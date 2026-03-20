প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈয়ে কি ক'লে সমষ্টিৰ কথা ?

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈয়ে কি ক'লে সমষ্টিৰ কথা ?
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দায়িত্বশীল বিষয়া বিপুল গগৈ টিংখাঙৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী । টিংখাং সমষ্টিক কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আনিবলৈ সংকল্প লৈছে বিপুল গগৈয়ে ।
Published : March 20, 2026 at 6:35 PM IST
ডিব্ৰুগড় : উজনি অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টি । টিংখাং সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিকৰ লগতে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছে বিমল বড়াই । ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে টিংখাং সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে শাসক-বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ তৎপৰতা । টিংখাঙত শক্তিশালী স্থিতিত থকা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিমল বড়াৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিপুল গগৈক ।
৯১নং টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বত এইবাৰ নতুন মুখে ঠাই পালে । জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, তিনিবাৰৰ বিধায়ক এটুৱা মুণ্ডাৰ সলনি বিপুল গগৈয়ে লাভ কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব । টিংখাং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডা এইবাৰো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিপুল গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত কৰে ।
প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দায়িত্বশীল বিষয়া:
প্ৰথমবাৰলৈ বিপুল গগৈয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব যদিও ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞপুষ্ট নেতা গৰাকীক লৈ টিংখাঙত ব্যাপক চৰ্চা । কিয়নো প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ লগত OSD হিচাপে সুদীৰ্ঘ বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বিপুল গগৈয়ে শেহতীয়াভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ।
নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ব্যক্তি হিচাপে জনমানসত পৰিচিত বিপুল গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টিংখাঙৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীসকলক ।
মনোনয়ন দাখিল :
শুকুৰবাৰে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ ডিব্ৰুগড়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিলৈ গৈ টিংখাঙৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "আজি ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিম । যিসকল নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো । আজি নাহৰকটীয়াৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰণতী ফুকন, চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে মনোনয় দাখিল কৰিছে ।"
টিংখাং সমষ্টিক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নে কংগ্ৰেছে :
দীঘলীয়া সময় টিংখাং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল যদিও বিগত দুটা কাৰ্যকালত বিজেপি দলৰ বিধায়কে সমষ্টিটোত নিজৰ দখললৈ নিবলৈ সক্ষম হয় । পুনৰ সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ দলে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নে সেই সম্পৰ্কে বিপুল গগৈয়ে কয়, "ৰাইজে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । টিংখাং সমষ্টিত যি ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ কাম হৈছে তাক লৈ ৰাইজ বহুত অসন্তুষ্ট । কংগ্ৰেছে নিৰ্মাণ কৰা ৰাস্তাত কেৱল চূণ-তেল সানিছে যদিও টিংখাং সমষ্টিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পথ বহুত বেয়া । সেয়ে আমি টিংখাং সমষ্টিৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছো ।"
বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰভাৱ পৰিব টিংখাঙত :
ৰাইজৰ দল, কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদকে আদি কৰি সকলো বিৰোধী একত্ৰিত হৈ এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়া বাবে চূড়ান্ত হোৱাত টিংখাং সমষ্টিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি কয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈয়ে ।