অহা পাঁচ বছৰ আমি অসমত ধুমুহাৰ দৰে কাম কৰিম: বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রীৰ অংগীকাৰ
"মানুহে অসমক কেনেকৈ চাব । ভাল কথা ক'ম নে বেয়া কথা ক'ম । এইটো মানুহৰ টেষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।" সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা ৷
Published : July 15, 2026 at 4:41 PM IST
গুৱাহাটী: "অহা পাঁচ বছৰ আমি অসমত ধুমুহাৰ দৰে কাম কৰিম । বাধাৰ প্ৰাচীৰ সৃষ্টি কৰিলেও অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি সেই প্ৰাচীৰ ভাঙি-চিগি শেষ কৰি দিম । প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে আমি ভয় নকৰোঁ । অসমৰ অশ্বমেধৰ ঘোঁৰা ধৰি ৰাখিব পৰা নাযায় । ৰাইজে উত্তৰ দিলে । ৰাইজে আমাক কাম কৰিবলৈ দিছে । আমি অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিম ।" এই অংগীকাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে অষ্টম দিনা বাজেট বিতৰ্কত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে । দীঘলীয়া বাজেট ভাষণৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিকশিত অসমৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰাৰ লগতে বিৰোধীকো কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"সদনত কোৱা হৈছে যে এই বাজেটখন অজন্তা নেওগৰ বাজেটৰ কপি-পেষ্ট । চৰকাৰ যেতিয়া বিজেপিৰ তেতিয়া কপি-পেষ্ট হ'বই । অসমৰ ৰাইজে আমাক তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ সুবিধা দিলে । আমি যিবোৰ আঁচনি লৈছিলোঁ তাত মানুহে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । মানুহে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে যে বিগত দহ বছৰত কৰা কামখিনিক অহা পাঁচ বছৰত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে ।"
তেওঁ আৰু কয়,"যোৱা নিৰ্বাচনত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ভোট দিয়া নাছিল, ভোট দিছিল ধাৰাবাহিকতাৰ বাবে । ২০১৬ চনত বিত্তমন্ত্রী হিচাপে প্ৰথমখন বাজেট দিয়াৰ সৌভাগ্য মোৰ হৈছিল । তাত আমি ১৮ টা ফ্লেগশ্বিপ আঁচনি দিছিলোঁ । কাৰণ ভাগৱত গীতাৰো ১৮ টা অধ্যায় আছিল । এই পৰম্পৰাক আমি যোৱা ১১ বছৰ মানি চলি আহিছোঁ । এইবছৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই তাক মানি চলিছে আৰু অহা চাৰি বছৰলৈ তাক মানি চলা হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অজন্তা নেওগৰ বাজেটৰ কপি-পেষ্ট দেখি থাকিব । গতিকে তাত আমি বেলেগ কিবা এটা কৰিব নোৱাৰোঁ । দ্বিতীয়তে ইয়াত কোৱা হৈছে যে বাজেটত অসম চৰকাৰৰ একো নাই, কেন্দ্ৰৰ সকলো । সেই কাৰণেই আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যাবাদ জনাও । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থাত কৈ বেছিকৈ সপোন দেখাৰ সাহস দিছে । অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থাত আমি কেতিয়াও কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেট ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণৰ সপোন অহা ৫০ বছৰলৈ আমি দেখিব নোৱাৰিলো হয় ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ তেওঁ কয়,"নৰেন্দ্ৰ মোদী নথকা হ'লে আমি নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজৰ টানেলৰ কল্পনা অহা ১০০ বছৰলৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁহেতেন । প্ৰধানমন্ত্রী আৰু অমিত শ্বাহ আমাৰ লগত নথকা হ'লে অসমত এই শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিলোঁহেতেন । সেই কাৰণে আমি ৰাইজক প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়াৰ বাবে কৈছিলোঁ ।"
