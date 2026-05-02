নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে পশ্চিমবংগৰ দুটা সমষ্টিত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ

নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে পশ্চিমবংগৰ দুটা সমষ্টিত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ
পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে । পশ্চিম মগৰাহাটৰ ১১ টা আৰু ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ সমষ্টিৰ ৪ টা কেন্দ্ৰত চলিছে ভোটগ্ৰহণ ।
By ANI
Published : May 2, 2026 at 8:50 AM IST
কলকাতা : ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ ২৪ পৰগনা জিলাৰ ১৫ টা ভোটকেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে । ২৯ এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইভিএমৰ সৈতে খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে শনিবাৰে উক্ত ভোটকেন্দ্ৰবোৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল । আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি দক্ষিণ ২৪ পৰগনাত পশ্চিম মগৰাহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ ১১ টা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৪ টা ভোটকেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটদান চলিছে ।
পশ্চিমবংগৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ লিখা এখন পত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ৰাজ্যিক কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত পুনৰ ভোটদানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । সেই অনুসৰি পুৱা ৭ বজাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । সন্ধিয়া ৬ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
ইফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আৰু কৈছে যে বিধানসভা সমষ্টি দুটাৰ অধিক কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা উচিত । আনহাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে পুনৰ ভোটদান অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে বিজেপিক দোষাৰোপ কৰিছে আৰু ৰাজ্যখনক বদনাম কৰাৰ বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফাল্টাত কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাৰক বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ সহ-প্ৰভাৰী অমিত মালৱিয়াই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
পশ্চিমবংগত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱা সন্দৰ্ভত মধ্যপ্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়াই কয়, "তাত ইমান কঠোৰতাৰ পাছতো ইভিএমত পদুমৰ বুটামত ক'লা টেপ লগাই দিয়া হ'ল । মানুহে অভিযোগো কৰা নাছিল আৰু এই সম্পৰ্কে দুপৰীয়াহে জানিব পৰা গৈছিল । টিএমচিয়ে বহু অনিয়ম কৰিছে কিন্তু এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ কঠোৰ আছিল, যাৰ বাবে মই ক'ব পাৰো যে এইবাৰ নিৰ্বাচন সুস্থভাৱে পৰিচালিত হ'ল, মানুহে নিৰ্ভয়ে ভোট দিলে । গতিকে বংগত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে ।"
উল্লেখ্য যে পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ভোটদানৰ হাৰে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল । ৯০ শতাংশৰো অধিক ভোটদানে ৰাজ্যখনত পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত দিয়া বুলি বহুতে সন্দেহ কৰিছে । আনকি বিভিন্ন এগজিট প'লেও বহু ক্ষেত্ৰত সেই কথাকে সূচাইছে । অৱশ্যে ৪ মে'ত সকলো স্পষ্ট হ'ব ।
