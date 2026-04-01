আমি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কওঁ, কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয় : দিলীপ শইকীয়া

নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত শাসক-বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ তুংগত ৷

Assam Assembly election 2026
অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (ANI)
By ANI

Published : April 1, 2026 at 10:58 PM IST

বিশ্বনাথ: নিৰ্বাচন সমাগত ৷ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত এৰাব নোৱাৰা ব্যস্ততা ৷ অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই বুধবাৰে অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰা এক বৃহৎ ৰাজহুৱা সমাৱেশে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অভূতপূৰ্ব সমৰ্থন লাভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ৷

কংগ্ৰেছে সদায় অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু বাংলাদেশীক সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা কয় ৷ আনহাতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আঁতৰোৱাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বুলি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।

এই সমাৱেশ সন্দৰ্ভত এ এন আইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত শইকীয়াই কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিলে ৷ স্বাধীন ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমে ইয়াৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই সমাৱেশে জনসাধাৰণক আশ্বস্ত কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত ৰাইজে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে ।’’

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ তুলনা কৰি শইকীয়াই কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায় । আমি খিলঞ্জীয়া বিষয়ৰ কথা কওঁ, আনহাতে তেওঁলোকে অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু বাংলাদেশীক সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা কয় । আমি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আঁতৰোৱাৰ কাম কৰোঁ, আনহাতে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে যদি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহে, তেন্তে তেওঁলোকক পুনৰ ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব ।’’

ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ নেতাসকলে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত শইকীয়াই কয়, ‘‘যিমান দূৰলৈকে কংগ্ৰেছৰ কথা, ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা বা প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা আন যিয়েই নহওক, তেওঁলোকে যিমান ভোট পোৱাৰ আশা কৰিছে, তাতকৈ কম ভোট পাব ।’’

এই আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি থকাৰ মাজতে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশ্বনাথত ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বিগত দশকত অসমত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সংযোগ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নতিয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাৰণা সলনি কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এসময়ত পিছপৰা অঞ্চলৰ লোকসকলে অশান্তিৰ মাজেৰে দিন কটাইছিল যদিও ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন দেখি এতিয়া তেওঁলোক সুখী হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘দহ বছৰৰ আগতে অসমলৈ অহা যিকোনো ব্যক্তিয়েই ৰাজ্যখনৰ পিছপৰা অৱস্থাত স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল । কিন্তু আজি অসমৰ সংযোগ উন্নত হোৱাত সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আৰু আচৰিতো হৈছে । কিছুদিন পূৰ্বে সমগ্ৰ বিশ্বই যুদ্ধ বিমান অৱতৰণ কৰিব পৰা অসমৰ ঘাইপথবোৰো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুনৰ কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যখনৰ বান, ভূমিস্খলনৰ দৰে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ কাম কৰি আছে । বৰ্তমান ৰাজ্যত শ শ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প চলি আছে আৰু অতিৰিক্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে অতিৰিক্ত ১৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।

আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূর্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্বনাথত এই জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷ ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে একক পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: কেইটামান আমোদজনক তথ্য : ২৬১ কোটি টকাৰ গৰাকী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ হাতত আছে ৪০০ টকা

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা
বিশ্বনাথত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভা
বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

