ৰহাত কোন হ’ব জনতাৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী ? সমানে যুঁজিছে শশী-উৎপলে

ৰহাত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াই ।

Assam Assembly Election 2026
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 7:02 PM IST

বঢ়মপুৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আৰ্কষণীয় হৈছে ৬১ নং ৰহা সমষ্টিৰ ৰাজনেতিক দৃশ্যপট । সমষ্টিটোত ২০২৬ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ মূল যুঁজখন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত হোৱাৰ সম্ভৱনা অধিক । ৰহাত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াই । ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । দুয়োজন প্ৰাৰ্থীয়ে সমষ্টিটোত বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি প্ৰচাৰ কাৰ্য তুগংত কৰি তুলিছে ।

বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসে সমষ্টি উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰিছোঁ । অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দূৰদৰ্শী মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰহাত সংকল্প যাত্ৰাত উপস্থিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিবৰ বাবে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আমাক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি যি উৎসাহ উদ্দীপনা জনালে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ । আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটে ৰহাত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হ’ম ।"

‘‘ৰহা সমষ্টিৰ এটা সমস্যা হৈছে বান সমস্যা । বানত ৰহা সমষ্টিৰ লগতে কেঁকুবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে জীয়াতু ভুগিব লগা হয় । আগন্তুক সময়ত এই অঞ্চলটোক কেনেকৈ বানমুক্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি চেষ্টা কৰিম । ৰাস্তা-ঘাট, শিক্ষানুষ্ঠানৰো কিছু কাম কৰিব লগা আছে । যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত বিজেপি-অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ পুনৰ গঠন হ'ব, সেয়ে আগন্তুক দিনবোৰত অসমৰ দূৰদৰ্শী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগত লৈ ৰহাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে কাম কৰিম ।’’ বিধায়ক দাসে কয় ৷

ইফালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উৎপল বণিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বহুকেইটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সম্পৰ্কত সাংবাদিকে সোধা প্লশ্নৰ উত্তৰত উৎপল বণিয়াই কয়, ‘‘ৰাইজৰ পৰা বহু সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ । চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে, বুথে বুথে গৈছোঁ । ঘৰতো প্ৰতিদিনে বহুলোকৰ সমাগম ঘটে । সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সকলোবোৰ পৰিৰ্ৱতন হয় । এইবাৰ অসমৰ চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা লগে লগে ৰহাৰ বিধায়কো পৰিৱৰ্তন হ'ব ।’’

ৰহা সমষ্টিবাসীক কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ৰহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি ক’লে বহুত আছে । আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ৷ ইয়াত APSC, UPSC কোচিং চেণ্টাৰ গঢ় দিব লাগিব ৷ আমাৰ পলিটেকনিকখন হোৱাৰ কথা আছিল, পলিটেকনিকখন আনিব লাগিব ৷ ৰহা কলেজত বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা বহুত কৰিব লগা আছে ।’’

‘‘আমাৰ কৃষিভূমিসমূহ অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে কেনেকৈ উৎপাদনমুখী কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব । ক্ষুদ্ৰ, মজলীয়া, বৃহৎ উদ্যোগত স্থাপনত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম । পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আমচৈ কুণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি আছে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে সেই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহে ভাৰতবৰ্ষত পৰিচয় লাভ কৰে । এটা বা দুটা সমস্যা হ’লে ক’বলৈ ভাল । ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত পিছপৰা সমষ্টিটো ৰহা । গতিকে উন্নয়ন কৰিব লাগিব ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

কেঁচাসোণৰ গহনাৰ এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী হোৱা পিছতো ৰাজনীতিলৈ কিয় আহিবলগীয়া হ’ল বুলি প্ৰশ্ল কৰাত বণিয়াই কয়, ‘‘বিধায়কৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি নাপাই মোৰ ঘৰলৈ যেতিয়া এজন অন্ধ মানুহ সহায় বিচাৰি আহে, তেতিয়া মই নিজৰ সাধ্য অনুসৰি সহায় কৰি পিছত নিৰুপায় হৈ যাওঁ । যেতিয়া কোনো ৰোগীৰ পৰিয়ালে আই চি উ বিচাৰি মোলৈ ফোন কৰিলে মই সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া মই ৰাজনৈতিক জগতখনলৈ আহিবলৈ বাধ্য । তাৰোপৰি ৰহা সমষ্টি উন্নয়ন কৰা, ৰহা সমষ্টিৰ যুৱ -মহিলা সকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন কৰাই লক্ষ্য ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলোৱা সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বহুত দিনৰ পৰা মই চিঞৰি আছিলো ৰহা মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাৰ চৰকাৰীকৰণ লাগে আৰু তেখেতে কৈছে বিজ্ঞান শাখাটো চৰকাৰী কৰি দিব । সকলোতকৈ আচৰিত কথা ইয়াৰ আগৰবাৰো তেখেতে চৰকাৰী কৰিব বুলি কৈছিল । নতুনকৈ একেখন কেছেটকে বজাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । আমাক বিজ্ঞান শাখাও লাগে । ৰহাবাসীয়ে গৌৰৱ বোধ কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ এটা ইউনিট ৰহাত দিয়া কথা কৈছে । মই আগতেই চিঞৰি আছিলোঁ । হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি পৰি আছে ।’’

‘‘আমাক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ লাগে, মজলীয়া উদ্যোগ লাগে, বৃহৎ উদ্যোগ লাগে । উদ্যোগ হ'লেহে আমাৰ মানুহবোৰ স্বাৱলম্বী হ'ব । আমাৰ বহুত ল’ৰা-ছোৱালী বেংগালুৰুত আছে, আমি নিৰুপায় । গতিকে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম । অৱশ্যে এইটোও ক’ম তেখেতে লোভ সামৰিব নোৱাৰি এই প্ৰকল্পবোৰ জালুকবাৰীলৈ লৈ নাযায় যেন ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁলোকৰ বাবে কি কৰিব বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উৎপল বণিয়াই কয়, ‘‘যুৱ প্ৰজন্মক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াটো আমাৰ মূল লক্ষ্য । আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত ল’ৰা-ছোৱালী দিল্লী, বেংগালুৰু, কলিকতাত আছে । সেই ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ ট্ৰেইনত আহিবলৈ টিকট কাটিবলৈ পইচা নাথাকে । এনে পৰিবেশৰ মাজত চলি আছে তেওঁলোক । স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত চাবলগীয়া আছে ।’’

তিনি গগৈ মিলনে অসমৰ ৰাজনীতিত কেনে প্ৰভাৱ পেলাৱ বুলি সোধাত উৎপল বণিয়াই কয়, ‘‘তিনি গগৈয়ে এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । উজনি অসমত যথেষ্ট জোৱাৰ উঠিছে । ৰহাত মাথো ফলাফল ওলাবলৈ বাকী আছে ।’’ আনহাতে, ৰহা সমষ্টিত এআইইউডিএফ উৎপল বণিয়াৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ’ব নেকি সোধাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এআইইউডিএফৰ যি কেইজন মানুহ আছে, গোটেই কেইজন মোৰ লগতেই ঘূৰি আছে । বিজেপিৰ বিপক্ষৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মোৰ জ্যেষ্ঠ, তেখেতক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ । তেখেতৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাই । তেখেতৰ পৰা মই আৰ্শীবাদ বিচাৰিম ।"

