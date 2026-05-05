বংগ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল পৰৱৰ্তী হিংসা: তৃণমূলৰ বহু কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ

বংগ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল পৰৱৰ্তী হিংসা: তৃণমূলৰ বহু কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ
তৃণমূলে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত শিলিগুৰিত তেওঁলোকৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ।
Published : May 5, 2026 at 2:12 PM IST
কলকাতা : গেৰুৱা ধুমুহাত বিধ্বস্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া পশ্চিমবংগত তৃণমূলৰ নাজল-নাথল অৱস্থা হৈছে । আনহাতে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে বংগভূমিত ৰাজপাট দখল কৰা বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনত বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰিছে । কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সোমবাৰে সমগ্ৰ পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ আৰু ভাঙি-ছিঙি লণ্ডভণ্ড কৰা কাৰ্য সংঘটিত হয় ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, সোমবাৰে বিয়লিৰে পৰা কলকাতাৰ টালিগঞ্জ আৰু কাছবা, উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ বাৰুইপুৰ, কমাৰহাটী, বৰানগৰ, হাওৰা আৰু বেহাৰমপুৰত তৃণমূলৰ কাৰ্যালয়সমূহ ৰাইজে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ।
#WATCH | Howrah, West Bengal: TMC office allegedly vandalised in Dumurjala area.— ANI (@ANI) May 4, 2026
Chaos erupted at the TMC office in Dumurjala area. Visuals show smashed windows, posters torn down, chairs broken, and party flag thrown on the road. pic.twitter.com/6HLbwaqQyO
নিৰ্বাচন আয়োগৰ এগৰাকী বিষয়াই কয় যে এই উপদ্ৰৱ আৰু আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে স্থানীয় আৰক্ষীৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচৰা হৈছে ।
#WATCH | Asansol, West Bengal: TMC office allegedly vandalised in Asansol's Godhuli area.— ANI (@ANI) May 4, 2026
Unknown miscreants vandalised the TMC office. Visuals show the premises heavily damaged, with furniture, flags, posters and banners torn down. pic.twitter.com/eI1ystMlew
আনহাতে, তৃণমূলে X পোষ্টত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ আছানছোল কাৰ্যালয় ভাঙি-ছিঙি লণ্ডভণ্ড কৰা দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে । "ক্ষমতাৰ অহংকাৰেৰে গণতন্ত্ৰক ভৰিৰে গচকি বিজেপিৰ লেতেৰা খেল আৰম্ভ হৈছে ! ফলাফল ওলোৱাৰ লগে লগে 'গেৰুৱা ব্ৰিগেড'-এ নিজৰ প্ৰকৃত ৰং দেখুৱাইছে । আছানছোল তৃণমূলৰ কাৰ্যালয়ত লণ্ডণ্ড কৰা কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ বা মৌলিক শালীনতাৰ প্ৰতি সন্মান একেবাৰে শূন্য । এতিয়া ক'ত আছে 'গোডী মিডিয়া' ? কিয় তৃণমূলক লক্ষ্য কৰি থকাৰ সময়ত 'নিৰ্বাচন পৰৱৰ্তী হিংসা'ৰ ওপৰত আখ্যানবোৰ নিস্তব্ধ হৈ আছে ?" দলটোৱে পোষ্টটোত লিখিছে ।
BJP has shown its true colors right after coming to power. Their goons led a violent attack on the TMC party office in Berhampore, Murshidabad. Vandalism and chaos—this is the real face of the BJP. pic.twitter.com/OR67n3jifJ— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 4, 2026
বিজেপি নেতা ৰাহুল সিনহাই অৱশ্যে তেওঁৰ দলৰ যিকোনো কৰ্মী এই লণ্ডভণ্ড কৰা কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ নাকচ কৰে । তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত দলৰ নেতাসকলৰ ওপৰত নিজৰ হতাশা প্ৰকাশ কৰা টিএমচিৰ ভিতৰৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ফৈদৰ এই কামত হাত থাকিব পাৰে
টালিগঞ্জৰ বিজয়গড়-নেতাজীনগৰ অঞ্চলত তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰূপ বিশ্বাসৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত ৰাইজে ভাঙি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় । ভিৰৰ মাজৰ কিছুমানে তাৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পূৰ্বে ভাঙি পৰি থকা বেনাৰবোৰত লাথি মাৰি গুচি অহা দেখা যায় ।
