টকাৰ বাণ্ডিলৰ সৈতে তৃণমূল নেতাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল; বংগত তীব্ৰ বিতৰ্ক

পঞ্চায়ত সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ মহম্মদ গিয়াছুদ্দিন মণ্ডলে অবৈধ লেনদেনৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি এই ক্লিপটো ২০২২ চনৰ আৰু ইয়াত তেওঁৰ কোনো ভূমিকা নাই বুলি দাবী কৰে ।

Bengal cash viral video
ভিডিঅ'ত এগৰাকী স্থানীয় ব্যৱসায়ীৰ সৈতে মণ্ডলক দেখা গৈছে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 5, 2026 at 5:45 PM IST

কলকাতা : তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা মহম্মদ গিয়াছুদ্দিন মণ্ডলক এখন টেবুলত দম কৰি থোৱা টকাৰ বাণ্ডিলৰ সৈতে দেখুওৱা এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ই পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগাইছে ।

ভিডিঅ’টোত উত্তৰ ২৪ পৰগণা জিলাৰ বৰাছাট প্ৰথম পঞ্চায়ত সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ মণ্ডলক স্থানীয় ব্যৱসায়ী ৰকিবুল ইছলামৰ সৈতে দেখা গৈছে । তাত ৫০০ টকাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন টেবুলত জমা কৰি থোৱা যেন অনুমান হৈছে । অৱশ্যে ই টিভি ভাৰতে স্বতন্ত্ৰভাৱে এই ভিডিঅ’ ফুটেজৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰিব পৰা নাই ।

Bengal cash viral video
ফুটেজত স্থানীয় ব্যৱসায়ী ৰকিবুল ইছলামক নগদ ধনেৰে ভৰা নাইলনৰ বেগ লৈ অহা দেখা গৈছে (ETV Bharat)

ক্লিপটোত কোনোবাই ফোনত "নগদ ধনেৰে নে ফাইনেন্স"ত ক্ৰয় কৰা হ'ব বুলি সুধি থকা শুনা গৈছে । আনহাতে, আন এজন ব্যক্তিয়ে ধনেৰে ভৰ্তি এটা নাইলনৰ বেগ লৈ প্ৰৱেশ কৰে । যদিও এই ফুটেজৰ ফলত অবৈধ নগদ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, তথাপিও মণ্ডলে অভিযোগ খণ্ডন কৰি দাবী কৰে যে ক্লিপটো ২০২২ চনৰ আৰু এই লেনদেনত তেওঁৰ কোনো ভূমিকা নাছিল । "মই কেৱল বহি আছিলোঁ । ই এটা পুৰণি ভিডিঅ' । কেইজনমান বন্ধু মাটিৰ চুক্তিৰ সৈতে জড়িত আছিল । মই মাত্ৰ সেইটোৱেই জানো ।" তেওঁ কয় ।

আনহাতে, ফোনত কথা কৈ থকা দেখা পোৱা ইছলামেও কোনো ধৰণৰ অন্যায় কৰা বুলি অস্বীকাৰ কৰি কয় যে এই নগদ ধন মাটিৰ লেনদেনৰ সৈতে জড়িত । "এইটো দুবছৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ' । মোৰ যিমানদূৰ মনত আছে, মাটিৰ চুক্তিৰ ধন গণনা কৰা হৈছিল । মাটিত বিনিয়োগ কৰা হৈছিল ।" মণ্ডলক ধনৰ লেনদেনৰ অংশীদাৰ আৰু যিটো স্থানত ভিডিঅ'টো দেখুওৱা হৈছে সেই স্থান তেওঁৰ কাৰ্যালয় নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় ।

ইফালে ভিডিঅ’টো প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বৰাছাট প্ৰথম ব্লকৰ তৃণমূলৰ আহ্বায়ক মহম্মদ ইছা সৰকাৰে কয় যে কোনো অন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হ’লে দলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । তেওঁ লগতে কয়, "আজিহে (দেওবাৰে) বিষয়টোৰ বিষয়ে মই জানিব পাৰিলোঁ । মই দলক এই বিষয়ে অৱগত কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ সত্যতা প্ৰমাণিত হয় আৰু অপৰাধবোধ প্ৰতিষ্ঠা হয় তেন্তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধনৰ উৎসক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় ।"

ইফালে, ভিডিঅ’ ক্লিপটোৰ জৰিয়তে শাসকীয় দলৰ 'প্ৰকৃত স্বৰূপ' উদঙাই দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিজেপিয়ে । মণ্ডলক 'ভূ-মাফিয়া' বুলি অভিযোগ কৰি বিজেপি নেতা তাপস মিত্ৰই কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে তৎকালীন তদন্তৰ দাবী জনাইছে । সংবাদ সংস্থাৰ আগত তেওঁ কয়, "আমি অনুব্ৰত মণ্ডল আৰু পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ দৰে গোচৰ দেখিছোঁ । তৃণমূলে বংগক লুটপাত কৰি আছে । আমি বিচাৰোঁ যে ইডিয়ে তদন্ত কৰক আৰু কেন্দ্ৰয়ো তাত হস্তক্ষেপ কৰক ।"

