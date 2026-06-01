পূৰ্ণাংগ ৰূপত 'টীম শুভেন্দু' ! বংগৰ নতুন মন্ত্ৰীৰূপে শপতগ্ৰহণ বিজেপিৰ ৩৫ বিধায়কৰ
বিগত ৯ মে’ত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ তিনি সপ্তাহৰ পাছত ৩৫ বিধায়কে সোমবাৰে মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে ৷
Published : June 1, 2026 at 1:18 PM IST
কলকাতা: পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ’ল ৷ বংগৰ ৰাজ্যপাল আৰ এন ৰবিয়ে সোমবাৰে লোকভৱনত পুৱা ১১ বজাত বিজেপিৰ ৩৫ গৰাকী বিধায়কক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতগ্ৰহণ কৰোৱায় । ১৩ জন বিজেপি বিধায়কে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তিনিজনে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী (স্বতন্ত্ৰ) হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ৷ আন ১৯ গৰাকীক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
সোমবাৰে শপতগ্ৰহণ কৰা মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট নেতা আছে । চৰকাৰখনত বিজেপিৰ অভিজ্ঞ আৰু যুৱ নেতা উভয়ৰে মিশ্ৰণ ঘটোৱা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে সাৰদ্বত মুখাৰ্জী, ইন্দ্ৰনীল খান, পূৰ্ণিমা চক্ৰৱৰ্তী, তপস ৰায়, গাৰ্গী ঘোষ, অশোক ডিণ্ডা, স্বপন দাসগুপ্ত আৰু ৰূপা গাংগুলী ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: BJP MLAs Jagannath Chattopadhyay, Swapan Dasgupta, Dr Sharadwat Mukherjee, Dr Kalyan Chakraborti, Ajoy Poddar take oath as Cabinet Ministers in CM Suvendu Adhikari's led state government
পশ্চিমবংগৰ শুভেন্দু অধিকাৰী চৰকাৰত ১৩ গৰাকী কেবিনেট আৰু ২২ গৰাকী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে (৩ গৰাকী স্বতন্ত্ৰ) শপতগ্ৰহণ কৰে ৷
#WATCH | Kolkata, West Bengal: BJP MLAs Deepak Barman, Arjun Singh, Shankar Ghosh, Gauri Shankar Ghosh, Tapas Roy and Manoj Kumar Oraon take oath as Cabinet Ministers in CM Suvendu Adhikari's led state government
- ১৩ গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হ’ল -
১) দীপক বৰ্মন
২) তাপস ৰায়
৩) ডাঃ শংকৰ ঘোষ
৪) মনোজ কুমাৰ ওৰাওঁ
৫) অৰ্জুন সিং
৬) গৌৰী শংকৰ ঘোষ
৭) স্বপন দাসগুপ্ত
৮) জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
৯) কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী
১০) অজয় পোদ্দাৰ
১১) সাৰদ্বত মুখাৰ্জী
১২) দুধ কুমাৰ মণ্ডল
১৩) অনুপ কুমাৰ দাস
- ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী (স্বতন্ত্ৰ) হ’ল -
১) ডাঃ ইন্দ্ৰনীল খান
২) মালতী ৰাভা ৰায়
৩) ৰাজেশ মাহাতো
- ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হ’ল -
১) জোৱেল মুৰ্মু
২) হৰে কৃষ্ণ বেৰা
৩) আনন্দময় বৰ্মন
৪) অশোক দিন্দা
৫) নাদিয়াৰ চান্দ বাউৰী
৬) দৈত্য লামা
৭) শান্তনু প্ৰমানিক
৮) মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্ৰ
৯) উমেশ সত্যজিৎ
১০) পূৰ্ণিমা চক্ৰৱৰ্তী
১১) কৌশিক চৌধুৰী
১২) ভাস্কৰ ভট্টাচাৰ্য
১৩) দিবাকৰ ঘৰমী
১৪) অমিয়া কিস্কু
১৫) কলিতা মাঝি
১৬) গাৰ্গী দাস ঘোষ
১৭) বিৰাজ বিশ্বাস
১৮) দীপাংকৰ জন
১৯) সুমনা সৰকাৰ
উল্লেখ্য যে, বংগৰ মন্ত্ৰী পৰিষদত নতুন ৩৫ জন বিধায়ক অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে মন্ত্ৰীসভাৰ শক্তি ৪১ জনলৈ বৃদ্ধি পালে ৷
৯ মে’ত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ তিনি সপ্তাহৰ পাছতেই এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । ৯ মে’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব, এন ডি এ শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত অধিকাৰীয়ে শপতগ্ৰহণ কৰিছিল । অধিকাৰীৰ লগতে উক্ত দিনা বিজেপিৰ বিধায়ক দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্ৰা পাল, নিশিত প্ৰামানিক, অশোক কীৰ্তনীয়া আৰু ক্ষুদিৰাম টুডুৱেও মন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছিল ৷
এটা কথা মনকৰিবলগীয়ে যে, বংগৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত বিজেপিৰ সামাজিক ভেদাভেদৰ বিপৰীতে এক ভাৰসাম্যতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ কিয়নো ব্ৰাহ্মণ, অ’বিচি, আদিবাসী, মাতুৱা আৰু ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ বিধায়কে এই মন্ত্ৰীসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
যোৱা ৯ মে’ত বিখ্যাত ব্ৰিগেড পেৰেড খেলপথাৰত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল । সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনত ২৯৪ জনীয়া বিধানসভাত বিজেপিয়ে ২০৮ খন আসন দখল কৰি তৃণমূল কংগ্রেছৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পেলায় ৷