ভাষণত তেওঁ কয়,"প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আমি বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিলোঁ । গতিকে এই বাজেটৰ পাতে পাতে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ কল্পনা আৰু সহযোগিতা সদায়ে বিৰাজমান হৈ থাকিব । আমি দুয়োখন চৰকাৰে একে । সেয়ে সংঘাত নহয় সহযোগিতা থাকিব ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়,"মানুহে অসমক কেনেকৈ চাব । ভাল কথা ক'ম নে বেয়া কথা ক'ম । এইটো মানুহৰ টেষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । ইয়াতে বহি মই অসমৰ কি কি হোৱা নাই তাক তিনিদিন ক'ব পাৰিম । বহুত হোৱা নাই । কিন্তু এজন গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে মই অসমৰ কি কি হৈছে সেই কথাখিনি কোৱাটো বিচাৰিম । ই মানুহৰ মানসিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।"
মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণৰ মাজতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কি কি হোৱা নাই তাক কোৱাৰ বাবে কয় । তাৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"তেওঁ এনেকৈ কৈয়ে থাকে । নিশা ফেচবুকতে দি দিছে যে এনেকে ক'ম বুলি । গতিকে এইটো তেওঁৰ অভ্যাস । কিছুমান মানুহৰ অভ্যাস চিধা কৰিব নোৱাৰে । মই ১০২ জন মানুহৰ নেতা । গতিকে মই সময় পামেই । গতিকে কাৰোবাৰ লগত নিজক তুলনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ যোগ্যতা আহৰণ কৰি ল'ব লাগিব । মাজে মাজে খোৰাক দি থাকিব । নহ'লে ডাল হৈ যাব । তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই ।"
অখিল গগৈক এনেদৰে কটাক্ষ কৰি বাজেট ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুনৰ কয়,"মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ভাল-বেয়া । বিৰোধীয়ে বিধানসভাত চৰকাৰৰ টকা নাই আৰু একো কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় । কিন্তু মোক লগ পালে বিভিন্ন কামৰ কথা কয় আৰু ময়েই পাৰিম বুলি কয় । তাৰ মানে অন্তৰত অযুত বিশ্বাস আছে যে এইখন চৰকাৰে পাৰিব । সকলো দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"আজি এই বিধানসভাৰ চৌহদটোৱে এখন পৰিৱৰ্তিত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । তেনেকে মই হাজাৰটা উদাহৰণ দেখুৱাব পাৰিম যে অসমৰ পৰিৱৰ্তন যোৱা ১০ টা বছৰত পোৱা পৰিৱৰ্তন । পৰিৱৰ্তন নথকা হ'লে অসমৰ মানুহে এনেকৈ ১০২ বিধায়কক জিকাই এনেদৰে ইয়াত নপঠালে হয় । অসমবাসী ৰাইজক আশ্বাস দিছোঁ যে অহা পাঁচটা বছৰ আমি দিনে-নিশাই পৰিশ্ৰম কৰিম আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি নিজকে আকৌ এবাৰ উৎসৰ্গিত কৰিম ।"
কৃষি আৰু জলসিঞ্চনৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"এইবাৰ কৃষি আৰু জলসিঞ্চন দুটা বিভাগ একলগ কৰা হ'ল । মন্ত্রীসভাৰ পূৰ্বে পীযুষ হাজৰীকাক ফোন কৰাত কৃষি আৰু জলসিঞ্চন বিভাগ পালে ভাল পাম বুলি কৈছিল । সদনত জলসিঞ্চন আৰু কৃষিৰ কথা কোৱা হয় । কিন্তু সদনৰ বাহিৰত কোৱা হয় যে পীযুষ হাজৰীকাৰ পাখি কাটি দিলে । তাৰ মানে কৃষি আৰু জলসিঞ্চনৰ দৰে ডাঙৰ দুটা দপ্তৰৰ মন্ত্রীক পাখি কটাৰ লগত তুলনা কৰা জনে এই দুটা বিভাগৰ কিমান উন্নয়ন বিচাৰে সেইটো তেওঁৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাই তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।"
