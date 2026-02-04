গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ত পশ্চিমবংগৰ ‘দিদি’

গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ত পশ্চিমবংগৰ ‘দিদি’
বেনাৰ্জীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পশ্চিমবংগক অন্যায়ভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি সদৰি কৰি জনসাধাৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আদালতক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
By Sumit Saxena
Published : February 4, 2026 at 10:48 PM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক “গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা” আৰু “জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ ৰক্ষা” কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে অসমৰ সলনি কিয় কেৱল বংগকহে SIR ৰ অধীনত লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ৷
তেওঁ একপ্ৰকাৰ দাবী কৰিয়েই কয় যে পশ্চিমবংগৰ জনসাধাৰণক এফালৰ পৰা চেপি ধৰিবলৈ ক্ষুদ্ৰ পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় । পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হাজিৰ হৈ তেওঁৰ অধিবক্তা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শ্যাম দিভানৰ সৈতে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত যুক্তি দৰ্শায় ৷
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR)ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁ এখন আবেদন দাখিল কৰিছে । তেওঁ এই আবেদনত ২০২৫ চনৰ ২৪ জুন আৰু ২৭ অক্টোবৰত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা এছ আই আৰ সম্পৰ্কীয় সকলো আদেশ বাতিল কৰাৰ দাবী জনায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাই মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত থকা বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এছ আই আৰ সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰে ।
‘‘সমস্যা তেতিয়াহে সৃষ্টি হয়, যেতিয়া সকলো শেষ হয় ৷ আমি ন্যায় নাপাওঁ আৰু যেতিয়া ন্যায়ে দুৱাৰত টোকৰ মাৰে, তেতিয়া মই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কথা আওৰাওঁ ৷ তেতিয়া আমাৰ এনে লাগে যেন আমি ন্যায় নাপাম । নিৰ্বাচন আয়োগলৈ ছখন চিঠি লিখিছো, সকলো কথাই বিশদভাৱে লিখিছো, কিন্তু কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই… মই এগৰাকী অতি সাধাৰণ মহিলা । মই সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছো’’ - মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় ৷
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক ‘‘হোৱাটছ এপ কমিছন’’ বুলি অভিহিত কৰি বেনাৰ্জীয়ে অভিযোগ কৰে যে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বেই নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যখনক লক্ষ্য কৰি লৈছিল । তেওঁ কয়, ‘‘২৪ বছৰৰ পিছত…মাত্ৰ ৩ মাহতে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ খৰখেদা কি আছিল ? যেতিয়া শস্য চপোৱাৰ সময়, তেতিয়া মানুহে ফুৰি আছে… ১০০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । বি এল অ’কো হত্যা কৰা হৈছিল ।’’
VIDEO | Delhi: West Bengal CM Mamata Banerjee reaches Supreme Court for hearing of a plea filed by her challenging the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in the state.— Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/bffRWFgBYY
মুখ্যমন্ত্রী বেনাৰ্জীয়ে দাবী কৰে যে কাৰ্যালয়ত বহিয়েই সকলো নাম নিখুঁত পৰ্যবেক্ষকে আঁতৰাই পেলাব পাৰে আৰু আঁতৰাই পেলোৱা নামসমূহক ফৰ্ম ৬ দাখিল কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘লাখ লাখ নাম আঁতৰোৱা হৈছে আৰু ইমানবোৰ জীৱিত লোকক মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে ৷’’
বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আদালতত কয় যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এছ আই আৰত ৫৮ লাখৰ নাম ডিলিট কৰা হৈছিল আৰু ফৰ্ম ৬ ৰ জৰিয়তে আবেদন কৰাৰ কোনো সুযোগ নাছিল । তেওঁ আদালতত কয়, ‘‘দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ১.৩০ কোটিৰ নাম ডিলিট কৰা হৈছিল । আন ৰাজ্যত তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা পালন কৰিছে ? তেওঁলোকে কেৱল পশ্চিমবংগকহে লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু কেৱল বংগৰ বাবেই তেওঁলোকে এই ক্ষুদ্ৰ পৰ্যবেক্ষকসকলক জনসাধাৰণৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ নিযুক্তি দিছে ।’’
