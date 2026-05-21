বিৰোধী দলপতি হ’ব ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ! হাইকমাণ্ডৰ অনুমোদন
কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ইতিমধ্যে বিৰোধী দলপতি হিচাপে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নামত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : May 21, 2026 at 5:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসম বিধানসভাত বিৰোধী দলপতি হ’ব ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ৷ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ইতিমধ্যে বিৰোধী দলপতি হিচাপে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নামত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ এক শীৰ্ষ সুত্ৰই ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ সেই বৈঠকতে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক বিৰোধী দলপতি হিচাপে অনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ আসনৰ সংখ্যা ১৯ খনলৈ হ্ৰাস পায় ৷ ১২৬ জনীয়া অসম বিধানসভাত অতি কমেও ২১ জন বিধায়ক থকা দলেহে বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল । ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে ২৯ খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু বিৰোধী দলপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল নাজিৰা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা দেৱব্ৰত শইকীয়াই । কিন্তু এইবাৰ দলটোৱে অসম বিধানসভাৰ এক ষষ্ঠাংশ আসন লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ৷ যাৰ বাবে এইবাৰ অসম বিধানসভাত বিৰোধী দলপতি নাথাকিব নেকি বুলি বিশেষভাৱে চৰ্চা চলিছিল ৷
কিন্তু ২০০১ চনত এই আইন সংশোধন কৰি এক দশমাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হয় ৷ যাৰ বাবে এতিয়া ১৩ জন বিধায়ক থকা বিৰোধী দলেও বিৰোধী দলপতি পদ লাভ কৰাৰ বাট মুকলি হয় । অৱশ্যে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰতহে ।
ইয়াৰ পাছতেই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাক অধিষ্ঠিত কৰা হ'ব সেই বিষয়ক লৈ চৰ্চা চলিবলৈ ধৰে ৷ আনহাতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত জিকি অহা কংগ্ৰেছৰ ১৯ জন বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮ জনেই মুছলমান বিধায়ক । কেৱল নাওবৈচাৰ বিধায়ক ডাঃ জয়প্রকাশ দাস হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ একমাত্র হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতিনিধি । প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা নাওবৈচাৰ ডাঃ জয়প্রকাশ দাস ৰাজনীতিত যদিও যথেষ্ট পুৰণি যদিও বিধায়ক হিচাপে একেবাৰে নতুন ।
ইফালে কংগ্ৰেছৰ ১৯ জন বিধায়কৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত বীৰসিং জাৰুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী । বিৰোধী দলপতি পদত জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত বিধায়ক নিযুক্তি কৰিলে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ সম্ভাৱনাই বেছি । তেওঁ এইবাৰ পঞ্চবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ তেওঁ ২০১৬ চনৰ পৰা দক্ষিণ শালমাৰা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ৷
তেওঁ ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০৬ চনলৈ কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে আৰু ২০০২ চনৰ পৰা ২০০৬ চনলৈ প্ৰথম তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী (স্বতন্ত্ৰ) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।