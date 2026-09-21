চামগুৰি মানেই যেন নিৰ্বাচনী হিংসা ! উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ উত্তপ্ত
নিৰ্বাচন আহিলেই চামগুৰি সমষ্টিত আৰম্ভ হয় আক্ৰমণ, প্ৰত্যাক্ৰমণ, মাৰপিটৰ দৰে হিংসাত্মক ঘটনা । দেওবাৰে চামগুৰিত সংঘটিত হয় প্ৰথমটো হিংসাত্মক ঘটনা ।
Published : September 21, 2026 at 12:32 PM IST
নগাঁও : নিৰ্বাচন মানেই যেন সংঘাত, হিংসাত্মক ঘটনাৰ অন্যতম সাক্ষী হৈ পৰে নগাঁও জিলাৰ বিশেষকৈ চামগুৰি সমষ্টি ৷ ২০০৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাই হয়তো সমষ্টিটোত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত নোহোৱাকৈ কোনো এটা নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱা নাই ৷ অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠাৰ সময়ত নগাঁৱৰ চামগুৰিত দেওবাৰে নিশা প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
এসময়ৰ কংগ্ৰেছৰ অভেদ্য দুৰ্গ চামগুৰিত কোনো বিৰোধী দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰেই চলাব পৰা নাছিল ৷ এ আই ইউ ডি এফেই হওঁক অথবা অগপ দলেই হওঁক চামগুৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাটো কাৰোৱে বাবেই সহজ নাছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত বিৰোধীলৈ অহা কংগ্ৰেছ দলো একে পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় ৷ প্ৰায় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই সমষ্টিটোত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে ৷
বিগত ২০০৬ চনৰ পৰাই প্ৰতিটো পঞ্চায়ত, বিধানসভা অথবা লোকসভা নিৰ্বাচনত ব্যাপক ৰূপত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এইবেলিৰ লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনতো প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত হয় ৷
সোমবাৰে চামগুৰি সমষ্টিৰ লৰিৰমূখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পেণ্ডেলৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে নিশা এদল অচিনাক্ত দূৰ্বৃত্তই পেণ্ডেল ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে অগ্নিসংযোগ কৰে ৷
পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা টেণ্ট হাউছৰ মালিকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এদল শ্ৰমিকে নিশা কাম কৰি থাকোতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই সভাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰি শ্ৰমিকসকলক প্ৰথমে খেদি পঠিয়াই আৰু তাৰ পিছত পেণ্ডেলৰ কাপোৰ, বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীৰ উপৰিও অন্যান্য সা-সামগ্ৰীত অগ্নিসংযোগ কৰে ৷
সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক তানজিল হুছেইনে সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম তদাৰক কৰি আঁতৰি যোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই দূৰ্বৃত্তই সভাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰে ৷
২০০৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন:
২০০৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পুৰ্বে সংখ্যালঘূৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ জন্মলাভ কৰা বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ দল চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷
সেই সময়ত সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক হিচপে নিৰ্বাচিত হৈ ৰাজ্যৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী আছিল ৰকিবুল হুছেইন ৷ ৰকিবুল হুছেইনৰ চামগুৰি সমষ্টি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গ’লেই এ আই ইউ ডি এফ দলৰ নেতৃত্ব আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷
আনকি দলটোৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলো চামগুৰি সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল ৷ আজমল আধাবাটতে আটকো হ’বলগীয়া হৈছিল ৷ ব্যাপক হিংসাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল ২০০৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷
২০১১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন:
সেই সময়তো প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ সমষ্টি চামগুৰিৰ পৰা অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তও একে পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গ’লেই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তও আক্ৰমণ, হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ চামগুৰিত প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা অগপৰ কেইবাখনো বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰা হৈছিল ৷
২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচন:
কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ অন্ত পৰাৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো চামগুৰিত ব্যাপক উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছিল ৷ সেই সময়ত নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও চামগুৰিত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি আক্ৰমণৰ বলি হয় ৷ বিজেপিৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰচাৰ সভাতেই কংগ্ৰেছীয়ে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচন:
চামগুৰি সমষ্টিত পুৰ্বে কংগ্ৰেছে কৰা একেই পৰম্পৰা যেন শাসনত থকা বিজেপিয়েও অব্যাহত ৰাখিলে ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনতো চামগুৰি সমষ্টিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসাই গা কৰি উঠিছিল ৷
২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন:
কেৱল এয়াই নহয়, বিগত ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীও চামগুৰিত বিজেপিৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷
শেহতীয়াকৈ হ’বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনতো চামগুৰিত নিৰ্বাচনী হিংসা আৰম্ভ হৈছে ৷ অৱশ্যে দেওবাৰে নিশা চামগুৰিত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাত কোন জড়িত সেয়া এই বাতৰি লিখা সময়লৈকে পোহৰলৈ অহা নাই ৷ এই সন্দৰ্ভত বাতৰি লিখা সময়লৈকে কংগ্ৰেছে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্যও কৰা নাই ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত শ্ৰমিকে কয়, “বহুকেইজনীয়া দূৰ্বৃত্তৰ দল এটাই হাতে হাতে দা আৰু কুঠাৰ লৈ সভাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰা দেখিয়েই আমি এই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ ৷ পাছত পেণ্ডেলৰ সামগ্ৰীসমূহ জ্বলাই ভস্মীভূত কৰে ৷”
ঘটনা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নাই এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত কোনো কথা অৱগত কৰা নাই ৷ অৱশ্যে নিশাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