টকাৰ বাণ্ডিলৰ সৈতে তৃণমূল নেতাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল; বংগত তীব্ৰ বিতৰ্ক
পঞ্চায়ত সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ মহম্মদ গিয়াছুদ্দিন মণ্ডলে অবৈধ লেনদেনৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি এই ক্লিপটো ২০২২ চনৰ আৰু ইয়াত তেওঁৰ কোনো ভূমিকা নাই বুলি দাবী কৰে ।
Published : January 5, 2026 at 5:45 PM IST
কলকাতা : তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা মহম্মদ গিয়াছুদ্দিন মণ্ডলক এখন টেবুলত দম কৰি থোৱা টকাৰ বাণ্ডিলৰ সৈতে দেখুওৱা এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ই পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগাইছে ।
ভিডিঅ’টোত উত্তৰ ২৪ পৰগণা জিলাৰ বৰাছাট প্ৰথম পঞ্চায়ত সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ মণ্ডলক স্থানীয় ব্যৱসায়ী ৰকিবুল ইছলামৰ সৈতে দেখা গৈছে । তাত ৫০০ টকাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন টেবুলত জমা কৰি থোৱা যেন অনুমান হৈছে । অৱশ্যে ই টিভি ভাৰতে স্বতন্ত্ৰভাৱে এই ভিডিঅ’ ফুটেজৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰিব পৰা নাই ।
ক্লিপটোত কোনোবাই ফোনত "নগদ ধনেৰে নে ফাইনেন্স"ত ক্ৰয় কৰা হ'ব বুলি সুধি থকা শুনা গৈছে । আনহাতে, আন এজন ব্যক্তিয়ে ধনেৰে ভৰ্তি এটা নাইলনৰ বেগ লৈ প্ৰৱেশ কৰে । যদিও এই ফুটেজৰ ফলত অবৈধ নগদ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, তথাপিও মণ্ডলে অভিযোগ খণ্ডন কৰি দাবী কৰে যে ক্লিপটো ২০২২ চনৰ আৰু এই লেনদেনত তেওঁৰ কোনো ভূমিকা নাছিল । "মই কেৱল বহি আছিলোঁ । ই এটা পুৰণি ভিডিঅ' । কেইজনমান বন্ধু মাটিৰ চুক্তিৰ সৈতে জড়িত আছিল । মই মাত্ৰ সেইটোৱেই জানো ।" তেওঁ কয় ।
আনহাতে, ফোনত কথা কৈ থকা দেখা পোৱা ইছলামেও কোনো ধৰণৰ অন্যায় কৰা বুলি অস্বীকাৰ কৰি কয় যে এই নগদ ধন মাটিৰ লেনদেনৰ সৈতে জড়িত । "এইটো দুবছৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ' । মোৰ যিমানদূৰ মনত আছে, মাটিৰ চুক্তিৰ ধন গণনা কৰা হৈছিল । মাটিত বিনিয়োগ কৰা হৈছিল ।" মণ্ডলক ধনৰ লেনদেনৰ অংশীদাৰ আৰু যিটো স্থানত ভিডিঅ'টো দেখুওৱা হৈছে সেই স্থান তেওঁৰ কাৰ্যালয় নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় ।
ইফালে ভিডিঅ’টো প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বৰাছাট প্ৰথম ব্লকৰ তৃণমূলৰ আহ্বায়ক মহম্মদ ইছা সৰকাৰে কয় যে কোনো অন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হ’লে দলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । তেওঁ লগতে কয়, "আজিহে (দেওবাৰে) বিষয়টোৰ বিষয়ে মই জানিব পাৰিলোঁ । মই দলক এই বিষয়ে অৱগত কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ সত্যতা প্ৰমাণিত হয় আৰু অপৰাধবোধ প্ৰতিষ্ঠা হয় তেন্তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধনৰ উৎসক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় ।"
ইফালে, ভিডিঅ’ ক্লিপটোৰ জৰিয়তে শাসকীয় দলৰ 'প্ৰকৃত স্বৰূপ' উদঙাই দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিজেপিয়ে । মণ্ডলক 'ভূ-মাফিয়া' বুলি অভিযোগ কৰি বিজেপি নেতা তাপস মিত্ৰই কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে তৎকালীন তদন্তৰ দাবী জনাইছে । সংবাদ সংস্থাৰ আগত তেওঁ কয়, "আমি অনুব্ৰত মণ্ডল আৰু পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ দৰে গোচৰ দেখিছোঁ । তৃণমূলে বংগক লুটপাত কৰি আছে । আমি বিচাৰোঁ যে ইডিয়ে তদন্ত কৰক আৰু কেন্দ্ৰয়ো তাত হস্তক্ষেপ কৰক ।"