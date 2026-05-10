ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ; আগবঢ়ালে ২০০ ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা

ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ; আগবঢ়ালে ২০০ ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা
Published : May 10, 2026 at 3:26 PM IST
চেন্নাই(তামিলনাডু): মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব লৈ শাসনৰ গাদীত বহাৰ পিছতে ৰাজ্যবাসীলৈ উপহাৰ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোচেফ বিজয়ৰ ৷ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে টিভিকে নেতা চি জোচেফ বিজয়ে ২০০ ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি প্ৰথমটো আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনাত স্বাক্ষৰ কৰে ।
সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সমৰ্থন প্ৰমাণ কৰাৰ পিছত শনিবাৰে তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে বিজয়ক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনায় ।
ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে চেন্নাইৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত চি জোচেফ বিজয়ৰ নেতৃত্বত নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে বিজয় আৰু মন্ত্ৰীসভাক ৯ গৰাকী মন্ত্ৰীক গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ কথাও ব্যক্ত কৰে টিভিকেৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ৷
কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিজয়ে ৰাজ্যবাসীক প্ৰথমটো উপহাৰ প্ৰদান কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি ২০০ ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আঁচনি ৰূপায়ণকাৰী এক ফাইলত স্বাক্ষৰ কৰে য মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিজয়ৰ এয়া প্ৰথমটো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত । অৱশ্যে এই আঁচনি কেৱল ৫০০ ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰা পৰিয়ালসমূহৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ’ব ।
আনহাতে, বিজয়ে ‘‘সিংগাপ্পেন বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চ’’ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এৰ ফাইলতো স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰে । ইয়াৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তামিলনাডুৰ প্ৰতিখন জিলাত বিশেষ ড্ৰাগছ বিৰোধী দল গঠনৰ বাবে আন এটা ফাইলত অনুমোদন জনায় ৷ এই আঁচনি ৰাজ্যজুৰি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ এক অংশ ৷