এই প্ৰসংগতে তেওঁ পুনৰ কয়,"তেনে মানসিকতাৰ লগত আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিব নোৱাৰোঁ । আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছে । অসমৰ দৰিদ্ৰতা ২০১৫ চনত ৩২.৬৭ শতাংশ আছিল । আজি সেই হাৰ ১৪.৪৭ শতাংশ । ২০ শতাংশ পৰিয়ালক দাৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কৃতিত্ব এইখন চৰকাৰে ল'ব পাৰে । কংগ্ৰেছৰ দিনত বেংক একাউণ্ট নাছিল, আধাৰ কাৰ্ড নাছিল । ২০১৫-১৬ ৰ পৰা যোৱা দহ বছৰত দৰিদ্ৰতা ৩২.৬৭ শতাংশৰ পৰা ১৪.৪৭ শতাংশলৈ কমি আহিল ।"
তেওঁ কয়,"অৰুণোদয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিছে । দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজিবৰ বাবে আমাক এনে আঁচনি লাগিব । নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে অসমৰ কলেজত ছোৱালীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ ফলত বাল্য বিবাহ হ্ৰাস পায় । অসম এখন সৰু ৰাজ্য । যোৱা পাঁচ বছৰৰ অবিৰত সংগ্ৰামৰ পাছত আমি কেতবোৰ সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অনা পৰিৱৰ্তনৰ কথা উনুকিয়াই তেওঁ কয়,"প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ ৪৮০ পৰা ৮৪ লৈ নামি আহিব পাৰিছোঁ । প্ৰতিষ্ঠানিক প্ৰসৱ ৯০ শতাংশ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । বাল্য বিবাহ ৰোধ হৈছে । প্ৰতিটো ক্ষেত্রতে ৰাষ্ট্ৰীয় সূচাংকক স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । পাঁচ বছৰৰ সফলতাক লৈ ২০২৬ চনৰ পৰা ২০৩১ চনলৈ এটা সুন্দৰ যাত্রা হাতত লোৱাৰ বাবে এই বাজেটৰ যোগেদি যাত্রা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংকটৰ সময়টো আমি আমাৰ কৰ্মচাৰীক ৬০ শতাংশ ডি এ দিছোঁ । দেশৰ মাত্র তিনিখন ৰাজ্যই দিছে । ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যই দিব পৰা নাই । আমাৰ মাজত সমস্যা কি ? অসমত বাওপন্থী চিন্তাধাৰ বিৰাজমান হৈ আছে । তেওঁলোকে ৰাজ্যখনক আগুৱাই যাব নিদিয়ে । আন্দোলনৰ পৰিৱেশ কৰিব বিচাৰে । বিগত কিছু দিনত চৰকাৰী প্ৰতিটো আঁচনিতে বাওপন্থী লোকসকলে বিৰোধিতা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । অসমে বিকাশৰ পথত যাবই লাগিব । প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'বই লাগিব ।"
কেন্দ্ৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"সংস্কাৰৰ কথা ক'লে কেন্দ্ৰই সহায় কৰিব । কেন্দ্ৰই সহায় নকৰিলে পিছপৰি থাকিব লাগিব । অৰুণাচলত ৩০ হাজাৰ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে যদিও ক'তো এটা আন্দোলন নাই, প্ৰতিবাদ নাই । দহ বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিডিপি অসমৰকৈ দুগুণ আগবাঢ়ি যাব ।"
তেওঁ কয়,"আমি এখন সৰু উৰণসেতু বনাব খুজিলে গছ কটা-নকটা লৈ আমি দুবছৰ বিতৰ্ক কৰিব লাগে । অৰুণাচলে চীনতকৈ ডাঙৰ প্ৰকল্প লৈছে । ইয়াত ৰাইজে সহযোগ কৰিছে । দহ বছৰ পাছত অৰুণাচল উত্তৰ-পূবৰ আটাইতকৈ চহকী ৰাজ্য হ'ব ।"
প্ৰসংগক্ৰমে আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিকাশত স্থানীয় ৰাইজে সহযোগ কৰাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"যেতিয়ালৈকে আমি এটা ইতিবাচক বাৰ্তা দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যত গঢ়িব নোৱাৰোঁ । প্ৰথমতে অসমত উৰণ সেতু নালাগে কয় আৰু হোৱাৰ পিছত ফটো অঁকাৰ ভাল ঠাই দিব লাগে বুলি কয় । মানুহ একেখিনিয়ে । আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাল পাবলৈ শিকিব লাগিব । নহ'লে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিব নোৱাৰিম ।"
