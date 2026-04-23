পশ্চিমবংগত টিএমচি কৰ্মী আৰু এজেইউপি প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘাত
কেপিএফ আৰু ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ জোৱান উপস্থিত থকাৰ পাছতো কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰত বাৰে বাৰে সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় ।
Published : April 23, 2026 at 7:30 PM IST
নাওদা(পশ্চিমবংগ): বৃহস্পতিবাৰে কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেৰে সামৰণি পৰে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ নিৰ্বাচনৰ দিনটোত ৰাজ্যখনৰ মূৰ্ছিদাবাদ জিলাৰ নাওদাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দলীয় কৰ্মী আৰু আম জনতা উন্নয়ন পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হুমায়ুন কবীৰৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় ।
বুধবাৰে মাজনিশা বোমা নিক্ষেপৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল । ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী আৰু পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ পিছতো পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হৈ পৰে ৷ কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰত বাৰে বাৰে সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰো পোৱা গৈছে ।
এই বিষয়টো কেৱল বাক-বিতণ্ডাতে সীমাবদ্ধ নাছিল ৷ সময় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে হুমায়ুনৰ কনভয়ত চলোৱা আক্ৰমণত বাহন বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৷ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আজি কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনী উপস্থিত নাথাকিলে এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিলহেঁতেন । তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে মোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে ।’’ তেওঁ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে টিএমচিৰ বিক্ষোভকাৰী দলীয় কৰ্মীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ লগতে সহায় কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
অৱশ্যে বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে বিতং তথ্য় বিচাৰিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে নিশা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বাহিনা মুমতাজ খানক উদ্দেশ্যি বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে অশান্তিৰ সৃষ্টি হয় । তৃণমূল কংগ্ৰেছ শিবিৰে এই আক্ৰমণৰ আঁৰত হুমায়ুনৰ দলীয় সমৰ্থকৰ হাত থকা বুলি দাবী কৰে । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ভোটদান কৰাৰ পিছত স্থানীয় মিঠাইৰ দোকানত ৰসগোল্লা খাই থকাৰ সময়তে হুমায়ুনে এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি কয়, ‘‘শ্বাহিনা মোৰ ভনীৰ দৰেই । আমি কিয় তেওঁৰ ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ?’’
তথাপিও আওপকীয়াকৈ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘যদি কোনোবাই মোৰ লোকসকলৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে, তেন্তে মই নিশ্চয় বিনিময়ত তেওঁলোকক ৰসগোল্লা নিদিওঁ, বৰং মই প্ৰতিশোধ ল'ম ।’’
বৃহস্পতিবাৰে নাওদাৰ শিৱনগৰ গাঁৱৰ ১৭৩ নং বুথত এজন আহত দলীয় কৰ্মীৰ খবৰ ল’বলৈ যোৱা হুমায়ুনৰ মুখামুখি হয় টিএমচিৰ ক্ষুব্ধ কৰ্মীসকল । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ব্লক সভাপতি হাবিব শ্বেখৰ নেতৃত্বত দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দেখাৰ লগে লগে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । সমগ্ৰ অঞ্চলটো তেওঁলোকে ‘গ' বেক’ ধ্বনিৰে কঁপাই তোলে ৷
ক্ষুব্ধ ৰাইজে হুমায়ুনে ‘বিজেপিৰ এজেণ্ট’ হিচাপে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । পৰিস্থিতি ইমানেই উত্তেজিত হৈ পৰে যে বহু সময় ধৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ঘেৰি ৰাখে হুমায়ুনৰ বাহনখন । একাংশ উত্তেজিত লোকে বাহনখনৰ ক্ষতিসাধনো কৰে ৷
ঘটনাস্থলীত নিয়োজিত চিআৰপিএফৰ জোৱানসকলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাই যদিও উত্তেজনাপূৰ্ণ এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হয় ৷ এই কাৰ্যৰ ফলত অঞ্চলটোত ব্যাপক যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈ স্বাভাৱিক জীৱন বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰে ৷
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত হুমায়ুনে নিজাকৈ দল গঠন কৰি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ সৈতে গোপন চুক্তিৰ জৰিয়তে সংখ্যালঘু ভোট বেংকক বিভাজন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আনহাতে হুমায়ুনে কয় যে তৃণমূল কংগ্ৰেছে তেওঁক বাধা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে পৰিকল্পিতভাৱে এই কাম কৰিছে ৷
ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত এজন প্ৰাৰ্থীৰ বাহন অৱৰোধ আৰু তাৰ পিছত হোৱা সংঘৰ্ষই প্ৰশাসনৰ ভিতৰচ’ৰাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । নাওদাৰ শিৱনগৰ গাঁৱত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি ঘূৰি আহিছে যদিও উত্তেজনা অব্যাহত আছে ।