The BJP has exposed its true face the moment it came to power. In Jalpaiguri Ward 14, BJP-backed miscreants have unleashed vandalism at our Trinamool Congress party office.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 5, 2026
This destruction and deliberate attempt to create unrest is the real face of the BJP. pic.twitter.com/2xrIPsoZjZ
আনহাতে, ৰুবী ক্ৰছিঙত বিজেপিৰ পতাকা লৈ অহা এটা দলে তৃণমূলৰ কাউন্সিলাৰ সুশান্ত ঘোষৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ চলায় । এই কাণ্ডক গৰিহণা দি তৃণমূলে X পোষ্টত কয়, "বিজেপিয়ে ক্ষমতালৈ অহাৰ ঠিক পিছতেই নিজৰ প্ৰকৃত ৰং দেখুৱাইছে ।"
তাত কোৱা হৈছে, "তেওঁলোকৰ গুণ্ডাবোৰে নেতৃত্ব দি আমাৰ দলৰ মুৰ্ছিদাবাদৰ কাৰ্যালয়ত হিংসাত্মক আক্ৰমণ চলাইছিল । ভাঙি-ছিঙি লণ্ডভণ্ড কৰে, এইটোৱেই বিজেপিৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ । ইয়াৰ দ্বাৰা বিজেপিৰ ৰাজনীতিৰ আৱৰণত থকা হিংসাত্মক ছবি ফুটি ওলাইছে ।"
হাওৰাৰ উদয়নাৰায়ণপুৰত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীক আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰি দলটোৱে কয়, "আমাৰ প্ৰাৰ্থী সমীৰ পাঞ্জাৰ ওপৰত নিৰ্মম আক্ৰমণ তেওঁলোকৰ হিংসাত্মক মানসিকতাৰ প্ৰমাণ আছিল । এয়া গণতন্ত্ৰ নহয়; এয়া গুণ্ডাগিৰি ।"
ইফালে উত্তৰ কলকাতাৰ মণিকতলাৰ তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰেয়া পাণ্ডে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী আদবয়সীয়া দলীয় নেতাৰ তেজেৰে তিতি থকা শ্বাৰ্টৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰি অভিযোগ কৰে যে সেইজন হৈছে তেওঁৰ নিৰ্বাচনী এজেণ্ট । তেওঁক ভোটগণনাৰ পিছত বিজেপি কৰ্মীয়ে মাৰপিট কৰে । উল্লেখ্য যে শ্ৰেয়া বিজেপিৰ তাপস ৰায়ৰ হাতত ১৫,৬৪৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ।
BJP has crossed all limits by setting the TMC office in Siliguri on fire. They are consumed by a thirst for destruction.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 4, 2026
How is the Godi Media silent now?
Such destructive tactics reveal their true autocratic nature. pic.twitter.com/Z2iYNkaP8l
তৃণমূলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত আন এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি শিলিগুৰিত তেওঁলোকৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে । অৱশ্যে এই ফুটেজৰ সত্যতা স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিব পৰা নগ’ল ।
পানীহাটী বিধানসভা সমষ্টিত আৰ জি কাৰ হাস্পতালৰ ধৰ্ষণ-হত্যাৰ বলি হোৱা মাতৃ ৰত্ন দেৱনাথে তৃণমূলৰ তীৰ্থংকৰ ঘোষক ২৮,৮৩৬ ভোটত পৰাস্ত কৰে আৰু মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন দলটোৰ এটা কাৰ্যালয়ে নিশাটোৰ ভিতৰতে হস্তান্তৰ কৰে ।
তৃণমূলে নোৱাপাৰাৰ প্ৰাৰ্থী ত্ৰিনাংকুৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু বেৰেকপুৰৰ ৰজৱ চক্ৰৱৰ্তীক গণনা কেন্দ্ৰ এৰি যোৱাৰ সময়ত আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবে চিএপিএফৰ জোৱানে তেওঁলোকক এস্ক'ৰ্ট দি উলিয়াই আনিবলগীয়া হয় ।
The BJP’s dirty game of trampling democracy with the arrogance of power has begun!— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 4, 2026
As soon as the results are out, the 'Saffron Brigade' is showing its true colors.
The vandalism at the Asansol TMC office proves they have zero respect for democratic values or basic decency.… pic.twitter.com/OOysgbk6EL
আনহাতে, বিজেপিৰ ৰাহুল সিনহাই এই হিংসাক গৰিহণা দিয়ে যদিও কয় যে ২০২১ চনৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে ইয়াৰ তুলনা কৰিব নোৱাৰি । সেই সময়ত ভোটগণনাৰ লগে লগে আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলক তৃণমূলে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু কেইবাটাও দলীয় কাৰ্যালয়ত জুই লগাইছিল । কিন্তু ৰাজ্যিক আৰক্ষীয়ে তাত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল । এইবাৰ অৱশ্যে আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলিও তেওঁ কয় ।