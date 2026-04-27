পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচন : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসমাবেশৰ পূৰ্বে জগদ্দলত বিজেপি-টিএমচিৰ সংঘৰ্ষ, গুলীবিদ্ধ- ১
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত জগদ্দল আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত বিজেপি আৰু টিএমচি কৰ্মীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত । কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন ।
Published : April 27, 2026 at 9:48 AM IST
জগদ্দল (পশ্চিমবংগ) : ২৯ এপ্ৰিলত পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজত কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ ঠিক পূৰ্বে তৃণমূল আৰু বিজেপি শিবিৰৰ মাজত হোৱাৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত উত্তৰ ২৪ পৰগনাৰ জগদ্দল একপ্ৰকাৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে । স্থানীয় আৰক্ষী থানাৰ ঠিক সন্মুখতে দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় । ইটোৱে আনটো পক্ষলৈ ইটা নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে গুলীবৰ্ষণ হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে । এই ঘটনাত বিজেপি সাংসদ অৰ্জুন সিঙৰ পুত্ৰ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৱন সিঙৰ এজন দেহৰক্ষী গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অঞ্চলটোত কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিব । প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেশ কুমাৰৰ সমৰ্থনত জগদ্দলত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণৰ কথা আছে । কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে তৃণমূল আৰু বিজেপি ফৈদৰ মাজত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষৰ ফলত জগদ্দলত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থিত লোকে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত উপস্থিত নাথাকিবলৈ লোকসকলে ভাবুকি দিয়া বুলি বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তদুপৰি কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজেশ কুমাৰ প্ৰসংগত কিছুমান আপত্তিজনক মন্তব্যও কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজেশে এই বিষয়ত জগদ্দল থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰে ।
দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজেশ কুমাৰে কেইবাজনো দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে জগদ্দল থানাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এফআইআৰৰ প্ৰতিলিপি সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে তৃণমূল সমৰ্থিত দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি সংগ্ৰহ কৰে । ঠিক সেই মুহূৰ্ততে তৃণমূলৰ দুই নেতা মনোজ পাণ্ডে আৰু সৌৰভ সিং দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ সৈতে থানাত উপস্থিত হয় । লগে লগে থানা চৌহদৰ ভিতৰতে দুয়োটা ফৈদৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় । কিছু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লয় । দুয়োপক্ষই ইটা-শিল নিক্ষেপ কৰে ।
জগদ্দল থানাৰ ঠিক ওচৰতে অৱস্থিত প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ অৰ্জুন সিঙৰ পুত্ৰ পৱন সিঙৰ বাসগৃহ আছে । অভিযোগ অনুসৰি এই উত্তেজনাৰ মাজতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একাংশ সমৰ্থকে তেওঁৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে । পৱন সিঙে দাবী কৰে যে তৃণমূল সমৰ্থিত লোকসকলে তেওঁৰ ঘৰত বোমা নিক্ষেপ আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । দেহৰক্ষী হিচাপে থকা চিআইএছএফৰ জোৱান যোগেশ শৰ্মা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়; তেওঁৰ ভৰিত গুলী লাগে । সম্প্ৰতি কলকাতাৰ এখন চিকিৎসালয়ত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
ইফালে এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে অৰ্জুন সিং সমৰ্থকৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । লগে লগে পৰিস্থিতি আৰু ভয়ংকৰ হৈ পৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে তৃণমূলৰ কৰ্মীসকলেও বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এই ঘটনা বিজেপি কৰ্মীৰ বাবে সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে তৃণমূল কৰ্মীয়ে । অৱশ্যে কোন সঁচা, কোন মিছা সেয়া সময়ে ক'ব ।
