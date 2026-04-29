‘বাহিৰৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই বিজেপিৰ কথা মতে কাম কৰিছে’ : নিৰ্বাচন আয়োগক কঠোৰ সমালোচনা মমতাৰ

‘বাহিৰৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই বিজেপিৰ কথা মতে কাম কৰিছে’ : নিৰ্বাচন আয়োগক কঠোৰ সমালোচনা মমতাৰ
ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি মমতাই কয় যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে (বিজেপিয়ে) বিচৰা ধৰণে কাম কৰিবলৈ নতুন মানুহ লৈ আহিছে ৷
By ANI
Published : April 29, 2026 at 9:59 AM IST
কলকাতা: পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ বুধবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় বাহিনী আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখা গ’ল পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী তথা ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মমতা বেনাৰ্জীক ৷
তেওঁ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ অভিযোগ তোলে আৰু কয় যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে (বিজেপিয়ে) বিচৰা ধৰণে কাম কৰিবলৈ নতুন মানুহ লৈ আহিছে ৷ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী বেনাৰ্জীয়ে কয়, "চি আৰ পি এফৰ বাবে আদালতৰ নিৰ্দেশ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে সেইটো নামানে । আমি আদালতৰ নিৰ্দেশ অৱমাননাৰ জাননী জাৰি কৰিছোঁ, তথাপিও ইমানবোৰ পৰ্যবেক্ষক বাহিৰৰ পৰা আহিছে । বিজেপিয়ে যিয়েই নকওক কিয়, তেওঁলোকে যি মন গৈছে তাকেই কৰি আছে । আমাৰ সকলো পোষ্টাৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।"
"নিৰ্বাচন এনেদৰে হয়নে? ভোটদান কৰিব ভোটাৰে, আৰক্ষী বা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে নহয় । শেহতীয়াকৈ কিছুমান নতুন মানুহ আনিছে, আৰু তেওঁলোকে যি বিচাৰে তাকে কৰি আছে । তেওঁলোকে সন্ত্ৰাসবাদ কৰি আছে ।" মমতাই কয় ৷
পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে ৷ চূড়ান্ত পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ মুঠ বিধানসভাৰ আসনৰ প্ৰায় আধা অৰ্থাৎ ১৪২খন আসন সামৰি লোৱা হৈছে । পশ্চিম বংগৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা গৈছে ২৯৪ খন । প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৫২ খন আসনত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় ।
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩.২১ কোটি (পুৰুষ: ১,৬৪,৩৫,৬২৭ আৰু মহিলা: ১,৫৭,৩৭,৪১৮ আৰু তৃতীয় লিংগ: ৭৯২)। ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৪১,০০১ টা । ৮ হাজাৰৰো অধিক ভোটকেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । ১৪২ টা সমষ্টিত ২২০গৰাকী মহিলাকে ধৰি ১৪৪৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।
প্ৰথম পৰ্যায়ত অভিলেখ ভংগকাৰী ভোটদানৰ পিছত দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণতো একেই ভোটদানৰ হাৰ আশা কৰা হৈছে । এই পৰ্যায়টোক শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বাবে "এক পৰীক্ষা" হিচাপে বহুলভাৱে গণ্য কৰা হয়, কিয়নো এই ভোটদান দক্ষিণ বংগ আৰু কলকাতাত দলটোৰ পৰম্পৰাগত দুৰ্গসমূহত অনুষ্ঠিত হৈছে ।
