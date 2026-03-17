এন ডি এৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ অন্ত ! ইউ পি পি এলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা
বি টি আৰৰ ১৫ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ইউ পি পি এলে সোমবাৰে ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা ঘোষণা কৰে ।
Published : March 17, 2026 at 8:46 AM IST
কোকৰাঝাৰ : আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নকৰিলেও যেন অন্ত পৰিল বিজেপি-ইউ পি পি এলৰ মাজৰ মিত্ৰতা । কিয়নো সোমবাৰে ঘোষণা কৰে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা । বি টি আৰৰ ১৫ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব ইউ পি পি এলে । অৱশ্যে সোমবাৰে নিশা ঘোষণা কৰা হয় ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা ।
কোকৰাঝাৰস্থিত ইউ পি পি এল দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক সংবাদমেলত দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত সাতটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰে ।
ঘোষিত তালিকা অনুসৰি সাতটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে
- ১নং গোসাঁইগাঁও সমষ্টি : অনিন্দ বসুমতাৰী
- ২নং দোতমা সমষ্টি (জনজাতি) : ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী
- ৩নং কোকৰাঝাৰ (জনজাতি) : লৰেন্স ইছলাৰী
- ২০নং বিজনী সমষ্টি : কমলসিং নাৰ্জাৰী
- ৪৩নং তামুলপুৰ সমষ্টি : প্ৰমোদ বড়ো
- ৪৫নং ভেৰগাঁও সমষ্টি : নৗৰসৗন বড়ো
- ৪৬নং ওদালগুৰি সমষ্টি : দ্বীপেন বড়ো
প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি সংবাদমেলত ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে নিৰ্বাচনত যি দলে সহায় কৰিব সেই দলকে আদৰি ল’ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷ উল্লেখ্য যে দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে এন ডি এত থাকিবনে নাই এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লৈ সোমবাৰে জনাব বুলি কৈছিল যদিও এই সন্দৰ্ভত তেওঁ গা এৰাই চলা পৰিলক্ষিত হয় ৷ ইফালে প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এল দলৰ কাৰ্যালয়ত আবতৰীয়া দেৱালী উদযাপন কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে ২০২০ চনত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বি টি চি পৰিষদ গঠন হোৱাৰ পাছত ইউ পি পি এল দল এন ডি এৰ সৈতে মিত্ৰতাত আছিল ৷ আনহাতে, ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু ২০২৪ চনত এন ডি এত থাকি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ ইউ পি পি এল দলত বৰ্তমান সাতগৰাকী বিধায়ক আৰু তিনিজন সাংসদ আছে ৷
কিন্তু শেহতীয়াভাৱে বি টি আৰত শাসনৰ বাঘজৰী সলনি হোৱাৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফৰ সৈতে বিজেপিৰ ঘনিষ্ঠতাই ২০২০ চনৰ পৰা এন ডি এ চৰকাৰত থকা ইউ পি পি এল দলৰ মিত্ৰতা এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত থাকিবনে নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ৷ কিন্তু সোমবাৰে প্ৰকাশ পোৱা প্ৰাৰ্থী তালিকাই প্ৰমাণ কৰিলে যে এন ডি এৰ সৈতে ইউ পি পি এলৰ মধুচন্দ্ৰিকাৰ অন্ত পৰিছে ৷