তেওঁ কয়,"আজি আমি অসমত ৬০০ মেগাৱাট পাম্প ষ্টৰেজ এটা কৰাৰ বাবে যুদ্ধ কৰিব লাগে । আমাৰ বিধানসভাই চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনকলৈ নেতিবাচক নে ইতিবাচক চিন্তা কৰিম । যোৱা পাঁচ বছৰ আমি ইতিবাচক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কাম কৰিছোঁ । পাঁচ বছৰত শিক্ষা বিভাগত ৮১ হাজাৰ নিযুক্তি দিছোঁ । ৰাজ্যখনত উদ্যোগীকৰণ কৰিব পাৰিলে বিকাশৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব ।"
বাজেটৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"বাজেটত ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । বিৰোধীয়ে কোৱা নাই যদিও আমি কৈছো দুই লাখ চাকৰি দিম । আমি বিৰোধীক কোৱাৰ সুযোগ দিয়া নাই । প্ৰশ্নৰ আগতে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ । আমি প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰা নাই । বাজেটত এয়াৰৱেজ, হাইৱেজ আৰু ৰে'লৱেজত অহা পাঁচ বছৰত প্ৰায় দুই লাখ কোটি টকা খৰচ কৰিব বিচাৰিছোঁ । এটা টকাও অতিৰিক্ত কৰ লগাব নোৱাৰা ৰাজ্যখনে আমি সাহস কৰিছোঁ । আমি দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে,"বাজেটত সৰু সৰু হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ যোগেদি ১৩৭ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কথা কৈছোঁ । বৰ্তমানৰ ৪৫০ মেগাৱাটৰ পৰা ৮৪৫৭ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কথা কোৱা হৈছে । বিকাশ আহিবলৈ হ'লে নগৰীয়াকৰণ লাগিব । বিকাশ নহ'লে দৰিদ্ৰতাৰে বিৰুদ্ধে যুঁজিব নোৱাৰোঁ । ছেটেলাইট চিটি লাগিব । কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধীতা কৰা হৈছে । মানুহৰ সীমা বাঢ়িছে । ছেটেলাইট চিটি কৰিব নোৱাৰিলে, আদানি-আম্বানিক আনিব নোৱাৰিলে বিকাশ কেনেকৈ সম্ভৱ ?
উদ্যোগীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ কয়,"উদ্যোগ নহ'লে অসমৰ যুৱক-যুৱতী বাহিৰলৈ যাব । বাহিৰত মৃত্যু হ'লে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনিৰে মৃতদেহ আনিম । এইটো কৰিবলৈ মই মুখ্যমন্ত্রী হৈছো নেকি ? আদানি-আম্বানিক আনিবলৈ দহ বছৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে । আমাৰ বাওঁপন্থীসকলে সৰু মাটি এডোখৰ দেখিলে আদানি-আম্বানিৰ কথা কয় । এইধৰণেৰে তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত এটা বিদ্ৰোহৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে ।"
তেওঁ কয়,"গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আজি সকলো অসমীয়াই চাকৰি কৰে । গুৱাহাটীয়ে কিয় নতুন চিটি এখন বনাব নোৱাৰে ? পানী হোৱাৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিব বিচাৰিলে হুলস্থুল লগাই দিব । গুজৰাট আৰু উৰিষ্যাত আমাৰ টীম পঠিয়াব লাগে আৰু তাৰ লোকেল এৰিয়া মেথদ চাব লাগে । তাত চৰকাৰে যিকোনো স্থনীয় এলেকাক 'লোকেল এৰিয়া প্লেনিং' কৰিব পাৰে । চৰকাৰে মাটি লৈ পুনৰ ঘূৰাই দিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"আমাৰ ইয়াত 'লোকেল এৰিয়া প্লেনিং'ৰ বিধেয়ক গ্ৰহণ কৰি থৈছোঁ । কিন্তু কৰাৰ আমাৰ সাহস নাই । উন্নয়নৰ মডেল আছে । আমাৰ দেশৰ মডেলসমূহ নাচালে আৰু নক'লে আমি কিদৰে বিকাশ কৰিম । আমি মাত্র চাৰি হাজাৰ বিঘা মাটিত এখন সৰু ছেটেলাইট চিটি কৰিব বিচাৰিছোঁ । ইয়াৰ ফলত এক লাখে কাম পাব । ৰাইজে মাটি দিব বিচাৰেও একাংশই বিৰোধ কৰে ।"
বিধায়ক অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"বাজেটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভূটান আৰু অৰুণাচলৰ পৰা পানী আনি জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । ইয়াত কৃষক নেতাসকলে এটাও কথা নক'লে যে ভাল কৰিছে বুলি । ক'ৰ পৰা কলা কাপোৰ, বগা কাপোৰ পিন্ধি আহিছে । যি মানুহে অৰুণোদয়ৰ বিৰোধিতা কৰিছে সেইজনেই এইবাৰ নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিত জিকিবৰ বাবে প্ৰতিটো নামঘৰতে ডেৰ লাখকৈ নগদ টকা দিছে । ক'ৰ পৰা দিছে মই নাজানোঁ ।"
গগৈক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়,"আমি অসম দৰ্শনৰ চেক দিছোঁ । লাগিলে ন্যায়িক তদন্তৰ বাবে সাজু আছোঁ । কোনোবা পুঁজিপতিয়ে দিছে । কোনোবাই নিদিলে চেণ্ডেল পিন্ধা বিধায়কে ডেৰ লাখকৈ টকা দিবলৈ ক'ত পায় ? কণীৰ ছিণ্ডেকেটৰ কথা কয় । অসমত কণীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী কৰিব লাগিছিল । যাতে বাহিৰৰ পৰা নাহে । শ্ৰীৰামপুৰেদি কণী আহিলে দাম বেছি হ'ব । ইয়াত উৎপাদন হ'লে দাম কৰিব । মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব । আমি আমাৰ ধাৰণা সলনি কৰিব লাগিব ।"
বাজেটৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুনৰ কয়,"এই বাজেটখনত অসমক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশৰ মাজত উজলাই তোলাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে । সম্পদ সৃষ্টিৰ বাবে উদ্যোগ আৰু বিকাশ হ'ব লাগিব । দ্ৰুত বিকাশ হ'বই লাগিব । এটা ছেমিকণ্ডাক্টৰে নহ'ব । অসমৰ উন্নতিৰ বিৰোধীতা কৰাসকলক এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ । অহা পাঁচ বছৰ আমি অসমত ধুমুহাৰ দৰে কাম কৰিম ।"
বিধায়কসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়,"বিধায়কসকলক কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ । কণী, মাছ আৰু মাংসৰ ক্ষেত্রত আমি অসমক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব লাগিব । তেতিয়া ছিণ্ডিকেটৰ কথা নাহিব । গাখীৰৰ ক্ষেত্রত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব । আত্মনিৰ্ভৰ অসম কৰিব লাগিব । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে কাম কৰিব লাগিব । আমি দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিব লাগিব । অসমক উন্নতিৰ পথত লৈ যাব লাগিব । উন্নয়নৰ বিৰোধিতা কৰাসকলৰ লগত আমি আপোচ নকৰোঁ । আমি নতুন অসমৰ ইতিহাস লিখিম ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে স্বভাৱসুলভ ভংগিমাৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণৰ মাজতে অধ্যক্ষক উদ্দেশ্যি কয়,"মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণৰ মাজত কিবা ক'ব পাৰিম নে ?" লগে লগে অধ্যক্ষৰ লগতে শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকলে নোৱাৰিব বুলি কয় আৰু অখিল গগৈ নীৰৱ হৈ পৰে ।
পুনৰ অখিল গগৈয়ে কথা ক'ব বিচৰাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"কিয় আপুনি আমোদৰ বিষয় এটা হ'ব খোজে । দুয়োজনক লগ লাগিলে পিণ্টু-মিণ্টু যেন লাগে । সিদিনা ক'লা কাপোৰ পিন্ধি আহি গুচি গ'ল । মই একো বুজিয়ে নাপালোঁ । বাজেটৰ বক্তব্য ছিৰিয়াছ বক্তব্য ।"
তাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণৰ মাজতে অসম ছয় নম্বৰ দুখীয়া ৰাজ্য বুলি কৈ পুনৰ সৰৱ হৈ পৰে অখিল গগৈ । মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষণত বাৰম্বাৰ বাধা দিয়া বাবে অধ্যক্ষই অখিল গগৈক দিনটোৰ বাবে সদনৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰে ।