গৌৰৱ গগৈয়ে 'বৰ অসম' আৰু 'মিঞা অসম'ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজি পায় নে নাপায় ? ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন

তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাই দিম বুলি কোৱা ৰেজাউল কৰিমক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । 'হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা' প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈক কি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

Himanta Biswa Sharma
কংগ্ৰেছক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 9:44 AM IST

5 Min Read
গুৱাহাটী/যোৰহাট : "হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ?" গৌৰৱ গগৈয়ে দেওবাৰে কৰা এই প্ৰশ্নত জাঙুৰ খাই উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এ পি চি চিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটীত কৰিছিল এক বিশেষ মন্তব্য ৷

গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছিল, "যিদিনা অসমৰ ৰাইজ একত্রিত হৈ থিয় দিব, সিদিনা অসমৰ ৰাইজে ক'ব হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ?"

কংগ্ৰেছক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই কৈলাশ নাথ শৰ্মা আৰু মৃণালিনী দেৱীৰ সন্তান । মোৰ আৰু কি আছে ? মোক হু ইজ বুলি কোৱাৰ বাবে ইমান কি আছে ? মই দেউতা-মাৰ এজন সাধাৰণ ল'ৰা । মই ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহেই নহয় যে অসমীয়া মানুহে হু ইজ হিমন্ত বুলি ক'ব ? সাধাৰণ এটা মিডল ক্লাছ ফেমিলীৰ ল'ৰা ৷ কিন্তু আইডেণ্টিটিটো ডাঙৰ ৷" তেওঁ লগতে কয়, "অসমত অসমীয়া এজনকে সুধিব হু ইজ ? তেওঁতো মিঞাক নোসোধে : এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একে কৰিব খুজিছে নেকি গৌৰব গগৈয়ে ?"

গৌৰৱ গগৈৰ কথাটোত যেন বাৰুকৈয়ে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ কাৰণ এসময়ত 'হু ইজ আজমল ?' শীৰ্ষক মন্তব্যৰে খিলঞ্জীয়াৰ মন জয় কৰি নিৰ্বাচনত জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে । গৌৰৱ গগৈয়ে দেওবাৰে কৰা মন্তব্যই সোঁৱৰাই দিলে তৰুণ গগৈৰ সেই মন্তব্যক ।

ইফালে গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "এজন অসমীয়া মানুহক হু ইজ বুলি প্ৰশ্ন কৰা হ'ব নেকি ? তাৰ মানে মিঞা বদৰুদ্দিন আৰু হিমন্ত একে হৈ গ'ল ? তাৰ মানে অসমতে কালি কোনোবাই ক'ব হু ইজ প্ৰদীপ বৰা ৷"

Chutia community
চুতীয়া সাংস্কৃতিক আৰু জনগোষ্ঠীয় সমাৰোহ (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে যোৰহাটৰ তিতাবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা চুতীয়া সাংস্কৃতিক আৰু জনগোষ্ঠীয় সমাৰোহত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তিতাবৰ জালুকনিবাৰীৰ বীৰপাল ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সমাৰোহৰ অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । সাংবাদিকৰ সন্মুখত এই অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি তেওঁলোকে আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অহা বছৰ বহল পৰিসৰত পাতক আৰু চৰকাৰে বছৰি দুই কোটি টকাকৈ অনুদান প্ৰদান কৰিব । সতী সাধনীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু প্ৰজেক্টৰ বাবে ইতিমধ্যে ভূমি চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে । সেই দিশত আমি তৎকালীনভাৱে আগবাঢ়ি যাম ।"

এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন আমছু নেতা তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেত নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰকো সমালোচনা কৰে । ৰেজাউল কৰিমে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়ে তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাই দিম বুলি কোৱা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি কংগ্ৰেছ দলৰ তথাকথিত যোগদান কাৰ্যসূচী হৈছিল । তাত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু নিন্দনীয় কথা কোৱা হৈছিল । আমি শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী বনাই দিম । কিন্তু ধুবুৰী মানে কি ? য'ত আমাৰ কোঁচ ৰাজবংশী আৰু আন জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছিল । কিন্তু বাংলাদেশী লোকসকলৰ আগমনত এতিয়া ধুবুৰীত ৮৫ শতাংশ লোক বাংলাদেশীমূলৰ হৈ পৰিছে । তাত আমাৰ হিন্দুসকল সংখ্যালঘূ হৈ পৰিছে । এতিয়া ধুবুৰী বনাম মানে শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউলৈ বাংলাদেশী আনিব ! ধুবুৰী, বৰপেটা, গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁও ইতিমধ্যে হিন্দু সংখ্যালঘূত পৰিণত হৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই ৰেজাউল কৰিমক সমালোচনা নকৰোঁ, কাৰণ মই অসমীয়া আৰু সকলোতে মই অসমীয়া থকাটো বিচাৰিম, যদি মই বাংলাদেশী মিঞা, তেতিয়া মই সকলোতে বাংলাদেশী মিঞা থকাটোহে বিচাৰিম । কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে লগে লগে থিয় হৈ ক'ব লাগিছিল, 'আপুনি এনেকুৱা কথা কিয় কৈছে । মই শিৱসাগৰৰ এম পি । শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ হৈ থাকিব দিয়ক' এই কথাষাৰ তেওঁ স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰিব লাগিছিল । তেওঁ পুনৰ ক'ব লাগিছিল কোন দিশৰ পৰা শিৱসাগৰক ধুবুৰী কৰিবা, বাংলাদেশী মিঞাৰ পৰা নে আন কিবাৰ পৰা । সকলো ক্ষেত্ৰত ধুবুৰীতকৈ শিৱসাগৰ বহুত আগবঢ়া ।"

ৰেজাউল কৰিমে কোৱা কথাবোৰ গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ অসম কথা বুলি কোৱা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এয়া বৰ অসমৰ কথা নহয়, এয়া মিঞা অসমৰ কথা । গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ অসম আৰু মিঞা অসমৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজি পায় নে নাপায় । শিৱসাগৰ যদি ধুবুৰী হয় তেতিয়া সেয়া বৰ অসম নহয়, সেয়া মিঞা অসম হ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি কয়, "কংগ্ৰেছে যিদৰে মিঞাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, সি অসমীয়া জাতিসত্তাৰ প্ৰতি এক ভাবুকি আনি দিছে । কংগ্ৰেছে যদি অসমত আৰু এবাৰ শাসন কৰে গোটেই মিঞাই অসমখন লুটিপুতি খাব আৰু একো বাকী নথয় ।"

সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "৮০ শতংশ য'ত মিঞা আছে, সেই সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিব নোৱাৰে । ২৬ত বিজেপি সহিতে মিত্ৰশক্তিয়ে ভাল ফলাফল কৰিব ।"

