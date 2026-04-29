পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : বিজেপিৰ পক্ষত এগজিট প’লৰ সমীক্ষা

স্পষ্টভাৱে এগজিট প’লৰ সমীক্ষা বৰ্তমানলৈকে কাৰো পক্ষত নাই ৷ অৱশ্যে কেইবাটাও এগজিট প’লৰ মতে ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত বিজেপিয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 8:42 PM IST

কলকাতা: দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণিৰ লগে লগে পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰে ৷ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সন্ধিয়া ৭ বজালৈ অভিলেখসংখ্যক ৯১.৩৬ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হয় ৷

নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে কেইবাটাও সংস্থাই এগজিট প’লৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ ২৯৪ খন আসনৰ বাবে ২৩ এপ্ৰিল আৰু ২৯ এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় । নিৰ্বাচনী ফলাফল ৪ মে’ত ঘোষণা কৰা হ’ব ।

ৰাজ্যখনৰ বাবে এগজিট প’ল প্ৰকাশ কৰা প্ৰথম সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম পিপলছ পালছে শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে ১৭৭-১৯৭ খন আসন, বিজেপিয়ে ৯৫-১১০ খন আসন আৰু অন্যান্য দলসমূহে এখন আসন লাভ কৰাৰ দাবী কৰে । আনহাতে, মেট্ৰিজে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ১২৫-১৪০ খন আসন, বিজেপিয়ে ১৪৬-১৬১ খন আসন আৰু অন্য়ান্য দলসমূহে ৬-১০ আসন লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰে ৷

পি-মাৰ্কে বিজেপিক ১৫০-১৭৫ খন, টিএমচিক ১১৮-১৩৮ খন আৰু কংগ্ৰেছক ২-৬ খন আসন দিয়ে ৷ প্ৰজা প’ল এনালাইটিক্সৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৩ খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছে মাত্ৰ ১০০ খন আসন লাভেৰে দ্বিতীয় স্থানত থাকিব ৷ তেওঁলোকে অন্যান্য দলক এখন আসন দিয়ে ৷

সন্ধিয়া ৭.২০ বজালৈকে অ’পিনিয়ন প’লৰ তথ্য অনুসৰি শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত বিজেপিৰ আধিপত্য আছে ।

মেট্ৰিজ১২৫-১৪০১৪৬-১৬১
পি-মাৰ্ক১১৮-১৩৮১৫০-১৭৫ ২-৬
প্ৰজা প’ল এনালাইটিক্স১০০১৯৩
প’ল ডায়েৰী৯৯-১২৭১৪২-১৭১ ৩-৫
পিপলছ পালছ১৭৭-১৯৭৯৫-১১০
প’লছ অৱ প’লছ১২৪-১৪০১৪৫-১৬২ ২-৬ ১-৬

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নেতৃত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত তেওঁৰে ভতিজা তথা ঘনিষ্ঠ সহযোগী অভিষেক বেনাৰ্জীৰ লগতে উদীয়মান তাৰকা তথা লোকসভাৰ সাংসদ ছায়নী ঘোষ, সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ, কলকাতাৰ মেয়ৰ ফিৰহাদ(ববি) হাকিমকে ধৰি কেইবাজনো স্থানীয় নেতাই সংগ দিছিল ।

ৰাজ্যখনৰ মুখ্য বিৰোধী দল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ দৰে আন আন ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে সংগ প্ৰদান কৰিছিল ৷

আনহাতে, প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা শতৰূপ ঘোষ, দীপ্সিতা ধৰ আৰু মীনাক্ষী মুখাৰ্জীৰ হৈ যুৱনেতাসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ২১৫ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে ৭৭ খন আসন লাভ কৰিছিল ৷ তদুপৰি ইণ্ডিয়ান চেকুলাৰ ফ্ৰণ্ট(আইএছএফ) আৰু গোৰ্খা জনমুক্তি মৰ্চাই এখনকৈ আসন লাভ কৰিছিল ।

