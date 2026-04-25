অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ ভৱিষ্যদ্বাণী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
পশ্চিমবংগত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হোৱা আসনৰ ভিতৰত ১০০ খনে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব । শৰ্মাৰ দাবী ৷
By ANI
Published : April 25, 2026 at 7:10 PM IST
কলকাতা: পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে । ২৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যখনত দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ৰাজ্যখনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্থিতি অতি শক্তিশালী । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত দলটোৱে উল্লেখযোগ্য গতি লাভ কৰিছে ।
তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হোৱা অসম আৰু পশ্চিমবংগ উভয়তে বিজেপিয়ে বৃহৎ জয়লাভৰ পথত আগবাঢ়িছে । ৰাইজৰ আস্থাও দলটোৰ প্ৰতি বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
শনিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডঃ শৰ্মাই কয়, "প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ হৈছে । মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়তেই বিজেপিয়ে ১১০ খন আসন লাভ কৰিছে । এইবাৰ আমি অসমত ১০০ খন আসন লাভ কৰিম । পশ্চিমবংগত আমি ২০০ খন আসন পাম । অসমত আমি চেঞ্চুৰী মাৰিম আৰু পশ্চিমবংগত আমি ডাবল চেঞ্চুৰী মাৰিম ।"
তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পিছত পশ্চিমবংগৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিজেপিৰ সপক্ষে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, "মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে যি ছুনামি আহিছে যদি ২০০ (পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ আসন)ৰ ওপৰলৈ যায়, তাতো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই । ২০১৬ আৰু ২০১৯ চনত পশ্চিমবংগৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত মই অংশ লৈছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰৰ দৰে বিজেপিৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা আমি আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ ।"
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে পূৰ্বে অনিশ্চিত ভোটাৰসকলে এতিয়া মুকলিকৈ দলটোক সমৰ্থন কৰিছে । তেওঁ কয়, "ৰাইজে এতিয়া মুকলিকৈ বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । প্ৰথম অৱস্থাত যিসকলে ভোট দিবলৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ মনত সামান্য অনিশ্চয়তা আছিল । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ইয়াত সেই পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে । পশ্চিমবংগত বিজেপি জয়ী হ'ব বুলি এতিয়া মানুহে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰে ।"
উল্লেখ্য যে এইবাৰ পশ্চিমবংগত ভোটাদানৰ হাৰে পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগেও ঘোষণা কৰিছে যে পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত ভোটদানৰ হাৰ সৰ্বাধিক । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয় যে স্বাধীনতাৰ পিছত এইবাৰেই পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত ভোটদানৰ হাৰ সৰ্বাধিক । ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি পশ্চিমবংগত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৯১.৯১ শতাংশ ।
