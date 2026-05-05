ড৹ তপন দাসক উষ্ম আদৰণি; ডিমৰীয়াৰ বাবে দিনে-নিশাই কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

ড৹ তপন দাসক উষ্ম আদৰণি; ডিমৰীয়াৰ বাবে দিনে-নিশাই কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত ৬৫,৩৮৫ টা ভোটৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয় অগপ প্ৰাৰ্থীৰ ।
Published : May 5, 2026 at 11:54 AM IST
সোণাপুৰ: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ গঠন হোৱা গুৱাহাটীৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত অগপই বিজয়ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত এই সমষ্টিটোত এনডিএ সমৰ্থিত অসম গণ পৰিষদৰ যুৱ নেতা ড৹ তপন দাসে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰি সমষ্টিটোৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ।
নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ খতিয়ান :
২০ টা ৰাউণ্ডত হোৱা ভোটগণনাৰ অন্তত তপন দাসে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাক ৬৫,৩৮৫ টা ভোটৰ বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰাৰ্থীসকলে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ:
- ড৹ তপন দাস (অগপ) : ১,১৬,০৫৮ টা ভোট
- কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা (কংগ্ৰেছ) : ৫০,৬৭৩ টা ভোট
- কাবেৰী দাস টেৰণ (নিৰ্দলীয়) : ৫,৮৫৩ টা ভোট
- নিতুল দাস (নিৰ্দলীয়) : ১,৮৬৫ টা ভোট
- ভাস্কৰজ্যোতি পাঠক (নিৰ্দলীয়) : ১,৫৯৩ টা ভোট
- নোটা (NOTA) : ৩,৩০৬ টা ভোট
উল্লেখ্য যে ২,১৮,১৫৮ গৰাকী মুঠ ভোটাৰ থকা সমষ্টিটোত এইবাৰ ৮১.৭৯ শতাংশই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল ।
উষ্ম আদৰণি :
বিজয়ী হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই নিশা তপন দাস সোণাপুৰ বালিগেটস্থিত অগপৰ ডিমৰীয়া বিধান পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীক আদৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক তথা অগপ-বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে ভিৰ কৰে । আতচবাজী আৰু নাচ-গানেৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো উৎসৱমুখৰ হৈ পৰে । বিধান পৰিষদৰ সভাপতি শ্ৰীকান্ত ডেকাৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত এখন চমু সভাত তেওঁক জাপি,গামোচা আৰু ফুলৰ মালাৰে শুভেচ্ছা জনোৱা হয় ।
নতুন ডিমৰীয়া গঢ়াৰ সপোন :
বিজয়ৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত আৱেগিক হৈ পৰা ড৹ দাসে কয়, "প্ৰথমে সমূহ ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো । নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আশীৰ উৰ্ধৰ জ্যেষ্ঠ ভোটাৰলৈকে সকলোৰে মৰম পাবলৈ সক্ষম হৈছো । ৰাইজৰ এই মৰম শিৰত লৈ মই এখন নতুন ডিমৰীয়া গঢ়াৰ সপোন দেখিছো ।"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই সমষ্টিটোৰ প্ৰতি বিশেষ চকু দিব বুলি ইতিমধ্যে আশ্বাস দিছে । অনাগত দিনত ডিমৰীয়াত এটা উন্নতমানৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম-কাজত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব বুলিও তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে । অসমত এনডিএৰ এই বিজয়ক উন্নয়নৰ জয় বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নয়নৰ ধাৰাক সমৰ্থন কৰিয়েই ৰাইজে এইদৰে ভোটদান কৰিছে ।
