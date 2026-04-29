ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে ক'লে- পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে ভোট দিছে

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে ক'লে- পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে ভোট দিছে
প্ৰথম পৰ্যায়তকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Published : April 29, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা : বুধবাৰে পশ্চিমবংগত অনুষ্ঠিত হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যাৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ ঠায়ে ঠায়ে সৰু বৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেৰে বৰ্তমানো চলি আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ভোটাৰ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ৷ পুৱাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দেখা গৈছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী ৷ সাধাৰণ ভোটাৰৰ লগত শাৰী পাতি অভিনেতা তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ ৷
উত্তৰ কলকাতাৰ বেলগাছিয়াৰ ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ ৷ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়," নিৰ্বাচন আয়োগে অতি সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে নিৰ্বাচন ৷ তাৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ সকলো ভোটাৰে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে ৷ এইবাৰ আমাৰ পক্ষত ৰাইজে ভোট দিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰথম পৰ্যায়তকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শান্তিপূৰ্ণভাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ আৰু ৯০ শতাংশ ভোটদান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এইবাৰ বংগত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব ৷" আনহাতে বিয়লি তিনি বজালৈকে পশ্চিমবংগত ৭৮.৬৮ শতাংশ ভোটদান হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
৭ খন জিলাৰ ১৪২ টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । এই ১৪২ টা সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১,৪৪৮ গৰাকী । প্ৰায় ৩ কোটি ২১ লাখ ৭৩ হাজাৰ ৮৩৭ গৰাকী ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ । বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটগ্ৰহণত বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰো ভাগ্য বন্দী হৈছে ইভিএমত ৷
