ETV Bharat / politics

উজনি অসমৰ বান প্ৰাকৃতিক নহয়, মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগহে : সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন

গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত সৰৱ হৈ পৰে ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ৷

ASSAM FLOOD
সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান সম্পূৰ্ণৰূপে এক মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগহে ৷" এই মন্তব্য সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ৷ সংসদৰ চলিত অধিৱেশনৰ মাজতে অসমৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত সাংসদগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷

উজনি অসমৰ গোলাঘাটৰ নুমলীগড়, যোৰহাটৰ টীয়ক, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ ব্যক্তিগতভাৱে পৰিদৰ্শন কৰি অহাৰ কথা উল্লেখ কৰি ধুবুৰীৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "এইবাৰৰ বানপানীয়ে সৃষ্টি কৰা তাণ্ডৱ অভূতপূৰ্ব ৷ চৰকাৰী পক্ষই এই বানক ডাৱৰ বিস্ফোৰণ বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি সৰৱ চৰ্চা চলাইছে যদিও প্ৰকৃততে এই বান সম্পূৰ্ণৰূপে এক মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগহে ৷ বিহুবৰ আদি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত অব্যাহত থকা অবৈধ খনন, পাহাৰ কাটি চলোৱা কাৰ্য আৰু ৰেট-হোল মাইনিঙৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁতবোৰত অতিৰিক্ত পানী জমা হৈ হঠাতে তলৰ অঞ্চলসমূহ প্লাৱিত কৰাৰ বাবেই এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷"

সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন (ETV Bharat Assam)

সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "সংসদত অসমৰ এই জটিল বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়টো সজোৰে উত্থাপন কৰিবলৈ স্থগিত প্ৰস্তাৱ, ৩৭৭ নম্বৰ নিয়ম, শূন্য ঘণ্টা আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ জৰিয়তে ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ৷ লোকসভাৰ অচলাৱস্থা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন্তৰিকতাৰ অভাৱৰ বাবে বিষয়টোৱে উচিত গুৰুত্ব পোৱা নাই ৷"

সাংসদগৰাকীয়ে জলসম্পদ বিভাগৰ সংসদীয় স্থায়ী সমিতিতো এই বিষয়টো স্পষ্টভাৱে উত্থাপন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "এমুঠিমান প্ৰভাৱশালী লোকৰ অবৈধ ব্যৱসায় আৰু খনন কাৰ্যৰ বাবেই আজি উজনি অসমৰ মধ্যবিত্ত তথা দুখীয়া পৰিয়ালে নিমিষতে সকলো হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত ত্ৰিপাল তৰি আশ্ৰয় ল’বলগীয়া অৱস্থা হৈছে ৷ বানপীড়িত ৰাইজক কেৱল তাৎক্ষণিক সাহায্য প্ৰদান কৰিয়েই চৰকাৰে দায়িত্ব সামৰিলে নহ’ব ৷ চৰকাৰে জৰুৰীভাৱে ক্ষতিৰ এক পৰিপূৰ্ণ মূল্যায়ন কৰাটো প্ৰয়োজন ৷ বানত ধ্বংস হোৱা ঘৰ-দুৱাৰ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নষ্ট হোৱা কিতাপ-পত্ৰ আৰু উপাৰ্জনৰ পথ বন্ধ হৈ পৰা মানুহখিনিক সঠিক মূল্যায়নৰ মাধ্যমেৰে পুনৰসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আৰু ক্ষতিপূৰণ নিদিলে বানৰ পাছত জনসাধাৰণ অধিক ভয়াৱহ সংকটৰ গৰাহত পৰিব ৷ কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰ সীমিত সম্পদেৰে এই জটিল সমস্যা সমাধান কৰা সম্ভৱ নহয় ৷"

সাংসদগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক 'ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা' হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ সজোৰে দাবী জনায় ৷ সকলো কেন্দ্ৰীয় বিভাগৰ সমন্বয়েৰে এক সামগ্ৰিক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিলেহে দুয়োখন চৰকাৰৰ অপব্যয় ৰোধ হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজে স্থায়ী সকাহ পাব বুলিও সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : পলসত এতিয়াও পোত খাই আছে মৃতদেহ, নেপালীখুঁটিলৈ মন্ত্ৰী-বিধায়ক আহিবলৈ ভয় কিয় ? প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ

বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা

মানুহে মানুহৰ বাবে... কঠীয়াতলীৰ পৰা শিৱসাগৰ-নাজিৰালৈ

TAGGED:

সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
উজনিত বান
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.