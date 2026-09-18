ভোট চুৰি, চৰকাৰ চুৰি, এতিয়া দল চুৰি: নিৰ্বাচন আয়োগক তীব্ৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ

ভোট চুৰি, চৰকাৰ চুৰি, এতিয়া দল চুৰি: নিৰ্বাচন আয়োগক তীব্ৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ
যেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ দল চুৰি হ’ব পাৰে, তেতিয়া কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ ভোটো চুৰি হোৱাটো একো আচৰিত কথা নহয় বুলি লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় ।
By PTI
Published : September 18, 2026 at 1:50 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিমবংগৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বী দল তৃণমূল কংগ্ৰেছক দলৰ নাম আৰু 'ঘাঁহ-ফুল'ৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সিদ্ধান্তত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
শুকুৰবাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব হৈছে আদেশ ৰক্ষা কৰা । কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জনসাধাৰণৰ ৰায় উলংঘা কৰা সেই শক্তিকে সহায় কৰিছে ।
"প্ৰথম শিৱসেনা, তাৰ পিছত এনচিপি আৰু এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ । প্ৰতিবাৰেই একে আৰ্হি, বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে একত্ৰিত হৈ এটা দল বিভাজন কৰে । তাৰ পিছত ইয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক কাঢ়ি লৈ যায় ।"
যেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ দল চুৰি হ’ব পাৰে, তেতিয়া কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ ভোটো চুৰি হোৱাটো একো আচৰিত কথা নহয় বুলি লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় ।
"ভোট চুৰি । চৰকাৰ চুৰি । এতিয়া দল চুৰি । এইবোৰ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অৱনতিৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে ।" ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ।
"ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব হৈছে আদেশ ৰক্ষা কৰা । কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জনসাধাৰণৰ ৰায় উলংঘা কৰা সেই শক্তিকে সহায় কৰিছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে এই যুঁজখন কেৱল মমতা বেনাৰ্জীৰ নহয় । এই যুঁজখন প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ, মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন বিচৰা প্ৰতিজন ভোটাৰৰ যুঁজ ।
পশ্চিমবংগৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বী সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ফৈদক দলৰ নাম আৰু 'ঘাঁহ-ফুল'ৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তক বৃহস্পতিবাৰে গৰিহণা দি কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৱে সাংবিধানিক দায়িত্ব উলংঘা কৰিছে ।
কংগ্ৰেছে লগতে কয় যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নাম আৰু প্ৰতীক স্থগিত ৰখাটো মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দিয়া “শেষ নিশাৰ জন্মদিনৰ উপহাৰ” ।
নিৰ্বাচন আয়োগে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ফৈদসমূহক উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলৰ নাম আৰু প্ৰতীক ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । লগতে শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভিতৰত নিজৰ পচন্দৰ নাম আৰু প্ৰতীক দাখিল কৰিবলৈ কয় ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা জাৰি কৰা অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন আদেশত আয়োগে মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰূপ ৰয়ৰ নেতৃত্বত দুয়োটা ফৈদৰ নেতাৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰতীক (সংৰক্ষণ আৰু আবণ্টন) আদেশ ১৯৬৮ৰ বিধান অনুসৰি এই বিষয়টোত নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন ।
নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন আদেশত কয়, "ৰেকৰ্ডত উপলব্ধ সকলো তথ্যৰ ওপৰত সঠিকভাৱে বিবেচনা কৰাৰ পিছত... আয়োগৰ এই মতামত যে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছত দুটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী গোট আছে, এটা শ্ৰীমতী মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত আৰু আনটো শ্ৰী অৰূপ ৰয়ৰ নেতৃত্বত ।" নিৰ্বাচন আয়োগে লগতে কয়, "এতিয়া প্ৰতিটো গোটেই নিজকে প্ৰকৃত দল বুলি দাবী কৰিছে আৰু সেয়েহে এই বিষয়টো নিৰ্বাচনী প্ৰতীক (সংৰক্ষণ আৰু আবণ্টন) আদেশ ১৯৬৮ৰ ১৫নং পেৰাৰ অধীনত আয়োগে এই বিষয়টোত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন ।"
সেই অনুসৰি আয়োগে কয় যে দুয়োটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী গোটকে সমান স্থিতিত ৰাখিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে পূৰ্বৰ নজিৰ অনুসৰি আয়োগে বৰ্তমানৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ আৰু বিষয়টোত বিবাদৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোহোৱালৈকে বৰ্তমানৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন আদেশ জাৰি কৰা হৈছে ।
"শ্ৰী অৰূপ ৰয় (আবেদনকাৰী) আৰু শ্ৰীমতী মমতা বেনাৰ্জী (প্ৰতিবাদী) নেতৃত্বাধীন কোনোটো গোটেই দলৰ নাম 'অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ' ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি নাপাব ।" আদেশত কয় ।
আয়োগে কয় যে দুয়োটা গোটৰ কোনো এটাকে ‘অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ’ৰ বাবে সংৰক্ষিত ‘ফুল আৰু ঘাঁহ’ৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও অনুমতি দিয়া নহ’ব ।