শিক্ষানুষ্ঠানত হিজাবৰ অনুমতি; কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ
হিজাব বিতৰ্কত পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে কৰ্ণাটক । কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ আহ্বান বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ ।
By PTI
Published : May 19, 2026 at 8:38 PM IST
মাংগালুৰু (কৰ্ণাটক) : কৰ্ণাটক চৰকাৰে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰীসকলক হিজাব পৰিধানৰ অনুমতি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ । মঙলবাৰে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে ভিএইচপিয়ে ।
বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আঞ্চলিক সম্পাদক শৰণ পাম্পৱেলে মঙলবাৰে যুৱক-যুৱতীসকলক এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে ই 'তুষ্টিকৰণ ৰাজনীতি' আৰু ধৰ্মীয় উগ্ৰবাদক প্ৰসাৰিত কৰে ।
চহৰখনৰ বিশ্বশ্ৰীস্থিত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত এক সভাত ভাষণ দি শৰণ পাম্পৱেলে কয় যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে অনুশাসন আৰু অভিন্নতা বজাই ৰাখিব লাগে । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে হিজাবৰ অনুমতি দি শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৌহদৰ পবিত্ৰতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
পাম্পৱেলে কয় যে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ একাংশৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
তেওঁ দাবী কৰে যে এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বৰ্তমান একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গেৰুৱা বস্ত্ৰ লৈ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত পঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এনে কাৰ্যৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি আৰম্ভ কৰিবলগীয়া এই প্ৰতিবাদক ভিএইচপি আৰু অন্যান্য হিন্দু সংগঠনসমূহে সমৰ্থন জনাব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকৰ কিছু অংশত পৰিলক্ষিত হোৱা হিজাব বিতৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি পাম্পৱেলে কয় যে দক্ষিণ কানাড়া জিলাত এতিয়ালৈকে এনে কোনো ঘটনা পোহৰলৈ অহা নাই ।
অৱশ্যে তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে যদি কোনো সংগঠনে হিজাব সম্পৰ্কীয় বিবাদ উত্থাপন কৰি জিলাখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে হিন্দু সংগঠনসমূহে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব ।