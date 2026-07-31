৯ আগষ্টৰ পৰা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ চিন্তা: কেবিনেটে ল'লে সিদ্ধান্ত
দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত উজনিৰ বানকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
Published : July 31, 2026 at 4:23 PM IST
গুৱাহাটী : উজনিৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বান পৰিস্থিতিকলৈ শুকুৰবাৰে কেবিনেটত বিশদ আলোচনা কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকৰ পাছতে সংবাদমেলযোগে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Today in the meeting of #AssamCabinet, we took important decisions for the State's welfare— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 31, 2026
1️⃣ Assam Compressed Biogas Policy 2026 approved
2️⃣Rakhyasini PRF & Tharko Nalbari PRF declared as Reserve Forests
3️⃣Compliance burden reduced
4️⃣ Veterinary Service Rules set pic.twitter.com/ZqrR6eE0eA
উজনিৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কেবিনেটত হোৱা আলোচনা আৰু সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "কেবিনেটত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা কৰা হয় ।
বানত দুই-চাৰিচকীয়া বহু যান-বাহনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত যান-বাহনৰ সঠিক ক্ষতিপূৰণ নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৫ আগষ্টত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বীমা কোম্পানীসমূহৰ লগত বৈঠক কৰি আলোচনা কৰা হ'ব ।
যাতে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলে বীমা লাভৰ ক্ষেত্রত কোনো ধৰণৰ অৱহেলা তথা গাফিলতিৰ সন্মুখীন নহয় । বানাক্ৰান্ত ৪ খন জিলাৰ বীমা কোম্পানীসমূহৰ লগত আলোচনা কৰি বীমা নিষ্পত্তি ত্বৰান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্রত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । যিদৰে বৃহস্পতিবাৰে বেংকসমূহৰ লগত বৈঠক কৰি ঋণৰ ক্ষেত্রত সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । সেইদৰে ৫ আগষ্টত ন'ন ফাইনেন্সিং প্ৰতিষ্ঠান এন বি এফ চিৰ লগত মিটিং কৰা হ'ব । যাতে বিভিন্ন ঋণৰ ক্ষেত্রত বানাক্ৰান্তক সকাহ দিব পাৰি ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে দুই-তিনি দিনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা ১৫ হাজাৰ টকাকৈ সাহায্য লাভ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ইউনিফ'ৰ্মৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা সমগ্ৰ শিক্ষা বিভাগক কাইলৈ ৮ কোটি টকা মোকলাই দিয়া হ'ব । পাঠ্যপুথি কালি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাপ চলাই থকা হৈছে ।
আনহাতে বানাক্ৰান্ত লোকৰ হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ এচেছমেণ্ট কৰা হ'ব । ৭ আগষ্টৰ পৰা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু ৰাজহ বিভাগৰ সহযোগত বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত মুঠ ক্ষতিৰ জৰীপ বা সমীক্ষা চলোৱা হ'ব । মিছন মুডত এই কাম কৰা হ'ব ।
এই জৰীপৰ কাম ১৫ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । আজিৰ পৰা মন্ত্ৰীসকলেও পুনৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ গৈ স্থলবিশেষে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব । আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।"
ক্ষয়-ক্ষতিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষাখণ্ডক পুনৰ সুচল কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । শিৱসাগৰত ৫৫০ খন বিদ্যালয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । চৰাইদেউ জিলাতো বহু বিদ্যালয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বোকাত আছে বিদ্যালয়সমূহ । অহা ৫-৬ আগষ্টৰ ভিতৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহক ২-৩ লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব । অহা ৯ আগষ্টৰ পৰা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মন্ত্রীসকল বিভাগীয় ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ কৰিবলৈ যাব । বানত নষ্ট হোৱা ৰাস্তা-ঘাট আৰু দলং, মথাউৰি আদিৰ মেৰামতিৰ কাম অহা ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে যথেষ্ট পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব । বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু ৰাস্তা-ঘাট নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ পুঁজি প্ৰদান কৰিব । বানাক্ৰান্তৰ মাজত পৰ্যাপ্ত বান সাহায্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সকলোকে সামৰি লোৱা হৈছে ।"
অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "যোৰহাট, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলে কাইলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে ২৫০০ টকা লাভ কৰিব ।"
কেবিনেটত লোৱা আন কেতবোৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমত বায়'গেছৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাকে মূলধন কৰি কেবিনেটত এই নতুন নীতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ জৰিয়তে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰকল্প ইতিমধ্যে সফলভাৱে চলি আছে ।
কেবিনেটত আছাম কম্প্ৰেছ বায়'গেছ পলিচী-২০২৬ত অনুমোদন জনায় । গুৱাহাটী আৰু তিনিচুকীয়াত আৰম্ভ হ'ব বায়'গেছ প্লাণ্ট নিৰ্মাণৰ কাম । আনহাতে কেবিনেটত পশু চিকিৎসা বিভাগত ভেটেৰিনেৰী ফিল্ড এচষ্টেণ্ট (VFA) পদত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত সালসলনি ঘটোৱা হৈছে । এতিয়াৰে পৰা কেৱল মৌখিক পৰীক্ষাত নহয়, প্ৰাৰ্থীসকলে লিখিত আৰু মৌখিক দুয়োটা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে নিযুক্তি লাভ কৰিব । পূৰ্বে কেৱল মৌখিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল । সেইদৰে কেবিনেটে গোৱালপাৰাৰ প্ৰস্তাৱিত ৰাক্ষসিনী আৰু থাৰ্কোনলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক আনুষ্ঠানিকভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ।"
লগতে পঢ়ক :
চাৰি সাংসদে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া খবৰ জনালে গৃহমন্ত্ৰীক