স্বাধীনতাৰ পিছত পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক ভোটদান, নিৰ্বাচন আয়োগৰ শলাগ

স্বাধীনতাৰ পিছত পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক ভোটদান, নিৰ্বাচন আয়োগৰ শলাগ
দুয়োটা পৰ্যায় মিলি পশ্চিমবংগত ভোটদানৰ হাৰ ৯২.৪৭ শতাংশ । গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত ৯২.২৮ শতাংশ মহিলা ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ ।
By ANI
Published : April 30, 2026 at 10:38 AM IST
কলকাতা (পশ্চিমবংগ) : পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ হাৰে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে । গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো হিলদল ভাঙি ভোটদানৰ বাবে ভোটাৰসকল ওলাই আহিল । পশ্চিমবংগৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া মনোজ আগৰৱালাই বুধবাৰে জনোৱা মতে ৰাজ্যখনত দুয়োটা পৰ্যায় মিলি ভোটদানৰ হাৰ হৈছে ৯২.৪৭ শতাংশ । গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱত এই ধৰণৰ আশ্চৰ্যজনক অংশগ্ৰহণৰ তেওঁ প্ৰশংসা কৰে ।
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি পশ্চিমবংগত (দ্বিতীয় পৰ্যায়) নিশা ৭:৪৫ বজালৈকে ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৯১.৬৬ শতাংশ । ২৩ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৯৩.১৯ শতাংশ ।
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ঐতিহাসিক অংশগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈছে কলকাতা । মনোজ আগৰৱালাই কয় যে তেওঁ ভোটদান কৰা কেন্দ্ৰটোত ৮০ শতাংশতকৈও অধিক ভোটদান হৈছে, যি ঐতিহাসিক হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, "৮ খন জিলাৰ ১৪২ টা বিধানসভা সমষ্টিত আজি ভোটগ্ৰহণ আছিল : কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তৰ, দক্ষিণ ২৪ পৰগনা, উত্তৰ ২৪ পৰগনা, হাওৰা, হুগলী, নাদিয়া আৰু পূৰ্ব বৰ্ধমান । মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ আছিল ৪১,০০১ টা ।"
তেওঁ কয়, "তদুপৰি মাত্ৰ সৰু সৰু ঘটনাৰ সৈতে ভোটগ্ৰহণ বহুলাংশে শান্তিপূৰ্ণ আছিল, কোনো ডাঙৰ সমস্যা নাছিল । কলকাতাত ভোটাৰৰ ঐতিহাসিক অংশগ্ৰহণ দেখা গৈছে । মই ভোট দিবলৈ যোৱা ভোটকেন্দ্ৰটোত আমাৰ বিএলঅ'য়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে ১২ বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে আৰু এই কেন্দ্ৰত কেতিয়াও ৫০ শতাংশতকৈ অধিক ভোটদান দেখা নাই, কিন্তু আজি ই ৮০ শতাংশ অতিক্ৰম কৰিছে । মই ১০ টা ভোটকেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ । আলিপুৰৰ এটা কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ হাৰ ৯৫ শতাংশৰ ওপৰত আছিল ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে পূৰ্বে ভোটগ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ নকৰা বহু ভোটাৰে ইয়াক উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে । সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত ভোটাদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰশংসা কৰে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে ।
তেওঁ কয়, "আমি দেখিছিলো যে বহু ভোটকেন্দ্ৰত পূৰ্বে ভোটদান নকৰা এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ লোক এইবাৰ ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বহুদিন প্ৰচাৰ চলাইছিল যে ভোটদানৰ দিনটো এটা উৎসৱৰ দৰে । ভোটদানৰ হাৰ যিমানেই বেছি হ'ব সিমানেই প্ৰতিনিধি চৰকাৰখন ভাল হ'ব । বস্তি অঞ্চলত য'ত পূৰ্বে ভোটদানৰ হাৰ কম আছিল, তাত বৃদ্ধি পাইছে । সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এইবাৰ ভোটদানৰ হাৰ ঐতিহাসিক হৈ পৰিছে, যাক সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এক আদৰ্শ হিচাপে দেখা গৈছে ।"
লক্ষণীয়ভাৱে স্বাধীনতাৰ পিছত এইবাৰ পশ্চিমবংগত ভোটদানৰ হাৰ সৰ্বাধিক হৈছে । য'ত মহিলা ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ যথেষ্ট দেখা গৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি এইবাৰ ৯২.২৮ শতাংশ মহিলাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে পুৰুষৰ হাৰ ৯১.০৭ শতাংশ ।
ইফালে ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন সংস্থাই এক্সিট প'ল ঘোষণা কৰিছে । একাংশ সংস্থাই অৱশ্যে পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । চাণক্য ষ্ট্ৰেটেজিছৰ এক্সিট প'লত বিজেপিক ১৫০-১৬০ খন আসন দিয়া হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছক ৰাজ্যৰ মুঠ ২৯৪ খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত ১৩০-১৪০ খন আসনহে দিয়া হৈছে । চাণক্য ষ্ট্ৰেটেজিছৰ মতে পশ্চিমবংগত আন দলসমূহে ৬ৰ পৰা ১০ খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
একেদৰে মেট্ৰিজেৰ এক্সিট প'ল অনুসৰি পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপিয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব । ১৪৬-১৬১ খন আসনেৰে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে টিএমচিয়ে লাভ কৰিব ১২৫ৰ পৰা ১৪০ খন আসন । মেট্ৰিজৰ মতেও পশ্চিমবংগত ৬-১০ খন আসন আন দলসমূহে লাভ কৰিব ।
প'ল ডায়েৰীৰ এক্সিট প'লত বিজেপিক দিয়া হৈছে ১৪২ৰ পৰা ১৭১ খন আসন । ৯৯ৰ পৰা ১২৭ খন আসন লাভ কৰিব মমতা বেনাৰ্জীৰ দলে । ইয়াৰ বিপৰীতে বহু সংস্থাই আকৌ পশ্চিমবংগৰ শাসন মমতা বেনাৰ্জীৰ দলৰ হাততে থাকিব বুলি দাবী কৰিছে । যিয়ে নহওঁক পশ্চিমবংগৰ মূল যুঁজখন শাসকীয় টিএমচি আৰু বিজেপিৰ মাজতে হ'ব । কিন্তু কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব অহা ৪ মে'ত জানিব পৰা যাব ।
