'ব পাৰিছে । আগতে সৰুৰে পৰা এজনী ছোৱালীক ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ শিক্ষা দিয়া হয়, কিন্তু ল'ৰাবিলাকক এই শিক্ষা দিয়া নহয় । কিন্তু এতিয়া যুগৰ যি পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে মহিলাক যি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে, এইটোৱে আমাৰ এটা জয়যাত্ৰা বুলি ক'ব মই ক'ব খোজোঁ আৰু মহিলাৰ এই জয়যাত্ৰাই সমাজৰ জয়যাত্ৰা বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে ।"

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিজুমণি তালুকদাৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"যিদৰে মহিলা এগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰত সকলো পৰিয়ালক একে দৃষ্টিৰে চাই, একেদৰে মহিলা বিধায়ক হ'লেও তেওঁ সমাজৰ সকলো স্তৰৰ সকলো লোককে সমান দৃষ্টিৰে চাব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সমাজক তেওঁ আগুৱাই নিব । পুৰুষ প্ৰধান সমাজ এখনত মহিলাৰ মৰ্যাদা পূৰ্বে আছিল যদিও মাজতে মহিলাসকলক ৩৩% দিয়াৰ যি ঘোষণা হৈছিল, কিন্তু লাহে লাহে সেই ধাৰণা সলনি হৈছে । এই ধাৰণা সলনি হোৱাৰ লগে লগে আমি চাৰিবেৰৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ । আমাৰ যি প্ৰাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে বা কংগ্ৰেছ-বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে, তেওঁলোকৰ এই উত্তৰণত মই সুখী হৈছোঁ ।"

৫০ নং মঙলদৈত সমষ্টিৰ বৰ্তমান মুঠ ভোটাৰ ২,০১,৭৩২ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,০১,৭৪০ গৰাকীৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰ ৯৯,৯৮৯গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৩ গৰাকী । এই ২,০১,৭৩২ গৰাকী ভোটাৰে মঙলদৈ সমষ্টিৰ কোন গৰাকী মহিলাক বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ পঠিয়াই সেয়া সময়ত জানিব পৰা যাব ।