তেওঁ কয় যে যুক্তিসংগত অমিলৰ গোচৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই নিদিব আৰু ক্ষুদ্ৰ পৰ্যবেক্ষকৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্বাচনী বিভাগৰ বিষয়া বা নিৰ্বাচনী তালিকা বিষয়াই মোকাবিলা কৰিব লাগে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে সকাহ দিব পৰা বিষয়াৰ তালিকা এখন বিচাৰিলে আৰু এবাৰ বিষয়া উপলব্ধ হ’লে ক্ষুদ্ৰ পৰ্যবেক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকীয়া হ’ব । মুখ্য ন্যায়াধীশৰ মন্তব্যত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে দেৱানে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আবেদনমৰ্মে এই ব্যৱস্থা ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰ-পত্ৰ ৭ লাভকৰ্তাৰ নাম অনলাইনযোগে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে । স্থানীয় নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াসকলক(ই আৰ অ’)ক পাঁচদিনৰ পিছত আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰব্ৰজনৰ গোচৰৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ যাতে ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব পাৰি আৰু ক্ষুদ্ৰ পৰ্যবেক্ষকসকলক পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব পাৰি বা অন্ততঃ শুনানি আৰু ক্ষেত্ৰ পৰীক্ষণত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ নিষিদ্ধ কৰিব পাৰি ৷
আবেদনখনত ৰাজ্যই জাৰি কৰা নথি-পত্ৰৰ সন্মান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা বিচাৰিছিল । বুধবাৰে শুনানিৰ সময়ত বেনাৰ্জীয়ে কয় যে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া কেৱল নথি-পত্ৰ আঁতৰোৱাৰ বাবেহে ।
তেওঁ কয়, ‘‘ধৰি লওক এগৰাকী কন্যাই বিয়াৰ পিছত শহুৰেকৰ ঘৰলৈ যায় ৷ প্ৰশ্নটো সোধা হয় যে তেওঁ স্বামীৰ উপাধি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এইটোও মিল নোহোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হয় ।’’ বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বেনাৰ্জীয়ে কয় যে “যুক্তিকৰ অসামঞ্জস্য” ৰ নামত একাংশ দৰিদ্ৰ লোকৰ নামো আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰাকেশ দ্বিবেদীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নিৰ্বাচন আয়োগে বেনাৰ্জীৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি কয় যে বংগ চৰকাৰে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া চোৱাচিতা কৰিবলৈ মাত্ৰ ৮০ জন গ্ৰেড-টু বিষয়াৰ (এছ ডি এমৰ দৰে) সেৱা আগবঢ়াইছে । আদালতত দ্বিবেদীয়ে কয়, ‘‘পশ্চিমবংগই এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে নিম্ন শ্ৰেণীৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।’’
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বেনাৰ্জীৰ আবেদনখন প্ৰকৃত বুলি সন্মতি প্ৰকাশ কৰি প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধান আছে বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণৰ সময়ত প্ৰব্ৰজনৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহো উত্থাপন হয় ৷ কিন্তু প্ৰকৃত ব্যক্তিৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত থাকিব লাগিব ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধান থাকে আৰু আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি যাতে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ নপৰে ৷
বেনাৰ্জীৰ আবেদন সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগক জাননী জাৰি কৰি বিচাৰপীঠে সোমবাৰে গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রী বেনাৰ্জীয়ে আবেদনত উল্লেখ কৰিছিল যে সমগ্ৰ পশ্চিমবংগত সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত হৈ থকা অত্যাচাৰ ‘‘সীমাহীন কষ্ট আৰু দুখ আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যোগ্য ভোটাৰৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ ভোটাধিকাৰ বঞ্চিত কৰাৰ বাস্তৱ, তাৎক্ষণিক আৰু অপৰিৱৰ্তনীয় বিপদ’’ ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনস্বাৰ্থৰ বাবে তেওঁ নিজে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হৈছে । নিৰ্বাচনী তালিকাৰ চলি থকা বিশেষ তথ্য ব্যৱস্থাৰ পুনৰীক্ষণ(SIR) কাৰ্যকৰী কৰাৰ অপৰিকল্পিত, ততাতৈয়া আৰু বৰ্জনমূলক পদ্ধতিৰ বাবেই এই ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: পশ্চিমবংগত এছ আই আৰ : বৈধ নথি নহ'ব দশম শ্ৰেণীৰ এডমিট কাৰ্ড