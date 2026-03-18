তিতাবৰত কোন ? কুমুদ নে ধীৰাজ ? টিকটক লৈ জ্বলিছে বিদ্ৰোহৰ জুই

তিতাবৰ সমষ্টিত বিজেপিj প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰী আৰু আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ন-বিজেপি ধীৰাজ গোৱালা ।

Various organasations demand candidate from Thengal Kachari community in Titabar Assembly constituency
তিতাবৰ সমষ্টিত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থিক টিকট প্ৰদানৰ দাবী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 6:11 PM IST

যোৰহাট : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই প্ৰায়ভাগ দলেই ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা । বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা বুধবাৰে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ যোগ্য ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে ।

এইবাৰ কি হ'ব তিতাবৰৰ ৰাজনীতিৰ সমীকৰণ তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত চলিছে চৰ্চা । তিতাবৰত ইতিমধ্য়ে তীব্ৰতৰ হৈছে বিজপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত । তিতাবৰত টিকটক লৈ জ্বলিছে বিদ্ৰোহৰ জুই । ধীৰাজ গোৱালা নে কুমুদ কছাৰীয়ে পাব টিকট ?

লোকসভা, ৰাজ্যসভা আৰু বিধানসভাত দীৰ্ঘদিন ধৰি ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ কোনো প্ৰতিনিধি নথকাত ক্ষোভ উজাৰিছে কেইবাটাও ঠেঙাল কছাৰী সংগঠনে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ লোকে প্ৰাৰ্থিত্বৰ সুবিধা লাভ কৰে যদিও বিজেপিয়ে ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকক বিধানসভাত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে সংগঠনসমূহে । এইবাৰ তিতাবৰৰ পৰা ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ যোগ্য ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ তিতাবৰত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দাবী উত্থাপন কৰিলে ঠেঙাল কছাৰী কেইবাটাও সংগঠনে ।

আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ন- বিজেপি ধীৰাজ গোৱালা (ETV Bharat Assam)
ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰী (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি মানৱ জ্য়োতি হাজৰিকাই কয়, "১৫ৰ ২০ বছৰ ধৰি ৰাজ্যসভা, বিধানসভা আৰু লোকসভাত নাই আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীটোৰ কোনো প্ৰতিনিধি । সেয়েহে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক ।" তেওঁলোকে অনাগত সময়ত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুকলিকৈ দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ।

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনে সংবাদমেল যোগে জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰা বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে তিতাবৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী হিচাপে আছে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰী আৰু আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ন-বিজেপি ধীৰাজ গোৱালা ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টি
ঠেঙাল কছাৰী
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

