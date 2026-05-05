তামিনাডুত বিজয় চৰকাৰ ! প্ৰথম নিৰ্বাচনতে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিও চৰকাৰ গঠনক লৈ চিন্তিত বিজয়

তামিনাডুত বিজয় চৰকাৰ ! প্ৰথম নিৰ্বাচনতে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিও চৰকাৰ গঠনক লৈ চিন্তিত বিজয়
Published : May 5, 2026 at 12:59 PM IST
নিউজ ডেস্ক : সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিতে এতিয়া চৰ্চা হৈছে এটা বিশেষ নাম । চি জোছেফ বিজয় বা থালাপতি বিজয় । ইয়াৰ আগলৈকে তেওঁৰ নাম জনপ্ৰিয় আছিল অভিনেতা হিচাপে । দক্ষিণৰ ছবি জগত এজন দক্ষ অভিনেতা তেওঁ । কিন্তু এইবাৰ তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত বিজয়ৰ চিনাকী সলনি হৈ পৰিছে ।
তামিলনাডুত যোৱা ছটা দশক ধৰি দুটা দলেই সাল-সলনিকৈ শাসন চলাই আহিছিল । এটা হৈছে দ্ৰাৱিড় মুন্নেত্ৰা কাঝাগম (DMK) আৰু অল ইণ্ডিয়া আন্না দ্ৰাৱিড় মুন্নেত্ৰা কাঝাগম (AIADMK) ৷ কিন্তু এইবাৰ এই দুয়োটা দলকে পৰাস্ত কৰি তামিলনাডুত এককভাৱে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰা দল হিচাপে পৰিগণিত হ’ল থালাপতি বিজয়ৰ তামিলাগা ভেট্ৰি কাজাগম (TVK) ৷
ৰাজনীতিত অভিষেক ঘটায়েই চমকপ্ৰদ বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজয়ৰ টিভিকে দলে ৷ তামিলনাডুৰ মুঠ ২৩৪ খন আসনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ১০৮ খন আসন লাভ কৰিছে ৷ কিন্তু এতিয়াও অৱশ্যে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিজয় ৷ কাৰণ তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যিকোনো এটা দল বা মিত্ৰজোঁটক প্ৰয়োজন ১১৮ খন আসনৰ ৷ সেইফালৰ পৰা চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বিজয়ক এতিয়াও ১০ খন আসনৰ প্ৰয়োজন ৷
সেইফালৰ পৰা তামিলনাডুত এখন ওলমা চৰকাৰ হ’ব পাৰে বুলি বহুতেই ধাৰণা কৰিছে ৷ কিয়নো কোনো এটা দলেই তাত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা নাই ৷ ডিএমকে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ৫৯ খন আসনেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু এআইএডিএমকেই ৪৭ খন আসনেৰে তৃতীয় স্থানত আছে ।
২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০২৬ চনত অভিনেতা বিজয়ে টিভিকে দলটো জন্ম দিয়ে । কোনো মিত্ৰতা অবিহনেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল টিভিকেই । অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল সৰ্বাধিক আসনত জয়লাভ কৰাই নহয়, বহুকেইখন আসনত দ্বিতীয় স্থানত থাকে । তিৰুচিৰাপল্লী পূব আৰু পেৰাম্বাডুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল থালাপতি বিজয়ে । দুয়োটা সমষ্টিৰ পৰাই তেওঁ জয়লাভ কৰে ।
কিন্তু এতিয়া তামিলনাডুত ৰাজনৈতিক মহলৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ওপৰত । যিহেতু কোনো দলেই একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰিলে, গতিকে টিভিকেই সৰু সৰু দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক লৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ পাট্টালি মক্কল কাটচি (PMK) আৰু কংগ্ৰেছ দলে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ৷ কেবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাই ইতিমধ্যেই চৰকাৰ গঠনত সহায় কৰাৰ কথা কৈছে ৷
বিগত বৰ্ষত দলীয় প্ৰচাৰৰ সময়ত কাৰুৰত ৪১ জন লোকে হেঁচা-থেলাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ টিভিকেই এই বিজয়ক সেইসকলৰ নামত উচৰ্গা কৰিছে । টিভিকেৰ নেত্ৰী আধৱা অৰ্জুনে দলটোৰ এই ব্যাপক সফলতাৰ কাৰণ বিশেষকৈ মহিলা ভোটাৰৰ প্ৰবল আৱেগিক সমৰ্থন বুলি উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘আমি এই ঐতিহাসিক জয়ক কাৰুৰত নিহত হোৱা ৪১ জন লোকৰ পৰিয়ালক উৎসৰ্গা কৰিছোঁ ।’’
তেওঁ কয়, "মহিলাসকলে বিজয়ক তেওঁলোকৰ পুত্ৰ, ভাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে গণ্য কৰিছিল । তেওঁলোকে তেওঁক এজন আৱেগিক আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য নেতা হিচাপে বিশ্বাস কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক নিজৰ পৰিয়ালৰ অংশ হিচাপে ভাবিছিল ।"
অৰ্জুনে লগতে এই জনাদেশক ডিএমকে আৰু এআইএডিএমকেৰ ছটা দশকৰ আধিপত্যৰ অন্ত পেলোৱা এক ‘বিপ্লৱ’ বুলি অভিহিত কৰে । কাৰুৰ ট্ৰেজেডীৰ দায়িত্ব ডিএমকেয়ে লোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে টিভিকেই নিৰ্বাচনী প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব বুলি ভুল তথ্য প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে অৰ্জুনে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টিভিকেৰ ‘আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন’ৰ পিছত অভিনন্দন জনাইছে, একে সময়তে মানুহৰ সমস্যা সমাধান আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনডিএৰ সদায় অব্যাহত থাকিব বুলি আশ্বাস দিছে ।
Gratitude to the voters of Tamil Nadu who supported the NDA in the Tamil Nadu Assembly Elections. We will always remain at the forefront in addressing people's issues and improving their lives.— Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026

Congratulations to TVK on their impressive performance.
Congratulations to TVK on their impressive performance.
"তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনডিএক সমৰ্থন কৰা তামিলনাডুৰ ভোটাৰসকললৈ কৃতজ্ঞতা... টিভিকেক তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অভিনন্দন । তামিলনাডুৰ প্ৰগতি আৰু তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণৰ মংগলৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই কোনো ক্ৰুটি নাৰাখে ।" মোদীয়ে কয় ৷
I spoke to Thiru Vijay and congratulated him on TVK’s spectacular result.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2026
This mandate reflects the rising voice of youth which cannot, and will not, be ignored.
My heartfelt thanks to the Congress workers of Tamil Nadu and Puducherry for their hard work and support.
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও বিজয়ক নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । ‘‘মই থিৰু বিজয়ৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ আৰু টিভিকেৰ এই দৰ্শনীয় ফলাফলৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ । এই জনাদেশে যুৱক-যুৱতীসকলৰ উত্থানশীল কণ্ঠক প্ৰতিফলিত কৰে, যিটোক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি ।’’
