অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন : ইউ পি পি এলৰ তৃতীয়খন পাঁচজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন : ইউ পি পি এলৰ তৃতীয়খন পাঁচজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগতে ইউ পি পি এলৰ শেষৰখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব ৷ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে এই কথা জনাইছে ৷
Published : March 19, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 9:43 PM IST
কোকৰাঝাৰ: গাত তৎ নোহোৱা হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ৷ ইউ পি পি এল দলে প্ৰথম পৰ্যায়ত সাতজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চাৰিজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ পুনৰ দলটোৱে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি পাঁচজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰে তৃতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৷
কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত ইউ পি পি এলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলযোগে দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে এই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ৷
পাঁচজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাখন এনেধৰণৰ -
৪ নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম
৫ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত আয়ুব হুছেইন মণ্ডল
১৯ নম্বৰ ছিদলী চিৰাং(জনজাতি) সমষ্টিত ৰঞ্জিত বসুমতাৰী
৪৪ নম্বৰ গোৰেশ্বৰত পবিত্ৰ বড়ো
৪৭ নম্বৰ মাজবাটত ৰবীন্দ্ৰ বসুমতাৰী
প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি ইউ পি পি এল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে কয়, ‘‘এতিয়া আমি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ আৰু মৰম বিচাৰিছোঁ ৷ আপোনালোকে ভোট দিব ৷ আমি জয়যুক্ত হ’লে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আমি আগতে যেনেকৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰিছোঁ, জয়যুক্ত হোৱাৰ পাছতো ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাম ৷ এইবাৰ আমি অসম বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন, আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্বাচিত হ’লে আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় শিৰনত হৈ থাকিম ৷ আপোনালোকৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়াই যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁঁ ৷ আজি নিশাৰ ভাগতে শেষৰ তালিকাখন প্ৰকাশ হ’ব ৷’’
উল্লেখ্য যে, ইউ পি পি এল দলে বৰ্তমানলৈকে ১৬ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলে ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰকাশ পাবলগীয়া শেষৰ তালিকাখনত কোন ভাগ্যৱানে স্থান লাভ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷
