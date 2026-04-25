কংগ্ৰেছ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
পৱন খেড়াৰ জামিনৰ বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে উৎকণ্ঠা ৷
Published : April 25, 2026 at 8:25 PM IST
কলকাতা: "কংগ্ৰেছ দল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলৈ স্বাধীন । আইনৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যি বিচাৰে তাকে কৰিব পাৰে ।" এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই ৰুজু কৰা গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিন খাৰিজ কৰে । ইয়াৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ দলে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি প্ৰকাশ পোৱা খবৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এইদৰে মন্তব্য কৰে ।
এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "হয়, তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব লাগে । আমাৰ কোনো আপত্তি নাই । আইনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যি বিচাৰে তাকে কৰিব পাৰে ।" ইফালে, কংগ্ৰেছৰ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশে শনিবাৰে কয় যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক আগতীয়াকৈ জামিন প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত পৱন খেড়া উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত দলটোৱে সমৰ্থন জনাইছে । তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ আত্মবিশ্বাসী যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক এই গোচৰত সকাহ প্ৰদান কৰিব ।
ৰমেশে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে সংবাদ মাধ্যম আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । ভাবুকি, ভয়, হাৰাশাস্তিৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত ন্যায়ৰ প্ৰাধান্য পাব বুলি আমি আত্মবিশ্বাসী ।"
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই দাখিল কৰা অগ্ৰিম জামিন আবেদন শুকুৰবাৰে খাৰিজ কৰে । পৱন খেড়াই ৫ এপ্ৰিলত নতুন দিল্লীত এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আৰু বিদেশত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । এই অভিযোগক ভিত্তিহীন আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ শাখাত গোচৰ দাখিল কৰিছিল ।