ETV Bharat / politics

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন : ইউ পি পি এলৰ তৃতীয়খন পাঁচজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ

বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগতে ইউ পি পি এলৰ শেষৰখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব ৷ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে এই কথা জনাইছে ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত ইউ পি পি এলৰ সংবাদমেলৰ ফাইল ফটো
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 8:34 PM IST

|

Updated : March 19, 2026 at 9:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ: গাত তৎ নোহোৱা হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ৷ ইউ পি পি এল দলে প্ৰথম পৰ্যায়ত সাতজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চাৰিজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ পুনৰ দলটোৱে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি পাঁচজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰে তৃতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৷

কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত ইউ পি পি এলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলযোগে দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে এই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ইউ পি পি এলৰ তৃতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ

পাঁচজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাখন এনেধৰণৰ -

৪ নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম

৫ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত আয়ুব হুছেইন মণ্ডল

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
আয়ুব হুছেইন মণ্ডল

১৯ নম্বৰ ছিদলী চিৰাং(জনজাতি) সমষ্টিত ৰঞ্জিত বসুমতাৰী

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ৰণজিৎ বসুমতাৰী

৪৪ নম্বৰ গোৰেশ্বৰত পবিত্ৰ বড়ো

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
পবিত্ৰ বড়ো

৪৭ নম্বৰ মাজবাটত ৰবীন্দ্ৰ বসুমতাৰী

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ৰবীন্দ্ৰ বসুমতাৰী

প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি ইউ পি পি এল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে কয়, ‘‘এতিয়া আমি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ আৰু মৰম বিচাৰিছোঁ ৷ আপোনালোকে ভোট দিব ৷ আমি জয়যুক্ত হ’লে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আমি আগতে যেনেকৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰিছোঁ, জয়যুক্ত হোৱাৰ পাছতো ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাম ৷ এইবাৰ আমি অসম বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন, আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্বাচিত হ’লে আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় শিৰনত হৈ থাকিম ৷ আপোনালোকৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়াই যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁঁ ৷ আজি নিশাৰ ভাগতে শেষৰ তালিকাখন প্ৰকাশ হ’ব ৷’’

উল্লেখ্য যে, ইউ পি পি এল দলে বৰ্তমানলৈকে ১৬ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলে ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰকাশ পাবলগীয়া শেষৰ তালিকাখনত কোন ভাগ্যৱানে স্থান লাভ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷

Last Updated : March 19, 2026 at 9:43 PM IST

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইউপিপিএলৰ তৃতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা
ইউপিপিএলৰ সংবাদমেল
প্ৰমোদ বড়ো
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.