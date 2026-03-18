তিতাবৰত কোন ? কুমুদ নে ধীৰাজ ? টিকটক লৈ জ্বলিছে বিদ্ৰোহৰ জুই
তিতাবৰ সমষ্টিত বিজেপিj প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰী আৰু আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ন-বিজেপি ধীৰাজ গোৱালা ।
Published : March 18, 2026 at 6:11 PM IST
যোৰহাট : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই প্ৰায়ভাগ দলেই ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা । বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা বুধবাৰে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ যোগ্য ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে ।
এইবাৰ কি হ'ব তিতাবৰৰ ৰাজনীতিৰ সমীকৰণ তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত চলিছে চৰ্চা । তিতাবৰত ইতিমধ্য়ে তীব্ৰতৰ হৈছে বিজপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত । তিতাবৰত টিকটক লৈ জ্বলিছে বিদ্ৰোহৰ জুই । ধীৰাজ গোৱালা নে কুমুদ কছাৰীয়ে পাব টিকট ?
লোকসভা, ৰাজ্যসভা আৰু বিধানসভাত দীৰ্ঘদিন ধৰি ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ কোনো প্ৰতিনিধি নথকাত ক্ষোভ উজাৰিছে কেইবাটাও ঠেঙাল কছাৰী সংগঠনে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ লোকে প্ৰাৰ্থিত্বৰ সুবিধা লাভ কৰে যদিও বিজেপিয়ে ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকক বিধানসভাত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে সংগঠনসমূহে । এইবাৰ তিতাবৰৰ পৰা ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ যোগ্য ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ তিতাবৰত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দাবী উত্থাপন কৰিলে ঠেঙাল কছাৰী কেইবাটাও সংগঠনে ।
এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি মানৱ জ্য়োতি হাজৰিকাই কয়, "১৫ৰ ২০ বছৰ ধৰি ৰাজ্যসভা, বিধানসভা আৰু লোকসভাত নাই আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীটোৰ কোনো প্ৰতিনিধি । সেয়েহে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক ।" তেওঁলোকে অনাগত সময়ত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুকলিকৈ দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ।
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনে সংবাদমেল যোগে জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰা বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে তিতাবৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী হিচাপে আছে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰী আৰু আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ন-বিজেপি ধীৰাজ গোৱালা ।
